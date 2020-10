Ce spune George Burcea despre momentul în care Viviana Sposub i-a spus că îl iubește. De ce artistul nu i-a răspuns

George Burcea a vorbit despre momentul în care Viviana Sposub i-a spus că îl iubește. Artistul a menționat că nu se aștepta să audă acel lucru în respectivul moment și a fost luat prin surprindere, declarându-se depășit de situație.

Viviana Sposub a făcut o declarație aparte pentru iubitul ei în momentul eliminării din emisiunea „Ferma. Orășeni vs. Săteni”: „te aștept acasă! Vreau să lupți până la capăt, vreau din tot sufletul să câștigi! Îți mulțumesc pentru toate momentele frumoase. Nu regret nimic! Simt să-ți zic că te iubesc! Sunt foarte fericită și mulțumesc mult!”, a spus aceasta, potrivit wowbiz.ro. Acest lucru s-a întâmplat înainte ca actorul să părăsească și el respectivul show.

Fostul soț al Andreei Bălan nu a avut nicio reacție în acele clipe, dar a ținut să lămurească ulterior care au fost problemele ce l-au adus în situația de a nu putea deschide gura.

Motivul pentru care George Burcea nu i-a răspuns Vivianei Sposub în momentul declaraței acesteia

Actorul a precizat că ziua respectivă a fost una grea, iar vorbele iubitei lui l-au luat prin surprindere: „nu mă așteptam să îmi zică te iubesc. Eu nu i-am zis atunci te iubesc, dar îi spun acum – „Te iubesc”. Erau foarte multe gânduri, cu doctori, a fost o zi ciudată.

S-a terminat cu vestea că Viviana pleacă acasă. Am fost total depășit. Mă bucur că am cunoscut-o pe Viviana, este o fată foarte puternică.

Îmi doresc sa ne găsim liniștea, să ne găsim drumul, să construiesc lucruri alături de omul minunat de lângă mine. În Ferma am turnat temelia”, a spus el, potrivit sursei citate mai sus.

Fostul partener al Andreei Bălan s-a accidentat în timpul competiției, iar recomandările medicilor au fost de a evita efortul fizic pentru o perioadă. Iubita acestuia i-a sărit în ajutor și s-a înhămat la duel cu Ana Maria Ababei, dar nu a avut succes.

Sposub a pierdut lupta, acela fiind și momentul declarației Vivianei. Cei doi iubiți s-au întânit pentru a hotărî care dintre ei va rămâne în competiție. George i-a cedat locul: „Cu toată dragostea, îi cedez locul Vivianei.

Eu sunt încă tânăr, am doi copii de care trebuie să am grijă, am proiectele de film și de teatru. Știu că dacă mai rămân aici, în câteva zile voi cere să ies afară sau la duel. Și atunci ar fi aiurea ca celălalt să plece degeaba”. a spus el.

