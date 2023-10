Ce spune o româncă plecată la muncă în Spania 15 ani. „E greu să trăiești departe. Nimic nu avea nici gust, nici miros, nu era ca acasă…”

Pentru o româncă plecată la muncă în Spania, cei 15 ani petrecuți departe de țară au reprezentat o perioadă cruntă. A revenit acum acasă și povestește cât de greu i-a fost să stea departe de țară, de prieteni, de familie și de locurile dragi.

”Nimic nu era ca acasă…” așa își începe, Iiliana, povestea despre cei 15 ani pe care i-a petrecut departe de România. Ca milioane de români, femeia a plecat în Occident sperând să aibă o viață mai bună.

În 2008 și-a lăsat locul de muncă de la serviciul de finanțe și a plecat pentru a fi alături de soțul ei, care se stabilise deja în țara iberică. Avea speranța la un trai mai prosper pentru copiii ei, dar .

„Mi-a părut rău că am plecat de acasă. Nu sunt câinii cu colacii în coadă. Nimic nu este cum se spune”, dezvăluie Liliana. Apoi, aceasta adaugă că a lucrat aproape de toate în Spania.

„Am lucrat de toate, am lucrat absolut tot, în casă la oameni, spălam străzile, scările, când pierdeam o muncă, a doua zi cu siguranță găseam alta, deci cel care vrea să muncească, cu siguranță va găsi oricând. Era foarte greu cu salariile, salariile nu acopereau nevoile zilnice, plus facturile, serviciile”, a dezvăluit femeia, la .

Cea mai tristă constatare a Lilianei este atunci când compară viața departe de România cu cea de acasă. „E greu să trăiești departe și să vii numai pentru câteva zile acasă. Nimic nu avea nici gust, nici miros, nimic nu era ca acasă”, mărturisește, cu lacrimi în ochi, conaționala noastră.

Viață grea și pentru copiii Lilianei. Fata ei, Bianca, o adolescență grea

Nu doar Liliana a întâmpinat dificultăți peste hotare. a avut și asupra Biancăi, fiica româncei. Încă de la o vârstă fragedă, tânăra a devenit responsabilă de fratele ei mai mic. Asta în timp ce părinții ei munceau de la 7 dimineața până seara.

„Anii de adolescență mi-au fost furați, dar nu le-am reproșat niciodată alor mei, pur și simplu când am simțit că vreau să plec, am plecat, dar da, de foarte multe ori, în perioada 15-16 ani, am fost destul de supărată pe părinții mei”, a spus Bianca.

Acum, după 15 ani de viață în Spania, Liliana și familia ei au decis să se reîntoarcă în România. S-au stabilit la Gura Ocniței, județul Dâmbovița, pentru a-și lua viața de la capăt.

Soțul Lilianei lucrează ca bucătar-șef la un restaurant din Târgoviște. Câștigă aici mai bine decât în Spania. Și Liliana și-a găsit un job, fiind directorul căminului cultural din satul său natal.