A muncit 20 de ani în străinătate ca să-și facă o casă în România. Când s-a întors în țară a găsit locuința vândută

Elena Dobrică este numele femeii aflată acum într-o situație tragicomică. Timp de 20 de ani a muncit în străinătate pentru a-și construi o casă, dar când a decis în sfârșit să se retragă în România, s-a trezit că nu are unde.

Cum a rămas o femeie fără casă, după ce a muncit 20 de ani în străinătate pentru a o construi

O femeia în vârstă de 64 de ani din Iași trăiește acum un adevărat coșmar după ce a rămas fără casa în care a investit toți banii pe care i-a adunat în ultimele două decenii. , începe atunci când a primit din partea mătușii concubinului său de la acea vreme un teren.

ADVERTISEMENT

Donația a fost făcută fără acte, pentru că moștenirea nu fusese dezbătută, iar locul de pe izlaz nu avea un proprietar de drept. Totuși, Elena Dorbrică a decis, în anul 2003, să plece în Spania pentru a aduna bani ca să-și construiască o casă în satul Bosia din comuna Ungheni.

La scurt timp după aceea, bărbatul cu care nu era căsătorită civil a căzut în patima băuturii, pe care cheltuia toți banii pe care îi primea de la româncă, după cum spune aceasta. „Eu îi trimiteam bani pentru a mai face ceva la casă. Și el bea de toți banii. Așa că am început să îi trimit bani mamei lui, pe numele Elena Ilie. Am chitanțe tocmai din acei ani. Și am dovada că i-am trimis bani”, a spus femeia.

ADVERTISEMENT

A găsit casa vândută

Astfel că, patru ani mai târziu, s-a despărțit de acesta, dar au ajuns la un numitor comun. „Undeva prin anul 2007, parcă, m-am despărțit de el. Pentru că nu mai suportam faptul că a luat-o pe căi greșite, ale băuturii. Dar eu am rămas în continuare în Spania, la muncă. Pentru că aveam nevoie de bani, desigur.

Eu i-am spus bărbatului să stea în continuare în casa pe care am ridicat-o. Dar în momentul în care o să mă întorc în țară o să facem în așa fel încât să o vindem sau să stăm în ea separat. A stat în ea timp de ani buni. Iar prin anul 2015, dacă nu mă înșel, a murit”, a povestit Elena Dobrică pentru

ADVERTISEMENT

Astfel că, după 20 de ani de , s-a decis să se întoarcă în țară, doar ca să descopere că acolo locuiesc un bărbat și o femeie. Se pare că, soacra sa vânduse locuința unor oameni din sat pentru numai 4000 de euro.

„Nimeni nu mă ajută în niciun fel”

Deși are mai multe dovezi că în casa vândută, tot fără acte, ea a investit banii, Elena Dobrică nu primește sprijin din partea nimănui. Cumpărătorul susține că a concesionat terenul pe 99 de ani și că, oricum, dacă nu ar fi fost el, construcția ajungea o ruină.

Nici primarul comunei nu o sprijină pe româncă. Acesta i-a sugerat fie să ajungă la o înțelege cu familia fostului concubin fie să meargă în instanță- acțiune pentru care femeia care a muncit o viață în Spania și apoi s-a trezit cu casa vândută spune că nu are bani.

ADVERTISEMENT

„Am fost la primărie. Și nu au vrut să îmi spună pe numele cui este terenul. Și nimeni nu mă ajută în niciun fel să îmi recuperez casa unde am băgat bani. Eu la un avocat nu mă pot duce. Pentru că știu că mi se cere o sumă mare de bani. Și nu îmi permit”, s-a plâns Elena Dobrică.