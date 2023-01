Ce spune războinicul Ionuț Popa despre Survivor România 2023: ”Simt că vreau să fiu din nou acolo”

Ionuț Popa, ”războinicul” despre care multă lume a crezut că va ridica trofeul Survivor România 2022, a oferit un interviu în exclusivitate pentru FANATIK despre noul sezon al competiției, care se filmează tot în Republica Dominicană.

Războinicul Ionuț Popa, impresii despre Survivor România 2023

, iar emoțiile sunt la cote maxime atât pentru noii concurenți, cât și pentru cei vechi. Fostul ”războinic” Ionuț Popa spune că duce foarte mult dorul emisiunii, deși atunci când a părăsit-o nu mai voia să audă de o astfel de provocare, de supraviețuire.

Totodată, Ionuț Popa abia așteaptă să-i vadă pe viitorii ”faimoși” și ”războinici” cum se vor lupta pe traseele dificile și crede că își va da seama din start cine sunt cei mai buni.

Fostul participant recunoaște că și-ar dori să fie săptămâna viitoare în locul noilor participanți, dar are răbdare Iată mai multe declarații ale lui în rândurile următoare:

Au apărut primele imagini din noul sezon SURVIVOR! Cum te-ai simțit să le urmărești? Te-au încercat amintirile primei tale zile în competiție?

-Când am plecat de pe insulă acum 6 luni, nu credeam că îi voi duce dorul așa de tare. Sunt bucuros pentru noii concurenți, dar simt că vreau să fiu din nou acolo, să trec peste acele momente dificile și să îmi fac noi prieteni. Este ciudată deoarece când am părăsit competiția nu-mi mai doream să aud de SURVIVOR, asta din cauza suferinței prin care am trecut, dar acum mi-am revenit și sunt pregătit din nou.

A trecut un an, practic, de când a început totul și peste 6 luni de când s-a încheiat. Ce momente îți vin și acum în gând?

-Am multe amintiri de pe insulă, cele mai multe de la joc, pentru că acolo eram cel mai conectat. Ciudat este că deși au trecut 6 luni de la ieșirea mea din competiție , când privesc un clip video din competiție, sunt cuprins de emoții inexplicabile.

Ce spune Ionuț Popa despre Survivor România All Stars

Cum va fi să urmărești de acasă, din confort, aventurile noilor concurenți?

-Abia aștept să înceapă SURVIVOR, să îi văd pe noi Războinici dacă le vor face față Faimoșilor. Îmi voi da seama din primele jocuri cine este piesa sau piesele de rezistență din fiecare tabără. Deși mă cuprinde un sentiment ciudat că nu sunt acolo, ma pregătesc psihic și fizic pentru momentul când va fi SURVIVOR All Stars.

Ce sfat are Ionuț Popa pentru concurenții de la Survivor România 2023

Dacă ai putea acum să le transmiți un mesaj, ce sfat le-ai da pentru primele confruntări?

-Cel mai important lucru acolo este să fii unit, să lucrezi ca o unitate, acest lucru îl demontează psihic pe adversar.

Ionuț Popa s-a impus la Survivor România 2022 ca cel mai bun concurent. Deși multă lume a fost de părere că va obține marele trofeu și cecul de 100.000 de euro, rezultatul a fost altul.

La finalul Survivor România 2022, Ionuț Popa s-a clasat pe locul al III-lea în urma voturilor telespectatorilor. Locul II a fost ocupat de Elena Chiriac, iar locul I de Alex Delea.