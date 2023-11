Ce spune Sorin Cârțu despre Ivaylo Petev, noul antrenor al U Craiova: “E nevoie de un jupân la echipă”

Desigur, cu condiția că va fi lăsat să muncească și va fi ”jupânul”, termenul preferat al lui Sorin Cârțu. Așadar, fostul antrenor al Universității Craiova crede că viitorul antrenor al juveților ar perspectiva de a clădi o nouă echipă puternică, dacă va fi lăsat.

Impresia lui Sorin Cârțu despre Ivaylo Petev

”Nu-l știu, nu m-am uitat în fotbalul bulgar, despre antrenori sau echipele lor. Mai puțin. Tot ce se întâmplă în ultimul timp, se pare că au nevoie de un jupân, poate să-și impună punctul de vedere, să fie jupânul vestiarului.

Oscilațiile ăstea te duc cu gândul la poziția pe care o are antrenorul. De exemplu cu UTA, echipa a avut jocul l-a avut sub control. Mă așteptam să lege prestația bună și cu FCU, mai ales că era joc care se anunța de orgoliu. N-am văzut nimic”, a explicat Sorin Cârțu.

Horia Ivanovici a remarcat cum bulgarul părea să joace teatru, știind că va fi filmat, probabil pentru a intra deja la sufletul fanilor olteni: ”La televizor îl arăta cum își punea mâna în cap la câte o ratare…Adică teatral, știa că e filmat, și-a pus mâinile în cap”.

”Au fost interpretate foarte…înseamnă că el a citit și vine cu remedii. Nu știu ce face, e treaba lui. Faptul că va fi la echipă are pâinea și cuțitul, trebuie să se impună. Voi știți formula mea, aceea de a fi jupân. Jucătorii să știe clar ce au de interpretat”, a replicat Cârțu.

Mihai Rotaru a anunțat numirea lui Petev

Patronul Mihai Rotaru era cel care dezvăluia, în direct la Fanatik SuperLiga, că noul antrenor al echipei va fi bulgarul trecut pe la Ludogoreț. ”Există această probabilitate ca de marți să avem alt antrenor. Până nu semnez contractul nu pot să spun că e X,Y,Z. Este pe primul loc (n.r. Petev), discuțiile au fost purtate, avem o înțelegere. De marți sperăm să oficializăm. Contract trei ani de zile. El a construit Ludogoreț de la zero, a luat-o din liga a 2-a și a dus-o în UCL. Dacă vrem să schimbăm din termen lung, nu putem pe termen scurt.

Trebuie să schimbăm ceva în ceea ce înseamnă clubul Universitatea Craiova. Da, suntem pe 4, la 3 puncte de podium, chiar dacă Rapid are meci mai puțin disputat. Vrem mult mai mult. Credem că se poate mult mai mult. Se impune o regândire a conceptului, a organigramei, la cel mai mic detaliu.Am discutat cu el săptămâna trecută, aseară până la 3 dimineața.

Eu am nevoie de manager. Antrenorii sunt 5 milioane în lumea asta, care pot să-ți antreneze 25 de băieți. Eu am nevoie de manager, cel care poate să conducă clubul, nu doar să antreneze 11 jucători titulari. Da, el a câștigat Liga Națiunilor Grupa B. Suntem într-un moment prost, nu vrem să cârpim, vrem să reconstruim costumul de la zero. Discutăm de marți în colo. Papură e în club, dar nu la prima echipă”, a declarat Rotaru.

