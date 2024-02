Ce spune Tavi Clonda despre participarea la Vocea României. Nu a reușit să întoarcă niciun scaun. Soțul Gabrielei Cristea, primele declarații. „Să mor, n-am cântat prost”

Tavi Clonda este cunoscut pentru două lucruri. Relația cu Gabriela Cristea și apariția lui ca solist vocal în trupa emisiunii Gabrielei. De curând însă, el a povestit cum a ”ratat” la Vocea României și nu a întors nici măcar un scaun.

Tavi Clonda, umilit la Vocea României

Tavi Clonda, soțul Gabrielei Cristea, a povestit cum a avut parte de o ratare de zile mari prin participarea la Vocea României. Se întâmpka în 2013, pe când în juriu erau Horia Brenciu, Loredana Groza, Smiley și Marius Moga. Prezentatorii show-ului de la Pro TV erau Pavel Bartoș și Nicoleta Luciu.

„Înainte de contractul cu Kanal D și Te vreau lângă mine, unde am cunoscut-o pe soție, în 2013, vara. Nu mai aveam contracte, mă sună cineva `Hai la Vocea României`. Nu mi-e rușine să spun asta, poate să îmi dea cu hate oricine, știu cine sunt și ce pot. Mi se părea că nu mai sunt chiar puștan, am fost artist la MediaPro Music, am avut un album întreg la ei, mi se părea că o iau înapoi, nu prea mi-a plăcut ideea.

Până la urmă accept, mă duc la Vocea României. M-am dus la Brașov, am trecut de nu știu ce probă, am ales o piesă, o luase un prieten de-ai mei, cu două numere mai în față. Am ales altă piesă, am trecut probele, urma prima televizare, cu blindurile”, povestește Tavi Clonda pentru .

Doar că, din păcate pentru el, audițiile pe nevăzute nu l-au avantaj deloc. Ba chiar, am putea spune, dimpotrivă. Totuși, se scuză avusese și niște probleme de sănătate destul de grave și nu a apucat să meargă suficient la repetiții.

Tavi Clonda, bolnav la audiții: ”Eram praf”

”Era vară, cald, stăteam la etajul 10, într-o garsonieră. Mă prinde o răceală, cum n-am avut în viața mea. M-am operat de polipi și de amigdale la 6 ani, de atunci poți să treci cu excavatorul peste corzile mele vocale, n-am treabă. (…)

Atunci nu puteam să vorbesc, era rău. Ceilalți erau deja la repetiții cu Mona Segall, ca să iasă frumos momentul. Îmi trece cât de cât vocea, mă duc la o repetiție, nu forțam. Mă simțeam mai bine, dar eram praf cu gâtul. Mă duc acolo, mă duc la toaletă, era basistul Loredanei Groza.

Cu Loredana mă cunoșteam, aveam numărul de telefon, mă rog, ea era în juriu. Vine basistul la toaletă, mă întreabă ce fac, îi zic că am venit la Vocea României. `Zi-mi ce piesă ai, să-i spun Loredanei să se întoarcă sau măcar să te asculte, să știe că ești tu, să fie frumos`.

Nu i-am zis, e serioasă treaba, nu știu câți ar fi procedat așa în locul meu. Mă duc acolo, nu se întoarce niciun scaun, `Mamă, sunt așa de prost?!`. M-am uitat pe înregistrare, să mor, n-am cântat prost, dar n-am transmis. Au fost alții mai slabi care au trecut, dar nu asta e important. Lipsea ceva, n-am cântat fals, piesa era liniară, nu s-a legat nimic”, mai povestește Tavi Clonda.

A ratat la Vocea României, s-a angajat la Kanal D

Cu toate acestea, lucrurile nu s-au aranjat chiar rău pentru l. Insuccesul de la Vocea României l-a dus la Kanal D și , femeia care i-a devenit soție. Și, spune el, cu umor, chiar se bucură că nu a reușit să întoarcă scaunele juraților de la Vocea României.

”Toate s-au legat a doua zi, m-au sunat să ne întâlnim pentru contractul de la Kanal D. Toate s-au întâmplat ca să nu mă duc la Vocea. De fapt, era altceva pregătit. La Vocea României am fost difuzat de ziua Gabrielei, eram la restaurant, pe 26 octombrie.

Dacă treceam mai departe, la revedere Kanal D, rămânea contractul cu Pro TV. Dacă se întorcea vreo Loredana, vreo ceva, eram la Vocea României, nu știu dacă se mai lipea. Luau alt band la Kanal D, cine știe ce făcea nevastă-mea cu alt solist?”, mai spune Tavi Clonda conform sursei citate.