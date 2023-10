Ce spune un român plecat la muncă în Belgia. „Au zburat anii, viața, nu m-am ales cu case și bogății”

Denis, un român care a plecat în urmă cu șase ani în Belgia, în căutarea unei vieți mai bune, spune că nu s-a ales cu mare lucru muncind departe de casă. Bogățiile mult visate n-au venit. „Cea mai mare problemă e că anii ne zboară, viața ne zboară”, a constatat el cu amărăciune.

Exodul românilor

Denis a plecat în urmă cu șase ani în Belgia, și va mai sta acolo cel puțin atât. Povestea lui este cea a miilor, zecilor de mii de români care au hotărât să-și caute un trai mai bun în străinătate, sătui de promisiuni deșarte care se tot fac de trei decenii în România după Ceaușescu.

Uniunea Europeană o fi ea „o mare familie” cum se vorbește la Bruxelles, dar în realitate estul și vestul sunt la fel de separate, nu printr-o cortină de fier sau vreun zid al Berlinului, ci potrivit implacabilelor legi economice. Sosit în Belgia, Denis a cunoscut pe propria piele munca grea și împărțitul între săraci și bogați.

„M-am ales cu hernie de disc și cu genunchii umflați”

„Exact acum șase ani am venit în Belgia… șase ani. Vă spun cu toate sinceritatea, eu am uitat că am șase ani în Belgia. Am venit la 29 și acum am 35. Eu stau cu gândul că am patru ani de Belgia și tot mi se pare cam mult patru ani. Stați să mă gândesc, care patru ani? au trecut toți șase, tot așa am venit ca și mulți din voi, naiv, cu gânduri proaste. Venind aici, lucrând pe șantier printr-o patron, am să fac bani, să-mi iau și mașină și apartament și multe altele. Până la final m-am ales cu gheb în spate, hernie de disc, genunchi umflați. Da, da, cu asta m-am ales. Au zburat șase ani și or să mai zboare cinci-șase tot așa”, a spus el într-un clip postat pe TikTok, scrie .

Denis a trăit muncind din greu, pe șantier, sperând că își va putea cumpăra o mașină sau o locuință. Dar munca i-a adus și necazuri, având acum mai multe probleme de sănătate.

„Anii se duc cu viteza luminii”

„Așa-i sistemul aici, nu ai încotro. Vii aici cu gândul să faci niște bani, să stai un an, doi, trei, patru, cinci până-ți iei un apartament, ca să nu mai dai la chirie bani în vânt și tot așa… Te mai priponești pe vreo cinci, șase ani și când te uiți: păru-i sur în barbă, nu te-ai mai ales nici cu apartamente, nici cu bogății, nici cu case. Te-ai ales numai cu gheburi și cu gastrite. E trist, dar e adevărat. Dar cea mai mare problemă este că viața ne zboară. Anii se duc cu viteza luminii”, a spus Denis.

Românii, atrași de zona Bruxelles

Românul a mai spus că mulți ca el au plecat din țară cu gândul că, odată ajunși în vest, vor scăpa de sărăcie, dar realitatea este că nu pentru toți se întâmplă așa. Pentru cei care nu reușesc să „dea lovitura”, viața este grea și acolo, și fără prea mari împliniri.

În ultimii ani, comunitatea românilor din a ajuns a doua ca mărime din capitala belgiană. Românii bine pregătiți sunt atrași de zona Bruxelles, ca centrul administrativ al instituțiilor europene, de instituțiile conexe. Dar nu numai, mulți lucrează în restaurante, magazine, școli, etc.

Deși România a aderat la acum 15 ani, exodul forței de muncă autohtone continuă masiv, și nu numai în Belgia, în timp ce statul este incapabil să-i oprească sau să-i aducă înapoi pe cei care au hotărât (unii definitiv) că aceasta nu mai este țara lor.