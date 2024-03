Ce studii are, de fapt, Mario Fresh. De ce nu a vrut iubitul Alexiei Eram să urmeze facultatea

Mario Fresh este un artist foarte apreciat la noi în țară, dar ce studii are, de fapt, tânărul? Cântărețul nu a vrut să urmeze facultatea și a dezvăluit motivul.

Ce studii are Mario Fresh. De ce nu a vrut să urmeze o facultate

Mario Fresh este unul dintre cei mai apreciați tineri artiști din România și are o carieră muzicală de succes. Tânărul a devenit cunoscut datorită lui Alex Velea, care i-a fost mentor mai mulți ani.

Cântărețului îi merge bine și în plan personal, pentru că are o relație cu Alexia Eram de 7 ani. De-a lungul timpului, , însă cei doi își trăiesc povestea de dragoste și postează regulat imagini împreună.

Pe numele său real Mario Gălățanu, cântărețul este originar din Iași și a început să cânte de la 5 ani. Înainte să fie cunoscut ca Mario Fresh, numele său de scenă era Fresh Kid.

În 2009, Mario Fresh a câștigat primul loc la Festivalul Cerbul de Aur Junior, dar și la Festivalul Mamaia Copiilor. În 2011, a ajuns în semifinala emisiunii Românii au talent.

Cel care l-a ajutat să devină un artist cunoscut a fost Alex Velea. Mario Fresh a lansat mai multe melodii de-a lungul carierei sale. Multe dintre ele au ajuns pe primele locuri în trending.

În privința studiilor, Mario Fresh a absolvit liceul și a dat examenul de Bacalaureat, însă nu a mai vrut să urmeze o facultate. Artistul avea deja succes pe plan muzical, așa că a vrut să meargă pe acest drum.

“Nu am făcut facultatea pentru că fix după ce am terminat cu bac-ul am intrat în pâine, am intrat puternic în treabă. Am avut foarte multe concerte, foarte multe lucruri de rezolvat cu muzica și nu am mai avut nevoie să merg la facultate să învăț ceea ce știam deja”, a explicat el în cadrul unei emisiuni online, notează .

Ce meserie ar fi ales Mario Fresh dacă nu ar fi cântat

Mario Fresh nu a considerat că are nevoie de facultate, deoarece este deja un artist bun, care a muncit pentru succesul pe care îl are în prezent.

De altfel, dacă nu ar fi fost artist, Mario Fresh ar fi ales o meserie cu totul diferită. spune că ar fi fost pilot de mașini dacă muzica nu ar fi fost drumul său.

“Oricum nu simțeam nevoia de o diplomă pentru că în muzică și mai ales în situația mea de atunci, eu deja lucram cu niște oameni de care eram sigur de ceea ce fac ei și de ceea ce fac eu și nu mai aveam nevoie să demonstrez cuiva că sunt bun și am demonstrat oricum până acum că sunt bun.

Nu cred că era vorba de facultate pentru că dacă nu era muzica, eram cu siguranță pilot de mașini, ori de raliu, ori de formulă, ori de drifturi, ceva făceam”, a mai spus el.