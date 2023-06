Ce subiecte le-ar fi putut pune probleme elevilor la proba de română, la Evaluarea Națională. “Examenul a fost de dificultate medie”

Elevii de clasa a VIII-a, care au susținut luni proba scrisă la limba și literatura română de la Evaluarea Națională, au avut de rezolvat mai multe cerințe pe baza a două texte, primul din Ioan Slavici – Limir împărat”, iar al doilea din Octavian Paler, „Deșertul pentru totdeauna”.

Subiecte care ar fi putut pune probleme la limba română

La Subiectul II, elevii au trebuit să realizeze o compunere de minim 150 de cuvinte, în care să o caracterizeze pe Lia, personajul principal din textul lui Slavici. În realizarea acestui subiect, , precum notarea a două date de identificare a personajului, “prezentarea, prin câte o secvență comentată, a două trăsături morale ale personajului” sau “corelarea unei valori personale cu una dintre valorile personajului”.

„Subiectul al II-lea, unde lor le era cel mai frică și unde probabil că cel mai greu subiect ar fi fost un text liric, ei au avut caracterizare. Caracterizarea nu este un subiect atât de greu, dar nu este nici cel mai ușor lucru care ar fi putut să li se dea, cum ar fi fost, nu știu, un text narativ. Caracterizarea este ceva destul de ofertat totuși. Textul pe care l-au avut le oferea, de asemenea, destul de multe posibilități, astfel încât ei să caracterizeze personajul”, a declarat, pentru FANATIK, profesoara de limba română, Mihaela Gideiu.

Potrivit acesteia, subiectele din acest an au avut o dificultate medie, subliniind că probabil în acest an emoțiile copiilor au fost mai mari în condițiile în care notele de la Evaluarea Națională contează mai mult la admiterea la liceu.

„Subiectele au fost de dificultate medie. Consider că, dacă copiii se pregăteau, ar fi putut să facă față cu brio.

Prima parte, unde se făcea direct pe text, a fost ușurică. Oricum, emoțiile vor fi mai mari în acest an, pentru că, anul acesta, nu mai au mediile V-VIII, ci au doar notele de la Evaluare. Deci, presiunea a fost mai mare”, a mai precizat, pentru FANATIK, profesoara Mihaela Gideiu.

Cerințe dificile și la subiectul de gramatică

Profesorii de limba română subliniază că și la care ar fi putut să le pună dificultăți elevilor de clasa VIII-a.

„Subiecte problematice nu cred că au fost. Chiar și la gramatică, deși nu au fost foarte multe chichițe, sunt câteva elemente de teorie acolo care trebuia să fie foarte bine știute de către aceștia. De pildă, să facă, nu știu, confuzie între un adjectiv pronominal de identitate și de depărtare, așa cum am mai auzit. Dar, per total, consider că subiectele au fost accesibile, cu o dificultate medie, ținând cont și de caracterizare”, a declarat, pentru FANATIK, şi profesoara de limba română Corina T.

Potrivit acesteia, este posibil ca unii elevi să se încurce și la subiectul 9, acolo unde elevii au trebuit să scrie o mini-compunere de 50-100 de cuvinte în care să asocieze fragmentul din „Limir-împărat” de Slavici cu un alt text literar studiat la clasă ca lectură suplimentară.

„E posibil ca unii dintre elevi să se mai încurce și la exercițiul acela de asociere, de la 9, adică nu toți au știut probabil să identifice în mod corect valoarea culturală. Și la caracterizare, la fel”, a mai precizat profesoara.

La fel, în acest an, profesorii au subliniat că este posibil ca numărul subiectelor de rezolvat să fie destul de ridicat și de solicitant pentru a fi rezolvate în doar două ore. Astfel, e posibil ca unii elevi să nu fi reușit să termine la timp în condițiile în care elevii, în cazul celor două mini-compuneri, trebuiau să le și transcrie pe foaia de examen în situația probabilă în care aceștia le-au scris inițiat pe ciorne.

„Tipul acesta de subiect se dă de câțiva ani, dar într-adevăr, în acest an a fost un pic mai mult de scris, au fost acele mini-compuneri și asocierea, au avut un subiect de făcut o asociere cu un alt text, nu era un text atât de cunoscut. Dar, repet, faptul că ei cunosc tipul de subiecte care se dă, îi ajută foarte mult acest lucru, și atunci nu ar fi trebuit să le pună probleme.

A fost un pic problematică încadrarea în timp, discutam cu câțiva copii care au ieșit de la examen, și mi-au spus că asta a fost problema, că nu au reușit să se încadreze în cele două ore”, a mai declarat, pentru FANATIK, profesoara Mihaela Gideiu.

Profesoara Corina este de părere că elevii care s-au pregătit temeinic nu ar fi trebuit să aibă probleme cu încadrarea în cele două ore de examen.

„Din punctul meu de vedere subiectele au fost chiar accesibile în acest an. Sigur, diferența față de ceilalți doi ani, de când s-a schimbat structura, a reprezentat-o faptul că la Subiectul II au avut caracterizarea de personaj. Deci un eseu cumva structurat. Pe când în ultimii doi ani au fost doar texte nestructurate, texte libere. În mare însă, a fost un subiect accesibil.

Cred că două ore a reprezentat un timp absolut suficient pentru rezolvarea acestor subiecte. Sigur, probabil elevii care s-au plâns de acest lucru au fost elevi care nu au lucrat suficient de mult, în rest, pot să vă spun că elevii mei, care au lucrat constat, au avut cel puțin 20 de minute la final pentru a se verifica”, a mai declarat aceasta, pentru FANATIK.