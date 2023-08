Ce taxe și comisioane există la transferurile bancare dacă ești client Banca Transilvania, ING, Raiffeisen, BCR sau BRD. Banii pe care îi pierzi fără să îți dai seama

Tu știi ce taxe și comisioane există la transferurile bancare dacă ești client Banca Transilvania, ING, Raiffeisen, BCR sau BRD? Fiecare bancă în parte are regulamentul său. Iar dacă nu știi bine anumite lucruri, s-ar putea să pierzi bani fără să știi.

Ce taxe și comisioane există la transferurile bancare dacă ești client BRD sau BCR

Luăm spre exemplu BRD. Ce taxe și comisioane există la transferurile bancare dacă ești client la această bancă?În primul rând dacă transferi 2.000 de lei cu BRD la alt client de-al băncii, nu plătești nimic.

ADVERTISEMENT

Dacă transferi aceeași sumă către un client al altei bănci în schimb, plătești un comision de 3,5 lei. Mergând mai departe, un transfer intrabancare în valută în Germania costă tot 3,5 lei. Pe de altă parte, dacă transferul presupune conversie valutară, schimbul se face la cursul băncii, care conține o marjă.

Dacă vrei să trimiți bani în SUA și ești client BRD, atunci află că plătești 10 euro plus un alt comision de 10 euro OUR. Menționăm că OUR este comisionul băncilor corespondente.

ADVERTISEMENT

Ce taxe și comisioane există la BCR în schimb? Luăm aceeași sumă de bani, 2.000 de lei. E gratuit să faci un transfer către alt client BCR. Pe de altă parte, către o altă bancă plătești un comision de 3 lei. Dacă transferi aceeași sumă în Germania, plătești trei lei, dar în funcție de cursul băncii, suma poate fi mai mare.

Ce taxe și comisioane există la transferurile bancare dacă ești client Banca Transilvania

În cazul unui transfer de la BCR către SUA pe de altă parte, vorbim despre 10 euro din nou, ca la BRD, dar și alți 20 de euro comision OUR.

ADVERTISEMENT

Transferurile intrabancare sunt gratuite. Astfel, poți transfera fără griji bani în conturile altor clienți ai băncii. Dacă vrei însă să transferi bani către o altă bancă, plătești un comision de 5 lei, pentru suma de 2.000 de lei.

Dacă vrei să trimiți în Germania bani vei plăti tot 5 lei, pentru aceeași sumă. Pe de altă parte, către SUA, Banca Transilvania percepe 15 euro, dar și un comision OUR, în funcție de caz.

Ce taxe și comisioane există la transferurile bancare dacă ești client ING Bank

Ce taxe și comisioane avem la ING Bank? Luăm tot suma de 2.000 de lei. Aici lucrurile sunt ceva mai diferite față de instituțiile bancare anterior. Pentru toți clienții ING Bank, totul este gratuit când vine vorba de transfer.

ADVERTISEMENT

Pe de altă parte, de la o altă bancă poți să plătești între 0-5 lei. Important de știut este faptul că acest comision este plătit doar de cei care nu încasează minim 700 de lei pe lună.

Dacă ai deci un salariu mai mare la ING Bank, atunci nu trebuie să îți faci griji, pentru că nu plătești niciun comision. Dacă vrei să trimiți tot 2.000 de lei în Germania, comisionul e același, între 0 și 5 lei. Aici însă depinde de cursul băncii din acea zi.

Ce reguli are Raiffeisen Bank

Un transfer la ING Bank către SUA pe de altă parte va costa. 50 lei plus un comision OUR de alți 15 euro. Vorbim deci despre o sumă destul de mare. Mergem mai departe la Raiffeisen Bank.

Dacă vrei să transferi bani la un alt client Raiffeisen Bank, atunci vei avea de plătit 3 lei pentru suma de 2.000 de lei. Dacă transferi către un alt cont, de la o altă bancă, comisionul crește la 4 lei.

Pentru transferul sumei de 2.000 de lei către o bancă din Germania suma este tot de 4 lei. În cazul în care suma trebuie trimisă în Statele Unite, atunci vor fi percepuți tot 4 lei, la care se mai adaugă și plus speze SWIFT (50 lei/mesaj) plus un comision OUR de 100 lei. Practic, destinatarul primește în final aproape 1.880 de lei.