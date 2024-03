Ce test i-a dat Jador iubitei sale, Oana Ciocan, la începutul relației. Așa a realizat că e potrivită pentru el

La începutul relației, Jador i-a dat un test iubitei sale, Oana Ciocan. Artistul a vrut să afle dacă este sau nu femeia potrivită pentru el. Și se pare că aceasta a reușit să treacă testul cu brio.

Ce test i-a dat Jador iubitei sale, Oana Ciocan, la începutul relației

. Se pare însă că începutul relației celor doi nu a fost unul chiar atât de ușor. Artistul a recunoscut că i-a dat un test iubitei sale, astfel încât să fie sigur de alegerea făcută.

Și se pare că efortul a meritat. Artistul a vorbit deschis despre acel moment și spune că nu regretă nimic. Ce test i-a dat Jador iubitei sale, Oana Ciocan? Poate că alte persoane nu l-ar fi trecut.

Artistul a fost invitat recent la un podcast. El a vorbit despre testul dat iubitei sale. Artistul i-a spus acesteia că în realitate nu o duce chiar atât de bine pe plan financiar. Mai exact, Jador i-a spus Oanei Ciocan că

De altfel, acesta i-a mai spus că nimic din ce are nu e pe numele său. Iar deși se aștepta ca Oana Ciocan să plece din viața sa, iată că Jador a avut parte de o surpriză plăcută. Așa și-a dat seama că ea este femeia potrivită pentru el.

Oana Ciocan a trecut testul

Iar situația a durat chiar aproape o lună de zile. În tot acest timp, Oana Ciocan știa că locuința lui Jador este închiriată, iar mașina este achiziționată în rate, în timp ce artistul avea nevoie de bani.

„Ne-am cunoscut, i-am spus că locuința e cu chirie, că studioul e cu chirie, că mașina e în rate, că tot ce am eu nu-i al meu și că am nevoie de bani. Toți din jurul meu ziceau asta până m-am îmbătat prima oară și am spus că „Am testat-o pe Oana”. Vreo lună, trei săptămâni, o lună (n.r. a durat toată situația)”, a declarat Jador, în podcastul moderat de Jorge.

După ce timpul a trecut, Jador și-a dat seama că Oana Ciocan este aleasa lui. De altfel artistul recunoaște că a simțit asta încă din prima zi când s-au cunoscut, dar a preferat să nu se grăbească.

Iată însă că acum, lucrurile merg ca pe roate între cei doi. Artistul vrea să se căsătorească cu noua sa iubită, chiar dacă nu sunt împreună de prea mult timp. Totodată, cei doi locuiesc deja împreună și au devenit extrem de apropiați.