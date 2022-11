Ce trebuie făcut atunci când intrăm în camera de hotel, înainte de a despacheta. Sfatul a devenit viral

Videoclipul lui Halee Whiting a devenit viral pe rețelele de socializare, după ce proprietara unei companii de asistență pentru vânzări hoteliere în SUA a oferit mai multe sfaturi vitale turiștilor.

Cu peste 5 milioane de vizualizări, videoclipul numit ”Cum să cauți ploșnițe într-un hotel” a fost apreciat de internauții din întreaga lume, potrivit

“Iată cum ar trebui să vă verificați camera de hotel înainte de a despacheta. Primul lucru pe care trebuie să îl faci este să te asiguri că în cameră este întuneric. Stingeți luminile, închideți orice jaluzele și folosiți lanterna de la telefon.

Și, în timp ce totul este stins, vei veni aici, sub pătură și vei verifica sub toate pliurile. De obicei, le place să stea în colțuri și în pliuri”, și-a început femeia seria de sfaturi gratuite.

