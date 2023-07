Ce trebuie să ai cu tine în orice vacanță! Mellina, sfaturi practice pentru concedii

Mellina este o împătimită a călătoriilor și a experiențelor care mențin adrenalina la cote maxime. Șatena oferă sfaturi prețioase, în exclusivitate pentru FANATIK, celor care vor să aibă o vacanță de vis. La capitolul gastronomie, vedeta nu pune prea mare preț pe mâncare. Preferă să își ocupe timpul cu tot felul de activități inedite. În plus, artista ne-a spus și care sunt obiectele fără de care nu poate rezista în vacanțe.

Mellina recunoaște: “Îmi plac creveții”

Când vine vorba de mâncare, Mellina nu e o gurmandă înrăită. Spre norocul ei și al siluetei sale, artista nu pune prea mult preț pe partea culinară. În plus, nici nu e prea pofticioasă atunci când explorează noi țări. Dacă unii sunt curioși să încerce tot felul de preparate inedite, vedeta nu se încadrează în această categorie.

ADVERTISEMENT

Cu toate acestea, am aflat că Mellinei îi plac mult creveții. În special dacă sunt gătiți în stil grecesc. Și dacă tot am pomenit de bucătăria grecească, Mellinei îi place și sosul tzatziki, atâta vreme cât nu conține usturoi.

“Eu nu prea mă gândesc la mâncare în vacanțe. Sunt pe lângă cu mâncarea, mănânc efectiv ce prind. Dar îmi plac mult creveții. În vacanță am mâncat mulți creveți saganaki. Îmi plac foarte mult.

ADVERTISEMENT

Îmi place și tzatziki, dar fără usturoi, că eu nu pot să mănânc usturoi. Dar în rest, nu prea sunt eu genul de persoană care pune așa mult preț pe mâncare”, a declarat Mellina pentru FANATIK.

Care sunt obiectele la care Mellina nu poate renunța în vacanță

Artista este obișnuită să trăiască în condiții extreme. A recunoscut faptul că experiența de la Survivor a făcut-o mult mai puternică. Cu toate acestea, Mellina are nevoie de unele medicamente, pe care trebuie să le aibă la îndemână. Asta din pricina unor mici probleme de sănătate cu care s-a confruntat atunci când a urcat pe Kilimanjaro.

ADVERTISEMENT

În afară de pastile, vedeta nu are nevoie de multe lucruri pentru a se simți bine într-o vacanță. , Mellina se mulțumește cu o cremă hidratantă și cam atât.

“Nu pot să aleg între mare și munte. Aș vrea să spun munte, dar aș minți. Muntele e locul unde merg și mă deconectez de tot. Dar iubesc și marea, să înot, să mă bălăcesc. Îmi e greu să aleg. Eu în vacanțe pot sta fără telefon. Ar fi minunat fără, dar trăim în era asta a social media și trebuie să și postez, pentru că face parte din viața mea.

Dar pot și fără telefon și este minunat. Am nevoie la mine de o cremă hidratantă, dar cam atât. Nu prea am unele lucruri fără de care nu pot trăi. Evident, să am mâncare și apă. Dar sinceră să fiu, am văzut cum e și fără mâncare și apă și pot și așa. Sunt obișnuită.

ADVERTISEMENT

În schimb, după Survivor, am nevoie să am câteva pastile la mine. De exemplu, când am fost pe Kilimanjaro am făcut infecție urinară. De atunci, mereu când plec undeva îmi iau pastile pentru infecții urinare. Dar altceva special nu am. Pot renunța la multe”, a mai spus Mellina.

Ce sfaturi de vacanță are Mellina: “Să nu-și facă așteptări”

Vedeta a declarat că a trecut de-a lungul timpului prin tot felul de experiențe, din care a învățat. Așadar, Mellina le recomandă celor care plănuiesc o vacanță să nu își facă planuri prea mari. Artista spune că unul dintre cele mai importante lucruri este să trăiască clipa. Iar pentru a evita o dezamăgire, este indicat ca oamenii să nu își facă așteptări înainte de a merge în concediu.

“I-aș sfătui pe oameni să nu își facă prea mari așteptări înainte de a merge în vacanță. Ar trebui să meargă cu gândul că ce va fi, va fi. Astfel, , când nu își setează anumite idei. Și mă refer la orice vacanță, și dacă mergi până la Brașov.

Oamenii pot fi dezamăgiți, își fac planuri cu ce ar face în vacanțe și nu se concretizează. E important să trăiești momentul și clipa. Mi s-a întâmplat și mie să fiu dezamăgită de anumite vacanțe. Și de fiecare dată când nu mi-am făcut planuri prea mari și așteptări, a fost perfect.

Am zis ia să văd care va fi experiența acestei vacanțe și a fost minunat, pentru că m-a surprins viața. Fără nicio așteptare, nimic, doar trăiam momentul. Cel mai bun sfat ar fi să nu-și facă nici așteptări pozitive, nici negative. Doar să se bucure de ce le va rezerva acea vacanță”, a mai declarat Mellina pentru FANATIK.