Una dintre cele mai frumoase cântărețe din România, dezvăluiri unice: ”Îmi tresare inima și acum”

Adriana Rusu și-a deschis sufletul în fața noastră și a vorbit fără ocolișuri despre clipele care au marcat-o. În interviul exclusiv pentru FANATIK, artista a făcut dezvăluiri din copilăria sa, dar și despre momentele dureroase prin care a trecut atunci când și-a pierdut tatăl.

Adriana Rusu și dragostea pentru muzică: “Pe scenă sunt eu”

Puțini știu povestea ta și începuturile pe plan muzical. Care este prima ta amintire legată de muzică?

– Prima amintire o am încă de la o vârstă fragedă. Tatăl meu a făcut școala de muzică. De fapt ambii părinți au fost pasionați de muzică, așa că muzica a curs prin vene dintotdeauna. Îmi aduc minte pe la vârsta de de 5 ani când am văzut pianina celei mai bune prietene și de atunci am știut că voi face muzică.

Ce sentimente te încercau când urcai pe scenă?

– Emoții, pe scenă sunt EU.

Ai întâmpinat piedici de-a lungul anilor?

– Nu pot să le spun piedici, doar că am fost implicată în mai multe activități, însă tot la muzică m-am întors. MUZICA mă împlinește.

Care a fost cel mai greu moment pe plan muzical?

– Nu pot spune că am avut un moment greu. Am luat totul așa cum a venit și mă consider binecuvântată că am fost înzestrată cu talent.

“Am vrut să pun capul pe pernă liniștită seara”

Ai fost pusă vreodată în postura de a face compromisuri?



– DA! Dar nu le-am făcut! Am preferat să pun capul pe pernă liniștită seara când ajung acasă.

În ce moment ți-ai călcat pe suflet și ai făcut altceva decât îți doreai?



– Nu mi-am calcat niciodată pe suflet. Am avut etape diferite în viață, chiar dacă muzica a rămas pe planul secund. Dar niciodată nu am renunțat la ea! Mereu am făcut ceea ce am simțit, chiar dacă poate am “pierdut” șanse, oameni, lucruri.

Adriana Rusu a lansat piesă nouă, dedicată unor ochi verzi

Ai lansat o piesă nouă, care sunt așteptările?

– Am lansat “Ochii ăia verzi” inspirată dintr-o poveste reala.Pe această cale vreau să îi mulțumesc lui BVCOVIA pentru colaborare și întregii echipe: Alexandra Dinu, Robi, Enri, Alex Dobre și Sese pentru videoclip. Sper să ajungă la inimile ascultătorilor, care cu siguranță, măcar o dată în viața asta au iubit pe cineva cu ochii verzi.

Cu cine ai vrea să mai colaborezi?

– Sunt deschisă la colaborări. Am colegi foarte talentați. Urmează și alte proiecte pe viitor.

“Am reinterpretat și folclor cu taraf”

Pentru a ajunge în trending te vezi interpretând manele sau un stil total opus celui pe care îl ai?

– Am conștientizat că trebuie să existe o consistență și asta voi oferi publicului. De-a lungul anilor am abordat și multe genuri muzicale, am reinterpretat și folclor cu taraf. Intentionez să lansez piese care să mă reprezinte, iar dacă ajung în trending, și mai bine.

Cum a fost copilăria ta?

– Am avut o copilărie superbă. Provin dintr-o familie numeroasă, suntem 4 copii la număr. Pot spune că Dumnezeu ne-a binecuvântat cu cei mai frumoși părinți.

“Mama este cea mai bună prietenă a mea”

Care este gustul și mirosul anilor de când erai doar un copil?



– Am copilărit la țară, alergam desculț prin iarba verde, miros de pâine scoasă din vatră.

Ce sfaturi de viață ai primit de la părinții tai?

– Să mă iubesc pe mine și să fac ceea ce simt întotdeauna!

Ce relație ai cu mama ta?

– Cea mai frumoasă! Mama este în primul rând cea mai bună prietenă. De la ea am învățat ce înseamnă putere, m-a învățat ce înseamnă o familie. Și ce conteaza cel mai mult pe lumea asta, și anume IUBIREA, BUNĂTATEA ȘI CREDINȚA.

Adriana Rusu: “Le voi oferi copiilor iubire necondiționată”

Ce greșeli nu ai vrea să faci când vei deveni mămică?

– Hmmm, nu îmi este frică de greșeli, pentru că mereu am învățat din ele. Pot spune doar că voi face tot posibilul să le ofer copiilor iubire necondiționată.

Cum o să fie Adriana Rusu în postura de părinte?

– Cu siguranță voi putea răspunde la această întrebare când se va întâmpla acest lucru.

“Încă îmi este greu să vorbesc despre tata”

Cum a fost relația cu tatăl tău?

– TATA…și acum îmi tresare inima…a fost cel mai bun prieten, îndrumător, susținător. A fost un om extraordinar! Emana prin toți porii bunătate, vorbeam tot cu el, însă l-am pierdut mult prea devreme, încă îmi este greu să vorbesc despre el.

Ți-ai căutat partener după chipul și asemănarea lui, pentru că așa se spune.

– Se spune că prima iubire a unei fetițe este TATĂL. Am căutat partenerul nu neapărat după chipul și asemanarea lui. Am căutat bunătatea, iubirea necondiționată, respectul pentru o femeie, umorul. Am căutat “BĂRBATUL”.

Adriana Rusu recunoaște: “Nu aș accepta falsitatea și trădarea”

Ce nu ai ierta niciodată într-o relație?

– Falsitatea și trădarea.

Care a fost cea mai mare dezamăgire pe care ai trăit-o?

– În iubire? Fiecare relație a fost o lecție pentru mine. Am învățat să nu mai am așteptări de la nimeni. Ce e al meu este pus deoparte.

Piesa lansată recent este un capitol din viața ta. Ochii ăia verzi te-au trădat?

– Nu a fost vorba de trădare, a fost vorba de iubire.

Crezi în dragoste la prima vedere?

– DA! Am simțit pe pielea mea ce înseamnă o astfel de poveste. Oricum e minunat să iubești.

“Din păcate nu putem controla totul”

Ai fost trădată sau înșelată?

– Da. Din păcate, oricât de mult ne-am dori să controlăm totul, nu prea se poate. Din orice poveste învățăm și e important să trecem peste experiențele negative. Să rămânem cu lucrurile bune.

Ai fost dezamăgită de așa zișii prieteni care păreau să-ți fie alături necondiționat?

– Da. Din nou, pot spune că și ne surprinde cu bune și cu rele. Am învățat de-a lungul timpului să fiu eu o prioritate și să nu mai am așteptări de la oameni.

“Cel mai greu moment a fost pierderea tatălui meu”

Care a fost cel mai dificil moment al existenței tale?

-Pierderea tatălui meu.

Dar momentul care ți-a umplut sufletul de bucurie?

– Am avut foarte multe momente, chiar recent am fost acasă și am petrecut câteva zile cu toți ai mei, ceea ce mi-a umplut sufletul de bucurie.

Adriana Rusu dezvăluie secretele frumuseții sale

Care sunt secretele de înfrumusețare ale Adrianei Rusu?

– Încerc să duc . Am grijă ce mănânc, chiar dacă sunt o pofticioasă și pasionată de bucătărie. Beau multă apă. Fac sport.

Ești adepta intervențiilor estetice sau a frumuseții naturale?

– Am apelat și la intervenții estetice, nu mai este niciun secret ca am o operație de augmentare mamară. Iar la un interval de 6-8 luni fac injecții cu toxină botulinică pentru partea superioară a feței.