Ce vedete s-au logodit de Valentine’s Day în ultimii ani? Unele s-au și despărțit deja

Valentine’s Day este o sărbătoare a iubirii, plină de gesturi inspirate (sau mai puțin inspirate). Vedete din întreaga lume au ținut de-a lungul timpului să facă un pas important în viața lor chiar de Ziua Îndrăgostiților.

Această zi specială scoate romantismul (de multe ori cu forța) din oameni. Unii își declară total iubirea, alții sunt stresați căutând cadoul prefect. Tradiția este una veche și este legată de numele Sfântului Valentin, considerat patronul iubirii, al tinerilor și al căsătoriei.

Creativitatea, imaginația și, evident, iubirea creează momente memorabile de Ziua Îndrăgostiților. Astfel, multe vedete au profitat de Valentine’s Day și s-au logodit chiar în această zi.

Cântăreața Katy Perry și actorul Orlando Bloom s-au logodit de Valentine’s Day. Momentul a avut loc în 2019. Între timp, cei doi au devenit părinți.

„Era Ziua Îndrăgostiților. Am fost la cină și am crezut că vom merge la o galerie de artă după cină, dar am ajuns într-un elicopter. (…)A fost foarte dulce. Mi-a cerut să mă căsătoresc cu el într-un elicopter”, a spus Perry în timpul unei apariții din februarie 2019 la emisiunea Jimmy Kimmel Live.