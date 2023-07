Ce vrea Cosmina Păsărin de la bărbatul de lângă ea: ”Nu aș spune nu”

este, fără discuție, una dintre cele mai apreciate vedete tv din România. Fosta prezentatoare de la Vorbește Lumea face furori oriunde apare. Cu toate că mereu atrage priviri, multă vreme vedeta a ales să nu se afișeze cu niciun bărbat. Acum însă, Cosmina Păsărin și-a asumat relația cu iubitul ei, Alex Gully. Bărbatul este un cunoscut DJ și se iubește cu frumoasa vedetă de un an.

Cosmina Păsărin spune totul despre relația ei și căsătorie

După ce s-a afișat alături de iubitul ei, un cunoscut Dj pe nume Alex, vedeta ar vrea ca relația să treacă la următorul nivel. Fosta prezentatoare de la Vorbește lumea s-a destăinuit pentru FANATIK și a oferit detalii despre iubitul ei. Pe tot parcursul interviului, Cosmina Păsărin a fost toată numai un zâmbet.

„Radiez poate de la dragoste. Nu neg nimic. Este o senzație frumoasă și mă bucur de ea. Relația merge bine, mă bucur de ea. Ținem pasul cu felul în care se desfășoară lucrurile.

Nu avem de ce să ne ascundem, nu avem motive. Pe de altă parte, nici nu vrem să facem un subiect din asta. Nu vrem să oferim detalii prea multe, plus că nu cred că ar fi de interes”, a spus Cosmina Păsărin.

O fire discretă în privința relației sale, vedeta nu s-a afișat de la început alături de partenerul ei. Cei doi sunt împreună de aproape un an, iar acum prezentatoarea a simțit că este momentul potrivit să-l arate public pe partenerul ei.

„A trecut deja un an de când suntem împreună, perioadă în care ne-am apropiat foarte mult. Noi ne-am afișat de la bun început, iar lucrurile au funcționat normal între noi. Sigur, acum suntem și forțați de împrejurări să ne afișăm.

Cred că așa este și firesc, să vorbesc despre relație în limitele bunului simț. Noi ne știm de peste 10 ani, dar acum un an ne-am dat seama că avem sentimente unul pentru celălalt”, mai dezvăluie vedeta pentru FANATIK.

Cum a cucerit-o DJ-ul pe vedetă: „De aici pleacă totul”

Îndrăgostită iremediabil de partenerul său, Cosmina Păsărin a dezvăluit cum a cucerit-o acesta. Alex Gully este cu patru ani mai mic decât vedeta, însă este un cuceritor. În plus, bărbatul întrunește toate calitățile pe care frumoasa vedetă le caută la partenerul ei.

„În general, nouă femeilor, ni se pune des întrebarea: `Cum trebuie să fie bărbatul ideal?`. Mereu spuneam că este foarte important pentru mine ca bărbatul cu care am o relație să aibă un suflet bun. De aici pleacă tot.

Atunci când ai un suflet bun se vede în tot, în toate acțiunile tale. Dacă avem această bază, este minunat, îi dăm înainte. Da, el are un suflet bun și o blândețe aparte și mult umor. Suntem doi oameni care râd foarte mult împreună.

Am remarcat de-a lungul timpului că în relație este foarte important și umorul. Este important să fiți doi oameni veseli, relaxați și să găsiți bucuria și în tristețe. Cred că aceste două aspecte sunt cele mai importante: bunătatea și umorul”, mai spune Cosmina Păsărin pentru FANATIK.

Chiar dacă recunoaște că iubitul ei întrunește toate calitățile pe care ea le caută la un bărbat, Cosmina și Alex au trecut și ei prin situații tensionate. Cu toate acestea, cei doi reușesc de fiecare dată să le depășească.

„Suntem de un an împreună aproape și sigur că am trecut și prin momente mai dificile. Avem și noi mici situații prin care trecem și am remarcat că le depășim cu umor, cu relaxare, contează mult”, a mai spus vedeta.

Când se căsătorește Cosmina Păsărin: „Nu bat apropouri legate de căsătorie”

Fiindcă ne-a spus că lucrurile merg bine între ei, am fost curioși să aflăm când va avea loc nunta. Frumoasa Cosmina Păsărin este foarte relaxată în această privință. Iar în cazul în care nu vine mai repede cererea, vedeta nu disperă.

„Probabil că nu aș spune NU unei cereri în căsătorie. Totodată, nu fac un scop din asta. Mai important pentru mine este să am acea relație sănătoasă, solidă și acel partener pe care să mă pot baza.

Dacă ajungem să facem împreună și acest pas bine, dacă nu, nu. Nu m-aș supăra dacă iubitul meu nu m-ar cere de soție, sunt ok cu asta. Vreau ca lucrurile să vină natural. Partenerul trebuie să simtă la fel. Nu trebuie să îl împungi, să bați apropouri. Nu aș face niciodată asta”, a mai susținut frumoasa prezentatoare pentru FANATIK.

Ce sfat prețios a primit Cosmina Păsărin de la mama ei: „Nu m-a întrebat dacă mă căsătoresc”

„Mama mea este o persoană foarte relaxată din momentul în care am devenit adult. Mama nu m-a întrebat niciodată când mă căsătoresc, când iau anumite decizii. O admir foarte mult și am considerat că este bine să găsești un model în părinții tăi.

Sunt multe lucruri pe care le admir la mama și pot spune că am împrumutat aceste obiceiuri. Încerc, în general, să am propriul set de atitudini, de comportament. Este bine să fii tu, să nu încerci să împrumuți prea mult de la alții”, a spus vedeta.

Prezenți la numeroase evenimente și ocupați cu munca, frumoasa vedetă și iubitul ei visează cu ochii deschiși la o vacanță. Nu au apucat să-și facă planuri, dar sunt spontani.

„Călătorim mult prin țară, așa că planuri de vacanță nu ne-am făcut încă pentru că nu avem timp. Avem mult de muncă vara aceasta, sunt multe evenimente.

Norocul meu este că am un job care îmbină distracția cu munca. Mă distrez și mă și relaxez la evenimentele la care particip. O să plecăm așa spontan câteva zile pe undeva”, mai susține Cosmina Păsărin pentru FANATIK.