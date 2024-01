Elena Ionescu nu o menajează pe Roxana Nemeș după ce a eliminat-o de la Survivor

Elena Ionescu, câștigătoarea primului sezon Survivor România, a fost trimisă la plimbare de Roxana Nemeș. Spre surprinderea tuturor, artista n-a ajuns prea departe, fiind a doua eliminată din joc după Andreea Tonciu. În exclusivitate pentru FANATIK, fosta solistă a trupei Mandinga spune unde a pierdut, de fapt, în fața rivalei sale.

Ce zice Elena Ionescu despre Roxana Nemeș după ce a dat-o afară de la Survivor

Elena Ionescu consideră că nu i-a lipsit nimic pentru a face față concursului filmat în Republica Dominicană, difuzat marți, miercuri și joi de la 21:30, , însă recunoaște că în duelul cu Nemeș, Roxana a fost avantajată.

ADVERTISEMENT

Întoarsă din Dominicană săptămâna trecută, Elena Ionescu a tras o gură zdravănă de aer și a revenit la viața normală. Vedeta ne spune că se simte bine, cu toate că ediția All Stars i s-a părut mult mai grea față de cea pe care a câștigat-o.

„Mă simt foarte bine, însă, într-adevăr a fost mai greu decât mi-aș fi închipuit! E un alt nivel la care mă bucur că am făcut față și din care mi-am reamintit să apreciez, din nou, lucrurile esențiale în viață!”, a declarat Elena Ionescu, pentru FANATIK.

ADVERTISEMENT

„A fost șansa ei!”

Cât despre Roxana Nemeș, conformația fizică a fost cea care a făcut-o să treacă de . Mai precis, degetele lungi ale . „Nu mi-a lipsit nimic, a fost o probă care a avantajat-o deoarece nu e vorba de probă sportivă! Fiind mai înaltă și având degetele mai lungi, i-a fost mai comodă această probă! A fost șansa ei!”, spune Elena Ionescu, pentru FANATIK.

Zanni, Ana și Ștefania, faimoșii cu care s-a înțeles cel mai bine

Elena nu s-a gândit nicio secundă la faptul că dacă eliminările ar fi ținut de voința publicului poate că rămânea în competiție. „Nu am mers pe această premiză! Nu era nevoie de votul publicului ca să reziști în Survivor!

ADVERTISEMENT

Survivor e un joc complex, poți pierde la o diferență de secundă, poți avea noroc să câștigi orice probă la care nu te aștepți! Am zis mereu că asta este frumusețea și de aceea trebuie să te bucuri de experiență, indiferent cât ține! Eu așa am făcut!”, ne-a mai transmis cântăreața.

De asemenea, Elena Ionescu ne-a mai zis că s-a înțeles cel mai bine cu Ștefania, Zanni și Ana Porgras. Ei sunt concurenții de care a fost, așadar, atașată în junglă. Totodată, nu vrea să nominalizeze un preferat pentru câștigarea trofeului din dorința de a nu influența publicul telespectator.

ADVERTISEMENT

„Nu pot spune că nu m-am înțeles cu cineva, am apucat să îi cunosc cumva pe toți și să mă înțeleg cu toată lumea! Am plecat dintr-o echipă unită ceea ce m-a bucurat foarte mult, comparativ cu sezonul meu! Am rezonat mai mult cu Zani, Ana și Stefi!

Nu aș vrea să vorbesc de favoriți deoarece nu vreau să influențez în vreun fel, încă de acum când sunt destul de mulți în competiție și consider că trebuie să aibă șanse egale momentan!”, a adăugat Elena Ionescu.

Elena Ionescu ar fi dat o parte din premiu familiei sale. Ce făcea cu restul banilor?

În ipoteza în care ar fi câștigat premiul în bani puși în joc, Elena Ionescu avea clar în minte ce făcea cu el. „Cu marele premiu aș fi păstrat jumătate pentru mine și familia mea, iar jumătate așa cum am declarat și înainte de competiție, l-aș fi donat ca drept mulțumire a șansei primite!”, a mai zis Ionescu.

Cu privire la felul în care participarea ei la Survivor și-a pus amprenta asupra carierei muzicale (dacă a avut mai mult succes sau nu, dat fiind mediatizarea ei), Elena spune că nu a remarcat vreo mare diferență, dar își va da seama abia acum, căci lucrează la un nou proiect.

„Nu prea au avut de-a face una cu alta! Eu am să îmi continui activitatea oricum, fără să mă bazez pe asta! Ianuarie a fost o lună destul de slabă ca de fiecare dată, în privința evenimentelor! De obicei, era o lună de relaxare pentru mine în fiecare an! O să văd în perioada următoare când oricum deja m-am apucat de repetiții cu noul meu proiect muzical!”, a încheiat Elena Ionescu.