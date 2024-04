Cea mai mare frustrare a surorii lui Nicole Cherry provocată chiar de artistă: “M-a făcut sa sufăr foarte tare”

Carla, sora lui Nicole Cherry recunoaște că cea mai grea perioadă trăită împreună de sora ei a fost când a decis să se mute la Londra. Ambele surori au suferit și au trăit o imensă frustrare.

Carla nu a fost niciodată geloasă pe succesul surorii ei

Carla Oprișan este sora celebrei artiste Nicole Cherry. Într-un interviu exclusiv pentru FANATIK, aflăm care a fost cel mai greu moment trăit de cele două surori.

ADVERTISEMENT

Carla ne povestește care a fost cea mai mare frustrare a ei atunci când Nicole era mică si care era activitatea lor preferată. Carla Oprișan recunoaște că nu a fost niciodată geloasă pe succesul surorii ei și că a știut mereu că Nicole Cherry va deveni un star.

“M-am transformat din adolescentă în femeie într-o manieră foarte liberă”

Ai stat mult timp în Anglia. Ce ți-a oferit această țară, în plus față de România?

-Am plecat în Anglia fiind aproape un copil, când aveam doar 20 de ani. , m-am transformat din adolescentă în femeie într-o manieră foarte liberă și fără prea multe preconcepții.

ADVERTISEMENT

Viața mi-a oferit șansa să cunosc și să lucrez cu oameni din toate colțuriile lumii și toate clasele sociale posibile, inclusiv ceea ce noi numim nobili. Să învăț culturi diferite și să înțeleg unicitatea fiecărui om fără a judeca. Mai mult decât atât, mi-a dat și mie acel curaj de a mă accepta și iubi așa cum sunt. Am însă și o dorință puternică de a mă îmbunătăți și dezvolta.

Până la urmă te-ai întors în România. Spune-mi de ce și ce afacere ai acum.

-Odată cu venirea Amirei în viața noastră ne-am întors. Mai ales că am dus sarcina și am născut în plină pandemie, ceea ce nu a fost tocmai ușor. Inițial am spus că venim în vacanță, pentru o lună, pe vremea aceea Amira având doar câteva săptămâni. Însă, discutând cu soțul, am hotărât să ne întoarcem acasă, pentru că așa am simțit că este cel mai bine pentru familia noastră.

ADVERTISEMENT

Sunt dermopigmentist, însă nu o pot numi chiar afacere. Pentru mine, este o mare pasiune, o pasiune descoperită în 2017. E drept că îmi aduce și satisfacție materială. Este o bucurie să văd cum doamnele pleacă fericite, după ce îmi trec pragul, dar am și o mulțumire sufletească pentru că le dau încrederea necesară.

De aceea mă perfectionez continuu și îmi doresc ca, de fiecare dată, sprâncenele micropigmentate de mine să fie cât mai naturale. În micropigmentare ceea ce este mult, chiar strică!

ADVERTISEMENT

Carla Oprișan, sora lui Nicole Cherry, fascinată din copilărie de make-up

Ce-ți mai amintești din copilărie, ce-ți plăcea să faci?

-Încă din copilărie am fost atrasă de zona de beauty, fashion. Mama mea are și acum un bloc de desen plin cu diverse rochii desenate de mine prin clasa a 6-a. Din clasa a 8-a deja machiam și pensam toate fetele din clasă și nu numai, pentru că îmi plăcea să le aranjez. Era foarte satisfăcător sentimentul când le vedeam fericite. La terminarea clasei a 12-a eram deja make-up artist cu diplomă.

Îți mai amintești cea mai mare tâmpenie pe care ai reușit s-o faci de ți-ai speriat părinții?

-Am fost un copil extrem de cuminte și înțelegător, așa spune mama (râde, n. red). Singura tâmpenie gravă de care îmi aduc aminte, a fost când m-a supărat mătușa mea și am încercat, eu cu vărul meu, să ne răzbunăm cumva.

Ne-a venit ideea să o strigăm foarte tare ca să vină fugind, dar noi îi pregătisem pe covorul din ușa un pat de scobitori, perfect aranjate, pe care ea urma să calce. Bineînțeles că am strigat-o pe mama lui și, de fapt, a venit mama mea. Țin minte că i-a curs, efectiv, sânge din talpă. M-am simțit îngrozitor…și aveam doar 6 ani!

Cui îi spuneai secretele tale, mamei sau tatei?

-Clar mamei, cu toate că și tata a fost tot timpul comunicativ și deschis cu noi și este incontinuare. Tata a vorbit despre absolut orice cu noi, de când eram încă foarte mici. Ne-a instruit, ca să spun așa, să nu fim luate prin surprindere de viață.

Prima iubire a Carlei Oprișan s-a terminat cu o dramă

Îți mai aduci aminte când te-ai îndrăgostit prima dată? S-a terminat cu o prietenie sau cu o dramă?

-Cu o dramă, evident, mai ales că am prins perioada adolescentină pe când telenovelele erau la modă. Așa că, normal, aveam și eu parte de propria mea telenovelă (râde, n. red).

Dar când ai câștigat primii bani? Și pe ce i-ai cheltuit?

-Cred că primii banii i-am câștigat în jurul vârstei de 17 ani, când am fost hostess la o nuntă, iar de ei mi-am cumpărat machiaje.

“Am fost singura din familie care și-a dorit ca Nicole să fie fetiță”

Aveai deja 6 ani când s-a născut Nicole. Cum ai primit-o, ai fost vreodată geloasă?

-Nu am fost absolut deloc geloasă, ba din contra. Am fost, cred, singura din familie care și-a dorit că Nicole să fie fetiță. Îmi doream enorm să am o surioară. Îmi aduc aminte că părinții au crezut că ea va fi băiat, pentru că așa-i spuneau mamei la toate ecografiile.

Surpriza a fost când a venit pe lume, atunci când au și anunțat că este fetiță. Mama și tata au fost șocați. În schimb eu, când am fost anunțată că am o surioară, îmi aduc aminte perfect momentul, efectiv am sărit pe pat de bucurie și îi așteptam cu nerăbdare.

Cea mai mare frustrare a Carlei, sora lui Nicole Cherry

Ce vă plăcea să faceți împreună? V-ați mai și păruit sau iubirea a fost mai mare?

-Mergeam foarte des la karaoke, aproape săptămânal, eu în calitate de susținător, bineînțeles. Mergeam și la cumpărături, ceea ce ne place să facem și în prezent, atunci când timpul ne permite.

Ne-am mai și păruit, altfel nu ne-am mai numi surori (râde, n. red). Mai mult ea pe mine, pentru că era mai mică. Asta mă frustra des, pentru că nu puteam să ripostez, însă lucrurile s-au calmat după ce a început și Nicole școala.

Te imita, îți lua hainele când s-a făcut mai mare?

-Îi plăcea foarte mult să se îmbrace cu hainele mele până am ajuns în punctul să avem hainele la comun. Asta a funcționat până am plecat eu în Londra. Ne mai certăm, uneori, atunci când aveam haine noi și nu știam care dintre noi să le îmbrace prima.

Ca soră mai mare, care a fost cea mai mare grijă a ta în legătură cu Nicole?

-Să nu fie dezamăgită și să nu sufere din dragoste, cam de asta încercam să o protejez când era adolescentă.

Carla și-a dat seama că Nicole Cherry va alege muzica

Când ți-ai dat seama că muzica este adevărata ei vocație?

-Când a început canto. Mergea de câteva ori pe săptămână și, chiar și așa, acasă . Când alți copii de vârsta ei doar alergau prin parcuri, ea învăța și repeta piese.

“M-a făcut să sufăr foarte tare”

Care a fost cel mai greu moment al vostru, ca surori? Cum ați reușit să mergeți mai departe?

-Plecarea mea din România. și ar fi avut mare nevoie de mine acasă, ceea ce m-a făcut să sufăr foarte tare. Îi simțeam foarte tare lipsa. Ne-a luat cam un an să ne acomodăm cu viețile separate. Ne-am susținut reciproc și am încercat să stăm cât mai mult conectate una cu cealaltă.

Cum ești ca mamă? Mai intri în panică sau ești genul relaxat?

-Recunosc că am fost destul de stresată primii 2 ani. Am avut o sarcină destul de dificilă, iar pandemia a amplificat și mai tare anumite frici cu care m-am confruntat pe perioada sarcinii.

Săptămâna aceasta a început grădinița, în iunie împlinește 4 ani, este mult mai înțelegătoare și eu mult mai relaxată, pentru că mă pot înțelege cu ea mult mai bine. Am înțeles, într-un final, că starea mea o influențează. Pentru ea, cel mai bine, este ca mama ei să fie liniștită și relaxată.

Carla s-a confruntat cu depresia post natală: “Nu a fost ușor, am plâns mult”

După naștere te-ai confruntat cu depresia post natală?

-Sunt o fire puternică și duc mult. Ce-i drept, mă stresez din orice, dar întotdeauna mă echilibrez singură și sunt foarte critică cu mine însămi. Dacă simt că pic mă scutur, mă adun și, efectiv, nu-mi dau voie să rămân în acea stare.

Nu a fost ușor, am plâns mult, am mai avut și momente când am spus că nu mai pot. Mi-am zis însă, de fiecare dată: Poți, și poți mai mult decât îți poți imagina, când ai un pui de om lângă tine!

Îți place să gătești? Care sunt preparatele care-ți ies cel mai bine?

-Ador să gătesc. Gătesc de la 20 de ani, iar soțului meu îi place cel mai mult să mănânce mâncare acasă, făcută de mine. Cred că am gătit și gătesc cam tot ce se poate, de la sarmale la cozonaci, iar cel mult îmi place să fac paste.

Carla Oprișan vorbește despre cel mai cumplit moment din viața ei

Care a fost cel mai greu moment din viața ta?

-Unul dintre cele mai grele momente din viața mea a fost când am pierdut-o pe bunica, în 2019. Eram foarte apropriate, nu se simțea bine de mult timp, dar nu ne așteptăm să plece chiar atunci. A fost un șoc mai ales pentru mine, pentru că nu eram în țară.

Am zburat cu primul avion spre acasă pentru a-mi lua rămas bun de la ea. Însă tot am simțit, pentru mult timp, regretul că ultima oară când o văzusem în viață fusese cu 7 luni în urmă.

Ce nu știe lumea despre tine și ai vrea să spui azi?

-Îmi plac ordinea și curățenia. Mi-aș dori ca locuința noastră să arate de parcă nu ar fi locuită, totul perfect și la locul lui. Lucru aproape imposibil cu un copil, momentan.

Care a fost cel mai scump cadou pe care ți l-ai făcut, până acum?

-În urmă cu câțiva ani poate aș fi spus o geantă sau o pereche de pantofi. Însă acum investesc în cariera mea. Chiar la sfârșitul lunii martie am participat la o nouă specializare ce a durat 3 zile și, imediat ce am terminat, am început alta.