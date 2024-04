„Oracolul de la Bălcești” este convins că Mihai Rotaru a greșit când l-a îndepărtat pe Sorin Cârțu de la Universitatea Craiova. Legenda din Cetatea Băniei a fost președintele „alb-albaștrilor” până la sfârșitul sezonului trecut.

Mitică Dragomir, despre cea mai mare greșeală a lui Mihai Rotaru la Universitatea Craiova. „Nu avea voie să renunțe la el”

Mitică Dragomir a identificat cea mai mare greșeală a lui Mihai Rotaru la Universitatea Craiova în ultima ediție din MAX Profețiile lui Mitică. Fostul șef de la LPF spune că Sorin Cârțu nu trebuia să plece de la gruparea din Bănie.

ADVERTISEMENT

, însă în vara trecută a decis să se retragă din fotbal. Mitică Dragomir spune că experiența lui „Sorinaccio” în antrenorat putea să îi ajute pe „alb-albaștri” în SuperLiga.

„Rotaru a băgat bani mulți, este un băiat foarte bun. Este genul de patron capitalist, dă și cu biciul, dar are și zahăr. A făcut o singură greșeală în momentul în care l-a îndepărtat pe Cârțu. Cârțu nu era numai o legendă a Craiovei, era un mare antrenor, cu o atracție la public.

ADVERTISEMENT

Îl place sticla, este printre puținii fotbaliști din România pe care îl place sticla. Este băiat educat, vorbește bine. Aseară nu au jucat rău, dar nu a fost un meci bun. Au fost două goluri întâmplătoare.

A fost un joc slab făcut de ambele echipe, dar una a avut noroc mai mare”, a spus „Oracolul din Bălcești” la MAX Profețiile lui Mitică, emisiune ce poate fi urmărită pe site-ul , de la ora 13:30, în fiecare zi de luni.

ADVERTISEMENT

Revine Sorin Cârțu la Universitatea Craiova? Răspunsul fostului președinte

. Fostul președinte spunea că nu ar refuza niciodată gruparea din Cetatea Băniei, dacă ar primi o ofertă de la Mihai Rotaru.

„Niciodată, cât timp am fost la Universitatea Craiova ca antrenor sau președinte, nu am avut pretenții mari. Am gândit întotdeauna pentru binele acestui club și în același timp să îmi fie și mie bine, oricum. Dar sumele au fost cu mult mai mici decât am primit pe unde am mai antrenat.

ADVERTISEMENT

Eu nu pot să refuz niciodată Universitatea Craiova, în nicio postură. Nu pot și nu am putut niciodată. Am fost antrenor în cel mai greu an din istoria Universității Craiova. Am venit la echipă când era pe ultimul loc. Și am refăcut tot, atunci cu Mihai Rotaru.

Când am plecat eram așa mâhnit și un an jumate nu am venit la meciuri și nici la televizor nu m-am uitat. Dar nu am vorbit vreodată rău de nimeni și nu m-am supărat într-un fel sau altul. Și când a apelat la mine în funcția de președinte am zis ‘Ok, nu e problemă’. Iubesc prea mult clubul acesta ca să îl refuz”, spunea Cârțu.

CEA MAI MARE GRESEALA pe care A FACUT-O Mihai Rotaru la U Craiova