Legendele din Bănie regretă retragrea lui Sorin Cârțu de la Universitatea Craiova: „Este o mare pierdere! E reprezentatul cel mai emblematic al oltenilor”. Exclusiv

Sorin Cârțu se retrage din fotbal de la Universitatea Craiova după 55 de ani petrecuți în sportul românesc, așa cum FANATIK a anunțat în exclusivitate. Anunțul lui „Sorinaccio” a întristat legendele din Bănie care sperau ca fostul președinte să câștige un titlu de campion până la sfârșitul mandatului.

Legendele din Bănie deplâng retragerea lui Sorin Cârțu de la Universitatea Craiova: „Este o pierdere mare! Vârsta a fost un factor important”

este al treilea conducător care se desparte de Universitatea Craiova după Marian Copilu și Marcel Popescu. Pavel Badea a declarat în exclusivitate pentru FANATIK că retragerea din fotbal a fostului președinte este o pierdere mare pentru Universitatea Craiova.

Fostul mijlocaș din Bănie este de părere că retragerea lui Sorin Cârțu a fost influențată de vârstă, dar și de criticiile pe care le-a încasat. Pavel Badea a mărturisit că fostul președinte al oltenilor este cel mai emblematic reprezentant al Olteniei în viață.

„Este o mare pierdere! Deși unii l-au acuzat pe nemerit că este implicat în schimbări de antrenor și atmosferă proastă nu este adevărat, nu a avut nicio implicare în managmanetul echipei. Sorin Cârțu este unul dintre cei mai buni antrenori pe care i-a avut Universitatea Craiova în istorie.

Sorin Cârțu a fost un vector de imagine, de managmentul echipei privind transferuri s-a ocupat domnul Rotaru. Am vorbit cu Sorin, nu am încercat să îl întorc pentru că era hotărât să facă acest pas, este și vârsta un factor important care a stat la baza decisiziei, dar și faptul că era obosit de acuzele care i-au fost aduse nemeritat.

Vreau să îi mulțumesc public pentru ce a făcut pentru fotbalul craiovean și nu numai, oltenismul și tot ce a reprezentat. Sorin Cârțu este cel mai emblematic reprezentatnt al oltenilor în viață”, a declarat Pavel Badea.

Aurel Beldeanu, despre retragerea lui Sorin Cârțu: „Îmi pare rău că nu a câștigat un campionat cel puțin, șanse au fost”

Aurel Beldeanu regretă retragerea fostului său coechipier din Craiova Maxima la aproape 68 de ani. „Vulpea” își dorea să îl vadă pe câștigănd titlul de campion al României din postura de conducător al Universității Craiova.

„Știi cum este viața, mai suferă și el, mai este bolnav și mai ia un tratament. Poate s-a gândit la sănătatea lui în primul rând. Îmi pare rău că nu a câștigat un campionat cel puțin, șanse au fost mai ales la meciul cu CFR Cluj. Îi doresc multă, multă sănătate și să aibă grijă de el. Îi mulțumesc pentru că a fost ca un liant pentru noi și ne-a ajutat”, a spus Aurică Beldeanu.

Cauzele retragerii lui Sorin Cârțu: „Se vedea o umbră de dezamăgire și cred că de acolo vine”

Silvian Cristescu este de părere că unele criticii din partea suporterilor l-au făcut pe Sorin Cârțu să anunțe retragerea din fotbal. „Il Capitano” a declarat că fostul președinte al oltenilor va rămâne alături de Universitatea Craiova, chiar dacă nu mai are o funcție în club.

„Este o pierdere mare pentru Universitatea Craiova, ne pare rău că s-a întâmplat așa. Am discutat și aseară cu el, am stat vreo două ore de vorbă, dar așa a considerat el. Din partea mea are tot respectul și tot timpul va reprezenta Universitatea Craiova, oriunde este Sorin Cârțu.

Decizia a luat-o deja când am vorbit cu el, am aflat acum două zile de la niște prieteni. Speram să fi fost un titlu cu Sorin Cârțu, dar acum este o situație mai dificilă. A trecut prin multe, de multe ori nevinovat. Multe înjurături din păcate, sunt supărat pe o mică parte din suporteri care l-au criticat pe diferite site-uri de socializare, chiar au lăsat un gust amar.

Probabil asta a fost una din cauze, nu știu detalii. Am discutat diverse la o cafea, dar se vedea o umbră de dezamăgire și cred că de acolo vine. Vreau să îi mulțumesc personal pentru tot, este o persoană deosebită care iubește clubul și o să fie alături de el, așa cum sunt și eu pentru că nu mai fac parte din club. Celelalte cometarii sunt de prisos”, a mărturisit Silvian Cristescu.