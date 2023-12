Sorin Cârțu a plecat de la Universitatea Craiova în vară, informație dezvăluită în exclusivitate de FANATIK. Tot mai des se pune problema revenirii în funcție a fostului președinte al oltenilor. Mihai Rotaru a explicat că fostul jucător și antrenor al oltenilor nu a plecat niciodată din Bănie.

Revine Sorin Cârțu la Universitatea Craiova? Anunțul lui Mihai Rotaru: „N-a plecat niciodată!”

În direct la FANATIK SUPERLIGA, . Mai mult decât atât, legenda oltenilor a mărturisit că nu ar putea vreodată să refuze o propunere din partea clubului finanțat de Mihai Rotaru.

ADVERTISEMENT

„N-a plecat niciodată de la Craiova domnul Sorin Cârțu. E plecat, . E primul meci de la care o să lipsească (n.r. U Craiova – CFR Cluj) din ultimii 5-6 ani.

Mi se pare că vine mâine la prânz, dar oprește în Poiană. Mi-a zis că oprește undeva. N-a plecat niciodată de la Craiova. Este acolo, este în permanență. N-a plecat nici din acte, e acolo, pe pereți”, a declarat Mihai Rotaru, la FANATIK SUPERLIGA.

ADVERTISEMENT

„Îl plătiți în continuare pe Sorin Cârțu?” Răspuns direct al lui Mihai Rotaru

Mihai Rotaru a dezvăluit dacă Sorin Cârțu continuă sau nu să fie plătit de Universitatea Craiova. Totodată, patronul a precizat că nu poate fi vreodată deranjat de fostul președinte al oltenilor.

„Nu pleacă, nea Sorin e al Craiovei orice s-ar întâmpla. Pentru mine nu a plecat. (n.r. înseamnă că-l plătiți în continuare) Aici am făcut o scamatorie. Noi doar ne bucurăm de el.

ADVERTISEMENT

‘Nea Sorine, contează de unde îți iei banii? Contează doar ce vorbești’. Nu poate să mă deranjeze ceva la nea Sorin. Dacă m-ar deranja, ar trebui să stau deoparte. N-am cum, trebuie să-l iei de bun și să-l iubești”, a mai spus Mihai Rotaru.

Se întoarce Cârțu în iarnă la Craiova? „Nu pot să refuz niciodată Universitatea!”

În cadrul unei ediții trecute a emisiunii FANATIK SUPERLIGA, Sorin Cârțu a abordat subiectul revenirii la Universitatea Craiova în iarnă. Fostul jucător și antrenor al oltenilor a explicat decizia pe care o va lua.

ADVERTISEMENT

“Niciodată, cât timp am fost la Universitatea Craiova ca antrenor sau președinte, nu am avut pretenții mari. Am gândit întotdeauna pentru binele acestui club și în același timp să îmi fie și mie bine, oricum.

Dar sumele au fost cu mult mai mici decât am primit pe unde am mai antrenat. Eu nu pot să refuz niciodată Universitatea Craiova, în nicio postură. Nu pot și nu am putut niciodată. Am fost antrenor în cel mai greu an din istoria Universității Craiova.

Am venit la echipă când era pe ultimul loc. Și am refăcut tot, atunci cu Mihai Rotaru. Când am plecat eram așa mâhnit și un an jumate nu am venit la meciuri și nici la televizor nu m-am uitat.

Dar nu am vorbit vreodată rău de nimeni și nu m-am supărat într-un fel sau altul. Și când a apelat la mine în funcția de președinte am zis ‘Ok, nu e problemă’. Iubesc prea mult clubul acesta ca să îl refuz”, a declarat Sorin Cârțu.

FANATIK SUPERLIGA rulează LIVE și EXCLUSIV în fiecare luni, marți și vineri, ora 10:30, în direct doar pe FANATIK.RO. Emisiunile pot fi revăzute în reluare pe canalul de Youtube FANATIK.RO și pagina de facebook Horia Ivanovici.

Anunțul lui Mihai Rotaru despre revenirea lui Cârțu la U Craiova: „N-a plecat niciodată”