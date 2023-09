Cea mai mare greșeală făcută de Cătălin Botezatu. Regretă și acum: ”Cum să spui așa ceva?”

Cătălin Botezatu este unul dintre cei mai apreciați designeri vestimentari din România. Deși se bucură de o carieră de mare succes, asta nu înseamnă însă că acesta nu are și câteva regrete.

Cea mai mare greșeală făcută de Cătălin Botezatu

Cătălin Botezatu se poate declara un om împlinit din toate punctele de vedere. Are succes în afaceri și Iar dincolo de asta, a fost și dezamăgit.

Într-un podcast recent, designerul a vorbit și despre greșelile pe care le-a făcut de-a lungul vieții sale. Dacă vă gândeați că acesta nu are regrete, aflați că din contră, sunt o mulțime de lucruri pe care nu le-ar mai face niciodată.

Cătălin Botezatu recunoaște că a făcut greșeli. A crezut prea mult în oameni și mai apoi și-a dat seama că nimic nu era adevărat. Totodată, el a mai dezvăluit și că în marea majoritate a timpului a lăsat de la el.

Că nu a fost o persoană mai dură. Deși în general spune lucrurilor pe nume, de fiecare dată a avut grijă să o facă într-o manieră cât se poate de plăcută, după cum spune chiar el.

Totodată, Cătălin Botezatu mai recunoaște și că nu și-a bătut joc de oameni. Asta în condițiile în care în jurul său se întâmplă fix opusul. Chiar și așa, singura bucurie pe care o are este că a fost un om sincer.

Ce regrete are designerul

„Aud multă lume care spune că nu regretă nimic. Cum să spui așa ceva? Normal că am regrete. Am făcut greșeli. Printre cele mai mari regrete pe care le am e faptul că am dat prea mult credit oamenilor. Am avut prea multă încredere în prieteni, în amici, în iubite, am vrut să fiu așa credul.

Am lăsat foarte mult de la mine. Am regrete că nu am fost mai dur, că nu am tăiat în carne vie, deși am cam spus lucrurilor pe nume, poate că nu am spus suficient de mult. Că nu mi-am bătut joc de oameni în general, cum fac oamenii în societate.

Sunt oameni care își bat joc de alții continuu, mai ales la nivel politic. Nu am făcut asta. Dar nu sunt niște regrete, asta e, am fost mai fraier, așa. Sunt mulțumit că am spus lucrurilor pe nume. I-am lăsat să creadă că sunt prost”, a povestit designerul.

Cătălin Botezatu a mai vorbit și despre un alt aspect interesant din viața sa. Designerul și-a vopsit unghiile negre. Care este însă motivul? Se pare că era vorba despre un curent, prezent chiar și acum.

Totodată, el a mai povestit și că există numeroase tendințe legate de culori. Iar multe nume celebre apelează la anumite trucuri când vine vorba de manichiură sau pedichiură, a mai spus Cătălin Botezatu.