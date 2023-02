Cea mai mare problemă a lui Mihai Pintilii înaintea derby-ului CFR Cluj – FCSB: “Nu are niciun lider în vestiar”. Video exclusiv

Mihai Stoichiță și Vivi Răchită au analizat la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI derby-ul etapei a 24-a din SuperLiga, CFR Cluj – FCSB. Directorul tehnic al FRF, Mihai Stoichiță, este convins că nu se poate vorbi despre campioana CFR Cluj ca fiind favorită certă. Se așteaptă ca la FCSB să apară o schimbare la nivelul organizării de joc.

Mihai Stoichiță și Vivi Răchită au analizat la FANATIK SUPERLIGA derby-ul etapei a 24-a din SuperLiga, CFR Cluj – FCSB

VEZI VIDEO MAI JOS

“Fiecare are șansa lui la acest meci. Se pot readapta foarte repede la anumite rigori ale fotbalului. La ultimul meci pe care l-am văzut, cu Farul, nu prea au gestionat corect jocul după ce au condus cu 2-1.

ADVERTISEMENT

În meciul respectiv s-au bazat mai mult pe sclipirile unor jucători decât pe organizarea de joc. Organizarea de joc a lipsit spre final”, a declarat Mihai Stoichiță la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI.

Vivi Răchită a identificat . Echipa nu are un lider al vestiarului. Ultimul care s-ar fi apropiat de acest statut ar fi fost Florin Tănase. “Noi când aveam un ‘jupân’ pe margine și eram în dificultate, jupânul de pe margine sau liderul din teren făcea ceva. În teren nu mai au niciun lider. Nu mai este măcar Bourceanu.

ADVERTISEMENT

Vivi Răchită a identificat o mare problemă a celor de la FCSB, care a contat și în înfrângerea cu Farul: “În teren nu mai au niciun lider”

Ultimul lider este Tănase. Sau ultimul lider adevărat a fost Rădoi. Nu vorbesc de pe vremea noastră, când era Lăcătuș. FCSB nu are niciun “jupân” în vestiar”, a declarat Vivi Răchită la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI.

Vivi Răchită și-a amintit de perioada în care evolua pentru Steaua, care avea un lider clar în vestiar, pe Marius Lăcătuș. Intervenția “Fiarei” a trezit echipa într-un meci crucial în lupta pentru titlu, cu FC Național.

ADVERTISEMENT

“Țin minte meciul cu Progresul, când am jucat pe Ghencea, și trebuia să câștigăm. Primele minute ne-a omorât Progresul. Până când ne-a luat Lăcătuș la o fază fixă. ‘Bă, ce faceți? Ne calcă ăștia în picioare? Vă omor, nu mai ajungeți la pauză! Imediat am întors rezultatul, 3-1, și am câștigat campionatul”, a rememorat Vivi Răchită la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI.

Vivi Răchită nu vede în Tavi Popescu un posibil lider în vestiarul FCSB: “Nu ai cum să fii lider când lexicul tău e format din 52 de cuvinte”

Vivi Răchită a mai precizat că FCSB nu va putea avea un lider în vestiar atâta timp cât căpitanul este stabilit de Gigi Becali. A dat , despre care a spus că “nu are lexicul necesar” pentru a fi un adevărat lider.

ADVERTISEMENT

“Înainte, Gigi punea căpitan de echipă. Cum l-a pus pe Octavian Popescu. N-ai cum să fii tu lider că te pune patronul, când lexicul tău e format din 52 de cuvinte. Le termini repede. Vestiarul nu acceptă un lider impus, vestiarul își face lider”, a mai punctat Vivi Răchită.