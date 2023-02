El e singurul jucător de la FCSB pe care Gigi Becali a regretat că l-a dat afară: „Bă, tată, ai dreptate!”. Atac la metodele lui Thomas Neubert. Exclusiv

, a dezvăluit detalii picante din vestiarul echipei și de ce a avut o relație tensionată cu Gigi Becali.

Tibi Bălan, unul dintre cei mai talentați jucători care nu au reușit la FCSB: „Eu am avut probleme cu Gigi Becali”

despre perioada petrecută la FCSB: „E foarte greu să joci la FCSB pentru că e presiunea aia care n-ar trebui să existe. Eu am avut probleme cu Gigi Becali și am și declarat la vremea respectivă că nu e bine ce face. Chiar îmi aduc aminte că a apărut un titlu: ‘Tibi Bălan îl ceartă pe Gigi Becali!’”.

Tibi Bălan consideră comportamentul patronului FCSB o greutate mare pe umerii lui Florinel Coman și a altor jucători tineri ai vicecampioanei: „Nu e normal să facă lucrurile astea, mai ales că lucrează cu jucători tineri, pentru că ei au aceste fluctuații de formă, nu pot fi constanți, să fie călit ca unul care experiență de 5-6 ani în Liga 1. Trebuie să te gândești logic: La ce nivel mental e copilul ăla? Din ce familie vine?”.

Bălan a evoluat de-a lungul timpului ca mijlocaș dreapta sau stângă ori în spatele vârfului. La FCSB a fost prima oară când a fost utilizat în fașa apărării: „Am avut momente bune și la Steaua (n.r.FCSB). Păcat că n-am stat mai mult, că n-am fost folosit pe postul meu. N-am jucat în viața mea mijlocaș defensiv. Știe toată lumea că am jucat mijlocaș ofensiv în banda stângă sau în dreapta”.

Actualul antrenor nu înțelege nici în ziua de azi de ce a fost folosit pe această poziție: „Am contribuit foarte mult la doi golgheteri ai României: Gigel Bucur și Ionuț Mazilu, și m-am dus la Steaua la 31 de ani să joc mijlocaș defensiv! Eu știu cum? Așa m-a băgat Reghe! Ce să fac eu mijlocaș central?! Fiecare antrenor vede fotbalul în felul lui.

Erau mulți jucători acolo: Pintilii, Bourceanu, Prepeliță, Filip. Ei au preferat să joace în față cu Nikolic, Tatu, apoi Rusescu, frații Costea. Mijlocaș stânga era Tănase și dreapta Chipciu. Era 4-4-2 sau 4-2-3-1 și nu aveam cum să joc inter. N-am putut să mă desfășor la capacitatea mea maximă”, și-a explicat eșecul la FCSB.

Tibi Bălan nu a fost de acord cu filosofia lui Thomas Neubert și Laurențiu Reghecampf: „Orice antrenament era epuizant!”

Tibi Bălan consider că când vine vorba de jucătorii care aveau deja o vârstă: „Eu cred că s-a și greșit un pic la pregătirea fizică. Eram unul dintre jucătorii mai în vârstă și mă antrenam cot la cot cu cei de 22 de ani. A fost foarte, foarte greu pentru mine! Orice antrenament era epuizant! Mai ales că nu am făcut de-a lungul carierei mele astfel de antrenamente. Pentru cei tineri e aur, dar pentru ceilalți… Îi bagi în… forță, forță, antrenamente, alergări, forță iar…

Când ieșeam la antrenament după o oră de forță și de-astea, îți dai seama că eram… Foarte mare oboseală! Degeaba luam noi nu știu ce vitamine din punguțele alea. Eram terminat. Și mijlocaș defensiv! Unde e nevoie de travaliu mare…”, au fost super dezvăluirile lui Tibi Bălan pentru FANATIK.

Tibi Bălan, fără milă cu FCSB: „N-am avut plăcerea de a juca fotbal acolo! Eu eram un jucător mai inventiv”

Tibi Bălan a spus cu părere de rău că nu s-a putut bucura de fotbal la FCSB: „Am jucat foarte puțin. Știu că din păcate am dat un gol cu Sportul. N-am avut plăcerea de a juca fotbal acolo! La Rapid, la Sportul, la Urziceni, da. Eu eram un jucător mai inventiv și îmi plăcea mult să driblez”.

Singurul jucător al FCSB care mai are această calitate este Tavi Popescu, crede Tibi Bălan, însă trebuie să lucreze la un aspect foarte important: „Nu prea mai sunt jucători care să dribleze. Octavian Popescu doar, dar nu știe când! Driblingurile se fac acolo în 16 metri, nu la 30 de metri. Și el și Coman pierd mingile și de-aia îi scoate în minutul 45! Dacă nu știu să vorbească cu ei: ‘Bă, calitatea ta e acolo! Joacă inteligent!’.

Dacă driblezi la jumatea terenului nu mai ajungi proaspăt în fața porții și numai poți să gândești cum trebuie. Până la 25-20 de metri de poartă joci pentru echipă, iar apoi joci pentru tine! Ăsta e sfatul meu”.

De ce i-a părut rău lui Gigi Becali că l-a dat afară pe Tibi Bălan: „M-a trimis la echipa a doua. Am renunțat la vreo 50-60.000 de euro”

Tibi Bălan a evoluat la FCSB în sezonul septembrie 2011-ianuarie 2013, fiind tras pe linia moartă la ordinul lui Gigi Becali: „După perioada de pregătire din iarnă, Gigi m-a dat deoparte, m-a trimis la echipa a doua, m-a luat prin ziare că vreau eu nu știu ce… Am renunțat și atunci la vreo 50-60.000 de euro. I-am spus: ‘Dă-mi banii pe care îi am de luat și plec!’”.

La finalul acelui sezon FCSB cucerea titlul, însă Tibi Bălan a fost uitat complet de conducerea clubului, lucru pe care nu l-a uitat nici în ziua de azi: „Au luat titlul la finalul sezonului, dar nu mi-au dat nici acum medalie de campion! N-am primit niciun tricou, sau să fiu băgat acolo în analele lor… Ar trebui să mai aibă și pentru mine acolo o medalie, la câte campionate au luat. Apoi cu Gâlcă au luat titul cu aceeași echipă. A mai venit Keșeru”.

Discuție savuroasă între Gigi Becali și Tibi Bălan: „M-ai păcălit!”

Gigi Becali i-a reproșat lui Tibi Bălan că nu a fost jucătorul pe care îl credea, însă mijlocașul l-a contrat: „Eu i-am spus lui Gigi atunci când am plecat, când m-a dat afară… Mi-a zis: ‘M-ai păcălit!’. Când am venit eu la Steaua, erau pe locul 13 în campionat, au terminat pe locul doi. Când am plecat în iarnă, eram pe locul unu.

I-am spus: ‘Bre, nea Gigi, oi fi fost eu jucător prost și ți-am luat banii, dar cu mine acolo, ai ajuns pe locul doi de pe locul 13 și ești pe locul 1’! Contează foarte mult să ai competiție în echipă, să ai presiune, fotbaliști cu experiență, să îi ajute pe ceilalți”.

Ba, mai mult, coechipierii lui Tibi Bălan i-ar fi confirmat că merita să joace mult mai mult decât a făcut-o la FCSB: „Toți jucătorii din generația aia știu că eu trebuia să joc titular în anumite meciuri! Toți știau! Aia era valoarea mea, dar nu s-a putut. Am vorbit apoi cu el și mi-a zis: ‘Bă, tată, ai dreptate!’. Bine că a recunoscut. Niciodată nu e prea târziu.

Tibi Bălan o vede mare favorită pe CFR Cluj în derby-ul cu FCSB: „Cred că o să câștige ușor”

Tibi Bălan îl cunoaște foarte bine pe Dan Petrescu, cu care a lucrat la Sportul și Unirea Urziceni și e convins că ardelenii vor reuși să câștige împotriva FCSB: „Dan Petrescu mai ia un titlu cu siguranță la CFR Cluj, la cum joacă celelalte echipe. Nu văd pe nimeni să le pună vreo problemă!

Cred că o să câștige ușor meciurile următoare. Parcă au echipă și mai bună”, a mai declarat fostul mijlocaș al vicecampioanei României, pentru site-ul nostru.

21 de meciuri și 2 goluri are Tibi Bălan la FCSB