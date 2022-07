Cea mai nouă descoperire marca Damian Drăghici! Desenatoarea care vrea să spargă tiparele muzicale

În studioul lui Damian Drăghici se produc minuni muzicale, iar cea mai recentă o are în centrul atenției pe Ana-Maria Dicu, o desenatoare care vrea să rupă gura târgului cu o melodie balcanică lansată duminică, 31 iulie 2022.

Soția lui Damian Drăghici, colaborare cu desenatoarea Ana-Maria Dicu

Ana-Maria este una din cele mai fresh figuri din industria muzicii de petrecere, un nume de care vom auzi cu siguranță pe viitor. Artista și graphic-designer-ul a lansat chiar și un videoclip la melodia „Omule”, la care a lucrat împreună cu soția celebrului cântăreț Damian Drăghici, Cristina Stroe.

ADVERTISEMENT

Ana-Maria Dicu a plănuit de mult să se vadă cu , însă niciodată nu s-au sincronizat. A sosit o zi în care amândouă au pus cap la cap toate detaliile pentru realizarea melodiei cu care speră să ajungă la inimile publicului.

Tânăra vasluiancă a povestit pentru FANATIK felul în care a început colaborarea cu familia Drăghici, care a dat o șansă multor nume mari din muzica de petrecere.

ADVERTISEMENT

„Sunt o fire foarte emotivă, dar de data asta am ales să facă o piesă de petrecere”

a fost filmat în București și în Bragadiru, localitate în care artista s-a stabilit de ceva vreme.

„Eu cu Cristina Stroe am mai vorbit în trecut, dar nu am reușit să ne vedem. Într-o duminică m-am hotărât să-i scriu și mi-a găsit loc la studio, joi, pe 16 iunie. Am fost de la 5 până la 10 seara și mi-a făcut piesa. Eu sunt o fire foarte emotivă, dar de data asta am ales să fac o piesă de petrecere, în care oamenii să se regăsească și să se simtă bine pe ea. Visul legat de ea este să merg la nunți și oamenii să mă roage să o cânt, eventual să știe și versurile :)).

ADVERTISEMENT

Mesajul ei este despre faptul că muncim și uităm să ne distrăm, să ne simțim bine. Doar o viață avem. Cristina a înțeles exact ce vreau.

Clipul a fost filmat în București și în Bragadiru. Eu cânt la un restaurant de lângă mine, în Bragadiru. Am filmat acolo. Personajul masculin care apare în clip este chiar patronul restaurantului. El a acceptat să mă ajute”, a declarat Ana-Maria Dicu pentru FANATIK.

ADVERTISEMENT

S-a apucat de cântat în 2013, înainte să dea Bac-ul

Dincolo de muzică, Ana-Maria Dicu se ocupă de design-ul grafic. Artista realizează ilustrații digitale, pe care le desenează de la zero. Câștigă bani, așadar, și din realizarea de pliante și flyere pentru diferite ocazii.

ADVERTISEMENT

Legătura ei cu muzica a început în luna martie 2013, cu câteva luni înainte ca Ana să dea examenul de Bacalaureat. O formație rămăsese fără solistă, iar acea fată a recomandat-o pe ea să îi țină locul.

Cântăreața ne-a zis că a acceptat provocarea, cu toate că nu avea nicio experiență în acest domeniu. În loc să învețe pentru Bac, Ana-Maria s-a apucat să cânte la nunți și petreceri.