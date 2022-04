Cea mai tare reacție după UTA – Rapid 0-2: „Am avut noroc că am o frizură nouă și mi-a alunecat pe chelie”

Sâmbătă seara s-a disputat meciul dintre UTA Arad – . Rapidul s-a impus cu 2-0 la Arad în Casa Pariurilor Liga 1 și rămâne cap de listă în grupa de retrogradare, în timp ce bănățenii se află cu șase puncte în spate.

Reacția serii în Casa Pariurilor Liga 1, după UTA Arad – Rapid București: „Mi-a alunecat pe chelie!”

Alexandru Ioniță a înscris în minutul 46 cu capul din pasa lui Rareș Ilie, a cărui efect a făcut ca balonul să ocolească fundașii arădeni. Jucătorul de 27 de ani a transformat un gol printr-un procedeu rar întâlnit în cariera sa.

Alexandru Ioniță a comentat meciul după sfârșitul partidei, făcând puțin haz de noua sa frizură: „Un meci foarte dificil, cu un adversar foarte bun. A trebuit să suferim pentru puncte. A fost meritul lui Rareş că a centrat foarte bine. Norocul meu că am o frizură nouă și mi-a alunecat pe chelie”.

Ioniță a lăudat jocul echipei sale, adăugând: „Mister a ştiut să ne motiveze. A trebuit să ne urmărim interesul. Obiectivul a fost acela de a câştiga. Cred că 5 victorii avem. Apărarea a fost impecabilă”.

Alexandru Ioniță a marcat cel de-al treilea gol în acest sezon, având 17 apariții în tricoul lui Rapid.

Rareș Ilie despre adversarii din play-out: „Aceste echipe sunt sub noi ca valoare”

Autorul celui de-al doilea gol al Rapidului a fost Rareș Ilie. Mijlocașul de doar 18 ani a primit o pasă decisivă de la estonianul Mattias Kait, executându-l pe Florin Iacob, portarul lui , cu un șut de la vreo 15 metri.

După meci, el a comentat foarte modest jocul său spunând: „Eu nu am avut în niciun meci gol și pasă de gol. În prima repriză nu prea am existat, au fost meciuri în care am avut evoluții mult mai bune ca joc. Ne-am dorit play-off și am ratat. Acum ne-am pus ca obiectiv câștigarea play-out-ului. Acum mergem numai la victorie, nu acceptăm altceva”.

Rareș Ilie consideră că Rapid București se află deasupra tuturor echipelor din play-out și a fost încrezător că, în sezonul viitor, echipa sa va juca în play-off.

„Din punctul nostru de vedere, aceste echipe sunt sub noi ca valoare. Jucătorii cu experiență ne încurajează pe noi, cei tineri. Ne mai și ceartă, îmi dau libertate. Unde e mai bine decât pe primul loc? Era mai bine în play-off, dar acolo vom fi de anul viitor”, a spus Ilie.