Vlad Iacob a ajuns director special la Dinamo și are un CV interesant, cu toate că nu toată lumea privește venirea sa cu ochi buni. În direct la FANATIK SUPERLIGA, Vlad Iacob și-a prezentat CV-ul și a vrut să arate că e demn pentru a face parte din proiectul Dinamo și pentru a readuce Dinamo acolo unde îi e locul.

Ceartă în direct! Dinamoviștii Dănuț Lupu și Daniel Șendre, dialog încins!

şi zona de business şi management, din spatele fotbalului. Asta m-a determinat să urmez acel master al Institutului Johan Cruyff, în parteneriat cu FC Barcelona. Cursurile au durat 1 an de zile. Nu am locuit acolo, dar a fost un program de master atipic, extrem de intensiv. Am fost prezent două săptămâni pe lună acolo. Au fost foarte multe schimburi de experienţă, foarte multe întâlniri cu oameni direct implicaţi în fenomen.

ADVERTISEMENT

Nu am avut profesori cu o carieră strict pedagogică, mai mult am învăţat de la oameni implicaţi în fotbal, care lucrau la cele mai mari cluburi europene şi FC Barcelona”, se arată în prezentarea lui Iacob, făcută în cadrul emisiunii lui Horia Ivanovici, FANATIK SUPERLIGA.

Am moştenit asta de la tatăl meu (n.r. Dorin Iacob), care a absolvit Academia de Poliţie şi era de mic dinamovist. Nu aş spune că suntem familie de miliţieni. Pasiunea pentru Dinamo a fost transmisă din tată-n fiu. A fost o mare presiune pe Dinamo. Steaua a condus cu 2-1 prin golurile lui Ciocoiu şi Dănciulescu. Dar a întors Dinamo. Ulterior, m-am mutat din judeţul Alba în Bucureşti, la 17 ani. Unul dintre primele lucruri a fost să îmi iau abonament în Peluza “Cătălin Hîldan”.

ADVERTISEMENT

Eram un fan foarte pasionat dintotdeauna, dar nu am fost un ultras. Nu am făcut parte dintr-o brigadă, dar eram prezent la fiecare meci. Au fost partide în condiţii meteo în condiţii nefavorabile, am încercat să ajung în deplasări, în special în jurul Bucureştiului”, a completat Iacob la FANATIK SUPERLIGA.

În cele din urmă descălecatul lui Vlad Iacob la Dinamo a devenit motiv de ceartă între Daniel Șendre și Dănuț Lupu. ”Văd că-l critici pe băiatul ăla, Iacob e prietenul meu, dar până a venit la fotbal unde a fost”, a răbufnit Dănuț Lupu. ”Doar spun că n-are niciun CV. Că nu are anvergura pentru a fi directorul academiei”, a completat fostul director de comunicare de la DDB, Daniel Șendre.

ADVERTISEMENT

A urmat un dialog aprig între Dănuț Lupu și Daniel Șendre:

Dănuț Lupu: ”Ce te deranjează că e un băiat care nu are CV? Păi Iacob nu îl cunoșteați când a venit”.

Daniel Șendre: ”Noi cine? DDB? Eu nu mai fac parte din programul ăla”.

Dănuț Lupu: ”Da, te deranjează”.

Daniel Șendre: ”Și pe tine ar trebui să te deranjeze Dănuț. Din moment ce frații noștri de la U Cluj angajează pe omul care l-a descoperit pe Falcao, și care a condus academia de la FC Porto, cred că și clubul tău Dinamo merită pe cineva”.

Dănuț Lupu: ”Unde greșiți voi. Burcă când a venit la Dinamo, nimeni nu știa de el ca antrenor. Tu în numele cui vorbești?”.

Daniel Șendre: ”Dar tu în numele cui vorbești, Dănuț? Nu vorbești în numele tău? Apoi pentru dinamoviștii care ne ascultă”.

Dănuț Lupu: ”Burcă, când a venit la Dinamo credea că o să facă faptele pe care le-a făcut? Nu avea niciun CV, ce CV avea. Nici de mare antrenor”.

Daniel Șendre: ”Dinamo merită mai mult, Ovidiu din fericire am fost norocoși că el a fost un antrenor bun, că ne-a scos din situația dificilă, dar ulciorul nu merge de multe ori la apă. Nu multe dintre numele ăstea noi care au venit să-și facă CV la Dinamo vor confirma, e o excepție, excepție fericită”.

FANATIK SUPERLIGA este în direct și în exclusivitate în fiecare zi de luni, marți și vineri pe www.fanatik.ro, și în premieră pe canalul de Youtube Fanatik și pe pagina de Facebook Horia Ivanovici Oficial, precum șie pe Fanatik Oficial. Așadar, cei care nu au văzut LIVE emisiunea pot să o facă de la ora 17:30!

ADVERTISEMENT