Cei mai bogați cântăreți din lume în anul 2023. Averi colosale pentru Taylor Swift, Madonna sau Beyonce

FANATIK prezintă lista cu cei mai bogați cântăreți din lume în anul 2023. Lista este una plină de surpriză, în top 10 fiind prezente câteva nume care nu spun mare lucru pentru publicul din România, însă operele lor artistice nu sunt deloc străine de auzul multora.

Cei mai bogați cântăreți în anul 2023. Clasamentul, deschis și închis de un cuplu celebru

Anul 2023 a fost unul glorios, un an al reveniri în forță după ce lumea showbiz-ului a fost pusă între paranteze din cauza pandemiei de coronavirus, declanșată în 2020. Una din cele mai titrate artiste de pe mapamond, Taylor Swift, n-a reușit încă să fie pe primul în topul bogătașelor. Totuși, urcă de la an la an în clasamentul celor mai înstărite artiste.

Topul pe care vi-l prezentăm e închis și deschis de doi soți care fac un purcoi de bani din muzică. Știu cum să se promoveze și putem zice că a fost, de departe, anul lor. Dacă e să adunăm ce averi au făcut până acum, este clar că acest cuplu poate fi invidiat de oricine.

Beyonce, pe 10

Potrivit pe locul al zecelea printre cei mai bogați cântăreți în anul 2023, la nivel global, este Beyonce! Cu 79 de nominalizări la diferite premii muzicale importante, dintre care 28 de trofee adjudecate, printre care Grammy sau Billboard, vedeta a reușit să se impună nu doar ca simplă cântăreață, ci și ca producătoare muzicală. Spunem asta pentru că de când și-a deschis propria casă de producție, Parkwood Entertainment, veniturile sale au crescut considerabil.

Ce mai bogați cântăreți în 2023. Până la ora actuală, în 2023, Beyonce bifează o avere de 540 de milioane de dolari, în creștere cu 90 de milioane față de cât avea în 2022. Artista care a lansat super-hit-urile „Drunk in love”, „Crazy in love” sau „Halo” e departe, însă, de succesul financiar al soțului ei, Jay-Z.

Pe locul 9 la categoria se află Madonna, care la vârsta de 65 de ani continuă să fie un reper real pentru industria muzicii pop. Artista care încânta publicul cândva cu „La isla bonita” s-a reinventat de fiecare dată și a dovedit că se pricepe foarte bine la metamorfoză. În 2023, Madonna înregistrează o avere de 580 de milioane de dolari, în creștere cu 5 milioane față de anul trecut.

Pe locul 8 în regăsim pe Paul David Hewson, mai bine cunoscut publicului sub numele Bono (U2). 730 de milioane de dolari este averea pe care o deține, la ora actuală, renumitul cântăreț. Împreună cu trupa care l-a făcut celebru, Bono a reușit să vândă peste 170 de milioane de albume la nivel global.

Taylor Swift, tot mai iubită și tot mai avută

Pe locul 7 vine tare din urmă carismatica și mereu surprinzătoarea Taylor Swift! Blondina din Statele Unite ale Americii a câștigat tot ce se putea la capitolul distincții muzicale în ultimul an. Ba chiar, a lansat și un film despre ea, „The Eras Tour”, care a rupt cinematografele în două. În anul 2023, Taylor are o avere de 740 de milioane de dolari. Într-un an, și-a mărit veniturile cu 170 de milioane!

Pe a 6-a poziție se află Herb Alpert, un nume care nu sună foarte cunoscut pentru publicul din România, cu o avere totală de 850 de milioane de dolari. Publicul american l-a remarcat pe îndrăgitul artist încă 1968, când a pupat pentru prima oară clasamentul Billboard Hot 100.

Pe 5 îl avem pe Jimmy Buffett, un artist care s-a stins din viață în luna septembrie 2023. Moștenirea pe care a lăsat-o ca artist produce, însă, și acum bani, deși el nu mai e printre noi. Jimmy a devenit cunoscut pentru melodii precum „Margaritaville” și „Cheeseburger in Paradise”. Legendarul Buffett a lăsat în urmă o avere estimată la un miliard de dolari.

Rihanna, venituri de 1,4 miliarde de dolari

Cei mai bogați cântăreți în 2023. Puff Daddy se situează pe locul 4 în clasamentul artiștilor care întorc banii cu lopata, la scară planetară. Are puțin peste un miliard de dolari. A reușit să vândă 500 de milioane de albume dintre 38 au fost albume de platină. Pe 3 este marele Paul McCartney de la trupa „The Beatles”. Peste 1,2 miliarde de dolari are artistul britanic avere estimată, în creștere cu 200 de milioane de dolari față de 2022.

Și acum, marile surprize! Pe locul 2 se află (1,4 miliarde dolari), iar pe 1 este Jay-Z, muzician și producător de hituri, soțul extrem de apreciatei (peste 1,4 miliarde de dolari). O parte din banii pe care i-a câștigat din muzică Rihanna au fost investiți în asociația non-profit Clara Lionel Foundation. Aletfel, ar fi fost poate chiar prima în topul bogaților din muzică.