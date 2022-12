Florinel Coman, decisiv în FCSB – FC Botoșani 1-0, anunță că își va negocia transferul: “Nu este normal?”

În ultimul meci din 2022, FCSB a avut perioade bune de joc, dar și altele în care a ”tremurat”. În cele din urmă s-a impus, , după o pasă de excepție a lui Octavian Popescu și finalizarea lui Florinel Coman. Al treilea succes la rând contra Botoșaniului în 11 zile.

Omul meciului, Andrei Vlad, spune hâtru: ”A fost frig afară și a fost bine că am avut de muncă”

Andrei Vlad a fost omul meciului contra lui FC Botoșani. Pe bună dreptate, pentru că și-a salvat echipa în mai multe rânduri. Fericit pentru victorie, spune că a fost fericit că a avut de lucru ținând cont de temperatura de la ora meciului.

”Mă simt foarte bine. E important că am terminat anul cu o victorie. Era foarte important după meciul trecut (n.r. 0-1 cu CFR Cluj). Consider că am făcut un meci bun, dar nu am luat niciun punct.

Astăzi a fost un meci foarte greu, cu o echipă arțăgoasă. Sunt foarte fericit că am câștigat. Dacă în meciul trecut a contat mai puțin că am făcut un meci bun, astăzi a contat. A fost frig afară și a fost bine că am avut de muncă”, a spus Andrei Vlad la Digi Sport.

Analizând poziția sa de portar secund, Vlad spune: ”Clar, este foarte greu să stai pe bancă. Niciun jucător nu-și dorește acest lucru. Cu toții ne dorim să jucăm, dar sunt numai 11 locuri în echipă. Trebuie să muncim și când intrăm să dăm totul pe teren.

Sunt fericit că am intrat, am intrat bine, și-acum vreau să mă bucur de vacanță. Avem timp, să fim sănătoși, avem un cantonament greu, și vom vedea cine va juca.

2022 a fost un an foarte greu, pentru că am pierdut foarte multe meciuri și nu am jucat. Dar important este că l-am terminat bine și vreau să mă bucur”.

Coman, fericit pentru gol, dar își dorește să discute cu alte echipe

Florinel Coman a intrat în repriza secundă și . Unul de trei puncte pentru FCSB, venit într-un moment în care situația sa la club nu este deloc clară.

”Un meci greu, cu o echipă care a fost ordonată pe teren. A fost un alt meci față de cel disputat la ei. Cam așa a fost (n.r. a fost nevoie de o sclipire).

Îmi pare rău că am ratat cu CFR, pentru mine, pentru echipă, pentru suporteri. Mă bucur că m-am putut revanșa și că am adus cele trei puncte.

Nu mă interesează (n.r. că au apărut discuții). Mă bucur că am reușit să marchez.”, a fost analiza lui Coman în ceea ce privește partida.

În ceea ce privește viitorul, răspunsul a fost unul care nu a lămurit lucrurile. Este sub contract cu FCSB, dar recunoaște că și-ar dori să plece.

”Urmează un cantonament foarte bun în Turcia. Sunt sub contract cu FCSB, mă voi prezenta la vizita medicală. Încă nu am spus tot la FCSB.

Da (n.r. hârtia dată de Gigi Becali care cere 3 milioane de euro). Am discutat cu dânsul, ce v-a spus, asta a fost. Nimic mai mult. Nu am discutat cu nimeni, pentru că am avut acest meci. O voi face, vă daţi seama, normal. Nu este normal? E normal (n.r. să îşi caute echipă)”, a spus Coman.