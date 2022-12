Criticat dur de Gigi Becali, Florinel Coman înscrie al doilea gol în decembrie. Execuție de mare finețe în FCSB – FC Botoșani. Video

Florinel Coman a intrat pe teren în minutul 64 în locul lui Malcom Edjouma, iar în minutul 78 reușea să înscrie un gol superb.

Criticat dur de Gigi Becali, Florinel Coman înscrie al doilea gol în decembrie

Deși a fost criticat dur de Gigi Becali în ultima perioadă, echipei la începutul sezonului, a reușit să înscrie al doilea său gol în luna decembrie.

ADVERTISEMENT

Octavian Popescu, alt jucător criticat în trecut de Gigi Becali, l-a lansat perfect pe Florinel Coman, care a reușit să-l lobeze pe Paul Pap la doar 14 minute de când intrase pe teren.

Florinel Coman și-a pierdut și statutul de titular, însă și-l poate recâștiga după meciurile bune pe care le-a făcut în ultima perioadă.

ADVERTISEMENT

„Să se ducă la Rapid!”

Gigi Becali a avut o reacție dură la adresa lui pentru că nu prinde mai multe minute pe teren la FCSB.

„M-a sunat Coman (n.r. – Florinel s-a plâns de faptul că nu joacă mai mult). Scrie undeva că trebuie să joci tu? Eu stiu că la o echipă nu sunt doar 11 jucători.

ADVERTISEMENT

Nu am problemă dacă se duce la Rapid (n.r. Coman), poate să se ducă unde vrea! Eu vreau să-mi recuperez banii, trei milioane de euro. I-am dat hârtie. Să se ducă şi la Rapid. Ce mă interesează pe mine unde se duce?”, spunea Gigi Becali.

„Orice jucător vrea să joace, n-am jucat, am încercat să merg să joc, nu stau pentru nimic altceva. M-am apucat de fotbal să joc. Am energie, despre ce vorbim? Facem un caz din asta? Acum am intrat, mi-am făcut datoria.

ADVERTISEMENT

Nu știu ce va fi în perioada de transferuri, n-am aflat de nicio discuție”, a declarat Florinel Coman la finalul meciului dintre FCSB și CS Mioveni, scor 5-1, partidă în care a reușit să înscrie.