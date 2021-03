Cei mai ghinioniști oameni din lume. Cum au pierdut doi britanici peste 100 de milioane de euro

O studentă din Marea Britanie a ratat un câștig de peste 100 milioane de euro la o loterie online fiindcă a uitat să plătească biletul.

Rachel Kennedy, 19 ani și prietenul său Liam McCohan, 21 de nai, pot fi considerați cei mai ghinioniști oameni din istorie.

De ani de zile joacă la loteria online transeuropeană EuroMillions, folosind aceleași numere de fiecare dată.

Cum au pierdut doi britanici peste 100 de milioane de euro

Vineri, 26 februarie, norocul le-a surâs și au nimerit toate cele 7 numere câștigătoare, doar că s-au bucurat degeaba. Deși credeau că au câștigat peste 100 de milioane de euro, de fapt acest lucru nu se întâmplase din cauza femeii.

Rachel a uitat să valideze biletul online, astfel că acesta nu a fost niciodată jucat. Interesant, fata a primit pe telefonul mobil mesajul „Ai câștigat jackpotul”, moment în care și-a anunțat iubitul și mama. A sunat mai apoi la compania organizatoare pentru a afla cum poate ridica câștigul.

În realitate, femeia a ales numerele câștigătoare și a plasat biletul, dar nu avea pe card bani pentru a fi procesat. În consecință, biletul nu a fost jucat niciodată.

„Da, ați bifat toate numerele corecte! Cu toate acestea, nu erau suficienți bani în contul dvs. pentru a participa la acest joc. Ați uitat să plătiți biletul și, de fapt, nu ați fost înregistrată”, a fost lămurirea primită ulterior.

Rachel Kennedy activase anterior participarea automată la joc în aplicație, alesese numerele, însă a uitat să adauge și banii în cont.

„Am fost bucuroasă când am crezut că am câștigat. Când am aflat adevărul, Liam, iubitul meu, a fost mai dărâmat decât mine”, a punctat sudenta. Prietenul ei a fost devastat la aflarea veștii: „Deja îmi imaginam casa de vis”.

Drama celor doi a însemnat, automat, bucuria unui alt participant care s-a ales cu banii. Mai mult, bărbatul a câștigat peste 200 de milioane de euro pentru că nu a mai fost nevoit să împartă premiul cu britanicii.

Loteria EuroMillions este o loterie online transnațională, lansată la 7 februarie 2004 de loteria franceză Française des Jeux Française des Jeux, loteria spaniolă Loterías y Apuestas del Estado și loteria britanică Camelot Group. Prima extragere a avut loc pe 13 februarie 2004 la Paris, conform Libertatea.