Cei mai muncitori oameni din Uniunea Europeană. Surpriza e una totală în fruntea clasamentului

Românii sunt cei mai muncitori angajați din toată Uniunea Europeană. Cu o medie de 2.029 de ore muncite în medie anul trecut, românii sunt deasupra mediei europene de 1.679 de ore de lucru.

În top cu munca, la bază cu salariile

Potrivit unui nouu realizat de institutul francex Rexecode, românii muncesc cel mai mult din toate țările UE. Suntem în frunte la muncă dar pe la coadă cu nivelul salariilor, cu alte cuvinte.

Rexecode este un institut privat cu sediul la Paris, înființat în1957, care își desfășoară activitatea în principal în domeniul previziunilor și analizelor macroeconomice, în slujba întreprinderilor și a dezbaterii publice privind politica și reformele economice.

Bulgarii și grecii completează podiumul

Studiul arată că românii au lucrat 2.020 de ore în medie, anul trecut, în condițiile în care media europeană este de 1.679 de ore. Vecinii bulgari au lucrat în 2022 1.993 de pe an iar grecii 1.979 de ore. Sub media UE se află țări ca Olanda, Suedia, danemarca, Germania, Austria, Finlanda, Franța, cu o medie de 1.600 de ore pe an.

Top 10 este alcătuit din România, Bulgaria, Grecia, Polonia, Letonia, Cipru, Ungaria, Lituania, Malta Italia. Cele mai codașe țări sunt Finlanda, Franța, Suedia, Olanda, Belgia, Danemarca și Spania.

„După Finlanda, Franța este țara cu cel mai mic timp de lucru anual efectiv pentru angajații cu normă întreagă”, explică institutul într-un comunicat de presă.

De asemenea, studiul notează că a înregistrat cea mai mare scădere a timpului efectiv de lucru dintre principalele țări europene începând din 1998, cu -241 de ore pe an, față de -198 de ore în Germania și -110 ore în .

Din 2012, Rexecode realizează o comparație a orelor de lucru în țările Uniunii Europene, pe baza datelor special extrase de Eurostat din Ancheta europeană asupra forței de muncă.

Din punct de vedere macroeconomic, cu alte cuvinte pentru a măsura contribuția efectivă la producție, indicatorul relevant este timpul de lucru anual efectiv pentru angajații cu normă întreagă.

Timpul de lucru efectiv este, de fapt, timpul de lucru efectiv lucrat pe parcursul anului, spre deosebire de alte noțiuni cum ar fi timpul de lucru săptămânal obișnuit, care nu iau în considerare perioadele de absență (pentru concediu, boală etc.).