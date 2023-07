“Cel mai bun cântăreț din industrie” s-a stins din viață. În ultimii ani s-a luptat cu maladia Alzheimer

S-a stins din viață “cel mai bun cântăreț din industrie”, Tony Bennet. A fost unul dintre cei mai apreciați cântăreți de jazz din secolul al XX-lea, dar a cântat și alte genuri muzicale.

Cântărețul american Tony Bennett, cunoscut mai ales pentru hitul “I Left My Heart in San Francisco”, s-a stins din viață la vârsta de 96 de ani vineri, 21 iulie. A câștigat peste 20 de premii Grammy pe parcursul carierei, inclusiv unul pentru întreaga activitate.

A continuat să cânte chiar și la o vârstă înaintată. În 2014, artistul a înregistrat un album de duete alături de Lady Gaga, alături de care a plecat într-un turneu mondial în 2015.

Tony Bennett a devenit cunoscut în 1950, iar l-a numit “cel mai bun cântăreț din industrie”. A cântat alături de mari artiști, cum ar fi Paul McCartney de la The Beatles, Aretha Franklin, Willie Nelson sau Biono de la U2.

În anul 2020, s-a anunțat că marele artist în 2016. La momentul respectiv, cântărețul a scris pe Twitter: “Viaţa este un dar – chiar şi cu Alzheimer”. Cu toate că funcția sa cognitivă era afectată, Bennett era în continuare capabil să cânte o gamă întreagă din repertoriul său, notează .

A cântat mai multe genuri muzicale, cum ar fi pop, big band și jazz, luru care i-a adus mulți colaboratori. Colaborarea cu Lady Gaga, de pe albumul “Cheek to Cheek”, l-a făcut cel mai în vârstă artist în viață care a ajuns pe primul loc. A ajuns la această performanță încă din 2011, cu albumul “Duets II”.

Cum a debutat Tony Bennett

Anthony Dominick Benedetto, s-a născut în 1926, în familia unor imigranți italieni, însă provenea dintr-o familie modestă din Queens, New York. La doar 10 ani, cânta deja la un nivel profesionist. A fost chelner în adolescență, dar și cânta, în același timp, câștigând bani pentru familie. A studiat muzica și pictura la New York’s School of Industrial Art.

A fost recrutat în armata americană în 1944 pentru a lupta în Franța și Germania, în ultimul an al celui de-Al Doilea Război Mondial, iar experiența l-a marcat. În tot acest timp, a continuat să cânte, iar în 1949 s-a întors acasă pentru a-și începe cariera muzicală.

S-a lansat în 1951, cu hitul “Because of You”, primul care a devenit numărul 1. A devenit rapid un idol al celor tineri, mai ales printre admiratoare, care s-au îmbrăcat în negru atunci când artistul s-a căsătorit cu prima lui soție, Patricia Beech, în 1952.

Stilul său era deja depășit atunci când topurile americane au fost cuprinse de invazia britanică, așa că a fost nevoit să se adapteze. A avut diverse probleme personale, cum ar fi dependența de droguri și finalul celei de-a doua căsnicii.

La un moment dat, Tony Bennet l-a angajat pe fiul său, Danny, să fie managerul său. Albumul “The Art of Execellence” este cel care l-a readus în topuri, în 1996. I-a adus un omagiu idolului său, Frank Sinatra, cu albumul “Perfectly Frank” (1992).

Colaborarea cu artiști ca l-a ajutat să rămână relevant printre reprezentanții publicului tânăr. A cântat și alături de Elton John şi George Michael, K.D.Lang, Amy Winehouse, Queen Latifah şi Diana Krall.

Ce pasiune a mai avut Tony Bennett

Tony Bennett nu s-a ocupat doar de muzică, ci și de pictură. Picturile sale au fost semnate cu numele său din naștere și sunt expuse la Smithsonian Institution şi la Butler Institute of American Art. A fondat Şcoala de Arte Frank Sinatra din Queens, New York, în 2001. Instituția oferă calificări în arte plastice, muzică vocală și instrumentală, dans, teatru și film.

În ciuda vârstei înaintate, a continuat să cânte. “Aş fi putut să mă retrag acum 16 ani, dar îmi place ceea ce fac”, a declarat el după ce a împlinit 90 de ani. Și-a susținut ultimele concerte în august 2021, alături de Lady Gaga, la Radio City Music Hall din New York.

Din căsătoria cu Patricia Beech, Bennett are doi copii, Danny și Dae. De asemenea, mai are doi copii și din căsnicia cu Sandra Grant Bennett, de care a divorțat în 1979. În 2007 s-a căsătorit cu Susan Crow, cu 40 de ani mai tânără decât artistul.