Video. Un iaht virtual a fost cumpărat cu 650.000 de dolari. Proprietarul se va “plimba” cu el doar online

NFT Metaflower Super Mega Yacht a fost recent cumpărat la prețul de 149 “WETH” (Wrapped Ethereum), un tip de , care reprezintă contravaloarea a 650.000 de dolari, cel care a cumpărat ambarcațiunea virtuală a rămas anonim.

Ambarcațiunea nu există decât în mediul online, însă a costat mai mult decât câștigă cele mai multe persoane din lume și a devenit oficial cel mai scump activ NFT din The Sandbox.

Iahtul virtual include o serie de servicii care se regăsesc pe , dar utilizatorul nu se va putea bucura decât online, informează PC Gamer, citat de .

Metaflower Super Mega Yacht este echipat cu un pupitru pentru DJ, o rampă de aterizare pentru elicopter și un jacuzzi. Acesta se află într-o zonă virtuală denumită The Fantasy Islands.

Această zonă reprezintă doar ”un proiect de dezvoltare imobiliară” care are în componența sa un număr de 100 de insule compuse din terenuri NFT în The Sandbox.

De asemenea, proiectul include și 3 vile realizate 3D din NFT, care sunt complet ”unice din punct de vedere arhitectural”.

Congrats to the new owner of The Metaflower NFT Super Mega Yacht on making metaverse NFT history. This auction marks the highest price paid for a NFT asset at 149 ETH ($650,000), and an exciting time for every member of the Fantasy Community.

