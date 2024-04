Cele două bijuterii din garajul lui Ion Țiriac! Doar Regele Angliei și cel al Spaniei se mai laudă cu ele: „Asta mă face unic!”

, are în garajul său două modele de Rolls-Royce Phantom IV, un model extrem de rar, pe care doar Regele Angliei și cel al Spaniei îl mai dețin.

Ion Țiriac a vorbit despre cele două modele de Rolls-Royce pe care le deține „Asta mă face unic!”

Mașina a fost fabricat în anii 50, fiind scoase pe piață doar 4 modele de agest gen. Pe lângă miliardarul din România, care deține acest model în dublu exemplar, doar Regele Charles al Marii Britanii și Regele Filip al VI-lea al Spaniei mai au în proprietate aceste bijuterii.

ADVERTISEMENT

„Rolls Royce Phantom IV a fost construit în 1953-1954, ceva de genul. Au fost construite 16 bucăți! Două au fost de test și au fost distruse imediat după. Atunci, Rolls Royce construia șasiul și motorul, iar tu îți făceai caroseria.

Cred că trei sau 4 de atunci au fost construite exact ca cel de aici, Aga Khan (n.r. din Țiriac Collection). Cred că Regele Angliei are două, cred că Regele Spaniei are două sau trei dintre ele, pentru că erau vândute doar familiilor regale.

ADVERTISEMENT

Unul care i-a aparținut lui Saddam Hussein a dispărut, unul la Șahul Persiei a dispărut…

Faptul că am Phantom IV mă face unic în lume. Știu că sunt vreo două bucăți la privați, dar nu au vrut să le vândă pentru că le-aș fi cumpărat”, a declarat Ion Țiriac, conform .

Planurile mari ale lui Ion Țiriac: „E o treabă pe care am mai făcut-o 30 de ani”

În ciuda faptului că are 84 de ani, . Fostul jucător de tenis i-a promis lui Mircea Lucescu că-i va deschide o academie de fotbal.

ADVERTISEMENT

„Pentru mine, personal, e o treabă pe care am mai făcut-o 30 de ani. Am făcut şi 15.000 de locuri într-o săptămână, am făcut şi 3.500 de locuri aici.

Nu am glumit şi le mulţumesc lui Năstase şi domnului Marica că ne-ai găzduit aici. Nu aveam cum să facem atât de repede. Stadionul de tenis se face, academia se face, însă durează până luăm aprobările.

ADVERTISEMENT

Stadionul o să fie din nou la Otopeni, împreună cu academia de tenis, cele 20 de terenuri. Încă o dată, nu am glumit, dacă Mircea Lucescu vrea să facă o şcoală de fotbal, îi fac şi stadionul tot acolo. Avem loc, avem ce să facem şi avem toate treburile astea”, a mai declarat Ion Țiriac.