Ion Țiriac, proiect uriaș! Ce le promite lui Mircea Lucescu și Nadiei Comăneci: „Stadion și sală!”

Ion Țiriac îi promite Nadiei Comăneci că va construi o sală de gimnastică și o academie de fotbal . Miliardarul a făcut anunțul după ce a dezvăluit că va construi un stadion de tenis pentru turneul ATP 250 Țiriac Open.

Ion Țiriac nu se lasă și are planuri mari: „E o treabă pe care am mai făcut-o 30 de ani”

Ion Țiriac e dornic să ajute în continuare sportul românesc, deși are 84 de ani: „Pentru mine, personal, e o treabă pe care am mai făcut-o 30 de ani. Am făcut şi 15.000 de locuri într-o săptămână, am făcut şi 3.500 de locuri aici. Nu am glumit şi le mulţumesc lui Năstase şi domnului Marica că ne-ai găzduit aici. Nu aveam cum să facem atât de repede”.

Țiriac e dezamăgit că în Capitală nu se va mai construi Sala Polivalentă mult așteptată: „Foarte greu cred că iau aprobările ca să fac stadionul de tenis de data asta, atenţie, din păcate legea care trebuia să iasă nu a ieşit şi atunci ne-am luat la revedere de la acea sală de 13.000 de locuri. Sau stadion, ce era!”.

Miliardarul nu se lasă așa ușor: „Stadionul de tenis se face, academia se face, însă durează până luăm aprobările. Stadionul o să fie din nou la Otopeni, împreună cu academia de tenis, cele 20 de terenuri”.

Ion Țiriac, promisiune pentru Nadia Comăneci și Mircea Lucescu: „Avem toate treburile astea”

Veștile bune nu se opresc însă aici: „Tot ce s-a promis, se face. Atât piscina Federaţiei de Nataţie, cât şi sală Nadiei, cât şi academia de tenis. Încă o dată, nu am glumit, dacă Mircea Lucescu vrea să facă o şcoală de fotbal, îi fac şi stadionul tot acolo. Avem loc, avem ce să facem şi avem toate treburile astea”, a mai spus Țiriac.

Proprietarul turneului ATP 250 Țiriac Open : „Felicitări jucătorilor. Nu este ușor să joci primul turneu european pe zgură la București. Vă mulțumesc tuturor. M-a surprins extraordinar că luni am început acest turneu complet sold-out.

Le mulțumesc lui Marica și lui Năstase pentru că ne-au dat baza și ne-au permis să organizăm turneul în două săptămâni. Probabil anul viitor va fi tot aici sau într-un loc similar până vom avea stadionul nostru.

Este un turneu bun, sperăm să îl facem foarte bun. Vă aștept anul viitor și în doi ani sper să jucăm pe stadionul nostru”, a mai spus Ion Țiriac.