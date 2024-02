Cele mai bune seriale de pe Netflix. Au zeci de milioane de minute de vizionare

Cele mai bune seriale de pe Netflix. Platforma celebră de streaming este la mare căutare pe tot globul, așa că cei care doresc să vadă un film sau un serial bun au o gamă variată de unde alege. În prezent, Netflix se bucură de un succes incredibil, mai ales că industria filmelor a devenit tot mai avansată de la an la an. Dacă vreți să vizionați seriale bune netflix, am întocmit un top al celor mai populare seriale de pe Netflix. Au sute de milioane de vizualizări!

Cele mai bune seriale Netflix

. Multe persoane aleg să-și petreacă timpul liber privind un film sau un serial bun. De-a lungul timpului, Netflix a venit cu producții de mare succes, care s-au situat pe primele locuri în topurile preferințelor telespectatorilor.

Dacă nu vă plac filmele, vă puteți orienta către seriale, însă la acestea este musai să vedeți toate sezoanele pentru a înțelege povestea. Drept urmare, dacă nu mai știți la ce să vă uitați, vă propunem cele mai bune seriale netflix care au fost pe primul loc. De precizat că aceste producții sunt disponibile și pe Netflix România. Am realizat un top 10 seriale netflix care au rupt toate topurile și au înregistrat cele mai mari vizualizări:

La Casa de Papel – 6,7 miliarde de ore de vizionări Lucifer – 1,8 miliarde de ore de vizionări Squid Game – 1,6 miliarde de ore de vizionări Peaky Blinders – 1,2 miliarde de ore de vizionări YOU – 440 de milioane de vizualizări Stranger Things – 287 de milioane de ore vizualizate The Queen’s Gambit – 142 de milioane de ore vizualizate OuterBanks – 126 milioane de ore vizualizate Elite – 123 de milioane de ore vizualizate Sex Education – 66,6 milioane de vizualizări în primele 3 luni.

Top seriale Netflix în limba engleză

. În acest mod vă puteți îmbunătăți nivelul de engleză destul de rapid. Drept urmare, iată ce seriale în limba engleză vă recomandăm să le vizionați neapărat pe Netflix. De precizat că pentru a le putea vedea, trebuie să aveți abonament Netflix. Așadar, nu rămâne decât să păstrați sunetul serialului preferat în limba engleză și pregătiți-vă să vă perfecționați abilitățile lingvistice:

House of Cards Orange is the New Black Stranger Things Unbreakable Kimmy Schmidt The Crown The Defenders Ozark 13 Reasons Why Dear White People Master of None

Cele mai tari seriale produse de Netflix

, clasamentul este unul strâns. Anul trecut, Netflix publica raportul în ceea ce privește cele mai urmărite producții în primele șase luni ale lui 2023. Pe primul loc s-a clasat serialul „The Night Agent” („Agentul de noapte”), un thriller politic produs de Netflix. Acest serial este primul care a înregistrat 50.000 de ore de vizionare în prima lună de la lansare. Iată cum arată clasamentul complet:

The Night Agent: Season – 812.100.000 de ore.

Ginny & Georgia – 665.100.000 ore

The Glory – 622.800. 000 ore

Wednesday – 507.700.000 ore

Queen Charlotte: A Bridgerton Story – 503.000.000 ore.

Seriale comedie Netflix

Netflix are în portofoliu sute de filme și seriale, însă multe persoane aleg să vizioneze seriale de comedie, pentru că acestea au momente pline de umor. De-a lungul timpului au existat seriale comedie Netflix care și-au păstrat originalitatea și farmecul. Mai jos am realizat un top al celor mai bune seriale de comedie de pe platforma de streaming. 10 seriale amuzante pe care le puteți vedea online:

Seinfeld (1989-1998) Community (2009-2015) Sex and the City (1998-2004) The Good Place (2016-2020) Bojack Horseman (2014 – 2020) The Good Place (2016 – 2020) Trailer Park Boys (2001 – 2018) Sex Education (2009) Emily in Paris (2020) Secret diary of an Exchange Student (2021).