Cele mai frumoase locuri de vizitat în Iași: ”Istoria țării o poți vedea aici”. Reportaj

Iașiul este un oraș superb, cu care România și chiar Europa, se poate mândri. Poate prea puțin promovat în străinătate, fiind vizitat cel mai des de români datorită moaștelor Sfintei Parascheva care aduce anual sute de mii de credincioși care vin să-i ceară ajutorul.

Cel mai important oraș din Moldova este însă unul pe care ar trebui să-l viziteze orice om, pentru că sigur nu se va plictisi și va fi impresionat de clădirile istorice, parcurile foarte bine întreținute, restaurante tradiționale, unde pe vremuri mâncau Eminescu și Creangă, hoteluri cu servicii SPA la cele mai înalte standarde.

ADVERTISEMENT

”Dacă vrei să vezi istoria țării trebuie să vii să vizitezi Iașiul. Găsești aici clădiri de pe vremea lui Ștefan cel Mare și înaintea lui, din perioada medievală, din perioada Marilor Uniri, te întâlnești cu Alexandru Ioan Cuza, cu Eminescu, Kogălniceanu, cu cine îți mai imaginezi tu din cărțile de istorie. Îi găsești pe toți la Iași”, a declarat Mihai Chirica pentru FANATIK.

Iar noi am selectat 15 locuri pe care nu ar trebui să le ratați în Iași

1. Palatul Culturii

ADVERTISEMENT

”Își poți bucura ochii cu cel mai mare muzeu din România, Palatul Culturii, care îți oferă și o imagine pentru o fotografie de neuitat”, a declarat Mihai Chirica pentru FANATIK. Și chiar așa este. Majoritatea turiștilor care vizitează Iașiul fac zeci de fotografii la Palatul Culturii pe care le postează pe social media.

Palatul Culturii este una dintre clădirile care pun Iașiul pe harta orașelor europene cu clădiri impresionante. A fost conceput după modelul palatelor comunale din Europa de Vest și îmbină mai multe stiluri arhitecturale: neogotic, romantic și neobaroc.

Palatul se înalță pe ruinele fostei curți domnești medievale(1434). Au fost folosite parțial și temeliile vechiului palat din vremea voievodului Alexandru Moruzi(1806-1812), de la care a moștenit legenda celor 365 camere, corespunzătoare zilelor anului.

ADVERTISEMENT

Clădirea așa cum arată astăzi a fost construită abia între 1906-1925 de arhitectul I.D. Berindei, format la școala pariziană. Clădirea a fost inaugurată pe 11 octombrie 1925 și a fost folosită ca Palat Administrativ și de Justiție până în 1955.

Apoi a fost transformată în scop cultural și este denumită astăzi Complexul Național Muzeal ”Moldova” Iași și găzduiește Muzeul de Istorie a Moldovei, Muzeul Științei și Tehnicii Ștefan Procopiu, Muzeul de Artă și Muzeul Etnografic al Moldovei. Palatul Culturii poate fi vizitat de marți până duminică între orele 10:00-17:00, iar tarifele pentru vizitare pot fi verificare .

Ceasul Palatului va fi sigur remarcat dacă treceți prin centrul Iașiului,fiind un orologiu cu trei cadrane, având diametrul de 3,24 m. El cântă din Turnul Palatului la oră fixă Hora Unirii.

ADVERTISEMENT

2. Catedrala Mitropolitană Iași

Așa cum scriam mai sus, Catedrala Mitropolitană Iași este una dintre cele mai vizitate biserici din România și chiar din lume, la care merg zilnic oameni din toată țara, dar și ortodocși din afara României să se închine.

Pe 14 octombrie 2019, înainte de pandemie, 30.000 de oameni au asistat la Sfânta Liturghie. Sfințirea Catedralei a avut loc pe 23 aprilie 1887 și au luat parte la acest eveniment și regele Carol I alături de regina Elisabeta.

ADVERTISEMENT

Din cauza pandemiei slujbele se săvârșesc afară și în duminici sau alte sărbători, iar cozile la racla sfintei înconjoară uneori impunătoarea catedrală mitropolitană.

3. Palas

”Primul boom în dezvoltarea orașului l-a creat complexul Palas, care pe lângă faptul că era la momentul respectiv cel mai mare șantier din Europa de Est, cu suprafață de dezvoltare de peste 200.000 de metri pătrați, și cu un management bun, în sensul că acolo se lucrează pe profit, e un motor economic”, a declarat primarul Mihai Chirica.

Inaugurat în 2012, Palas a revitalizat centrul Iașiului, fiind o adevărată atracție pentru turiști, fiind vizitat anual de peste 19 milioane de oameni din țară și din afară. Este construit în centrul orașului, în parteneriat public(n.r. Consiliul Județean Iași)-privat, în imediata apropiere a Palatului Culturii. Turiștii merg la Mall, apoi în Parcul Palas care cuprinde fântâni arteziene, pavilion muzical, carusel venețian și vestigii arheologice, oferind o vedere superbă spre Palat.

4. Parcul Copou cu ”Teiul lui Eminescu”

”Parcurile mari pe care le avem arată bec în fiecare zi, peste 32 ha de spații verzi făcute pe model englezesc, gazon periuță cu sistem de udare, drenaj, plante, copaci de toate felurile”, a declarat Mihai Chirica.

Iar Parcul Copou chiar rivalizează cu orice parc bine întreținut din Europa, fiind însă încărcat de istorie. Este cel mai mare parc și cel mai vechi parc din Iași. Amenajarea sa a început în anul 1833 și se întinde astăzi pe circa 10 hectare. Obeliscul cu lei este situat în centrul parcului, fiind unul dintre cele mai vechi monumente din istoria recentă a țării.

Teiul lui Eminescu se află în apropierea Obeliscului cu lei. Acesta este un tei argintiu, care are o vârstă de aproximativ 560 de ani. Gheorghe Asachi ar fi remarcat acest tei în timpul lucrărilor la parcul Copou. La umbra acestui tei, ieșenii îl întâlneau frecvent pe marele nostru poet Mihai Eminescu, fie alături de Veronica Micle, fie alături de bunul său prieten, Ion Creangă. În prezent în fața copacului se află un bust de bronz al poetului Mihai Eminescu.

5. Muzeul Mihai Eminescu

Muzeul ”Mihai Eminescu” din Iași se află în Parcul Copou și a fost inaugurat pe 13 august 1989, construcția lui fiind realizată în doar câteva luni. În prezent muzeul găzduiește o colecție importantă de fotografii și fotocopii după manuscrisele eminesciente( originalele se află la Academia Română), medalii și cărți vechi, ediții priceps, o colecție de artă plastică( grafică, pictură și sculptură). Este deschis de marți până duminică între orele 10:00-17:00.

6. Muzeul Copilăriei Comuniste (face parte din Casa Muzeelor Iași)

Unul dintre cele mai interesante locuri pe care le-am vizitat în Iași și este o atracție atât pentru cei care au trăit acele vremuri, cât și pentru copii din ziua de astăzi pentru a putea vedea cum se trăia pe vremea părinților lor.

Acest muzeu deschis pe 22 iulie 2021 redă perfect cum arăta viața pentru copii în comunism, dar chiar și în anii 90. Veți putea vedea o sală de clasă cu bănci și manuale din acea vreme, cu tablou cu Nicolae Ceaușescu, alături de stema României Socialiste și Secera și Ciocanul, manechine îmbrăcate în șoimi ai patriei și uniforma elevilor din acea perioadă.

De asemenea, veți găsi un living din acea perioadă, mai exact o sufragerie cu bibelouri, televizor alb-negru, magnetofon, aparat diafilme, telefon fix cu roată, tricicletă.

Nu lipsesc nici puținele produse de igienă sau de curățat care existau pe piață: Astral, Perla, Fulgi de Săpun Stela, sodă de rufe calcinată, Trial, săpunuri: Feriga, Oana, Cămila, Palmier, Buchet. Au de asemenea săpun în formă de lămâie care încă mai miroase după atâția ani, bebelus pentru baie, peștișor și rățușcă. Au reușit să găsească și puținele dulciuri care existau în acea perioadă și binecunoscutele bomboane mentosan.

Jucăriile nelipsite erau Donald, Scufița Roșie, Moș Gerilă, Pistruiatul și Piticii. Îi veți găsi pe toți la Muzeul Copilăriei Comuniste alături de cărți cu Nadia, lampă, dar și rechizite din acea perioadă. Este localizat pe strada strada V. Alecsandri nr. 6, 700054, în spate la Hotel Unirea și este deschis de marți până duminică între orele 10:00-17:00.

7. Grădina Botanică ”Anastasie Fătu”

”Grădina Botanică este fabuloasă. Mai ales dacă ai curajul să te duci dimineața, când răsare soarele, e superbă, are milioane de plante”, o prezintă primarul Iașiului, Mihai Chirica.

Acest magnific loc din Iași nu trebuie ratat. Este cea mai veche Grădină Botanică din țară, fiind înființată în 1856 de Anastasie Fătu, medic și naturalist cunoscut în acea epocă ca un mare filantrop și om de cultură, la Râpa Galbenă. După moartea omului de știință terenul însă a fost vândut și alți biologi au înființat mici grădini în diverse spații din Iași. Abia în 1963 s-a înființat pe Dealul Copoului, unde există și astăzi. Acum este una dintre cele mai mari Grădini Botanice din Europa, cu o suprafață de aproximativ 100 de hectare. Intrarea este 10 lei pentru adulți și 5 lei pentru copii.

Sunt mii de plante așezate în 10 secții și 2 laboratoare. Unul dintre cele mai frumoase locuri din Grădina Botanică este amfiteatrul cu lacul cu nuferi. Acolo veți vedea pești de diferite dimensiuni înotând printre nuferi. În apropiere se află Complexul de sere, cu cactuși, plante mediteraneene, iar în luna octombrie sunt sute de specii de crizanteme! Impresionantă este și secția Rozarium, care conține peste 600 de soiuri de trandafiri.

Nu trebuie ratat nici lacul mare care de obicei este plin de rațe pe care le poți privi dintr-un loc special amenajat. Pe aleia care duce spre ieșire se află o cafenea unde te poți relaxa la un ceai, sau în imediata apropiere este Casa Vânătorului, în Parcul Expoziției, un restaurant cu mâncare tradițională.

8. Bojdeuca lui Creangă

Este vorba despre casa alcătuită din doar două camere unde a locuit scriitorul Ion Creangă din 1972, când a fost răspopit și a trebuit să părăsească Mănăstirea Golia, până în 1989, când a murit. Povestitorul minunat al copilăriei noastre a locuit în camera din dreapta. Poveștile și Amintirile din copilărie au fost scrise în această căsuță. În toamna anului 1876, Ion Creangă l-a găzduit și pe Mihai Eminescu, bunul său prieten.

Numit ”Muzeul Ion Creangă”, aici veți găsi călimara de scris cu ștergătorul de penițe a scriitorului, sfeșnice, o cutie de epocă cu însemnul lui Creangă, o icoană adusă din casa bunicului său, David Creangă, de la Pipirig, cărți, manuale, dar și fotografii. Bojdeauca lui Creangă se află pe strada Simion Bărnuțiu, nr 4 și este deschisă în fiecare zi între 10:00 și 17:00

9. Bolta Rece

Recunoscut ca locul unde se întâlneau și petreceau Ion Creangă și Mihai Eminescu, care, într-o încăpere mai retrasă, schimbau idei la un pahar de vin. De asemenea, membri societății Junimea se întâlneau aici și citeau scrisori: Maiorescu, Negruzzi, Eminescu, Bodnarescu, Panu, Vargolici, Naum, Culianu, Xenopol, Slavici, Pogor. Locul există și astăzi sub forma de restaurant tradițional românesc și încă se simte magia vremurilor de altădată. Lăutarii cântă în fiecare seară, iar în meniu există încă mâncărurile pe care le savurau scriitorii noștri. Restaurantul a fost construit ca o casă țărănească, cu prispă și este atestată documentar încă de pe 17 ianuarie 1786. Vara există o terasă interioară, iar iarna turiștii pot merge la subsol, acolo unde este cald, deși localul a fost supranumit ”Rece” din cauza faptului că acolo din vechime se aflau pivnițe.

10. Teatrul Național ”Vasile Alecsandri”

”Dacă vrei să consumi cultură, aici este locul potrivit. În permanență sunt eveninimente de calitate. Dacă nu are Teatrul premieră, are Opera. Dacă nu are Opera, are Ateneul. Dacă nu are Ateneul, are Casa de Cultură”, a explicat Mihai Chirică.

Teatrul din Iași este una dintre atracțiile orașului. A fost înființat în 1840 de Costache Negruzzi, Vasile Alecsandri și Mihail Kogălniceanu, în același an cu Uzina Electrică din Iași și a marcat începutul iluminatului electric în orașul din Moldova. Prima clădire a teatrului a fost construită în Copou.

Din cauza unui incendiu devastator, s-a construit un alt teatru pe locul fostei primării, acolo unde există și astăzi. Teatrul a fost construit de arhitecții Fellner și Helmer, care au făcut și planurile teatrelor din Viena, Praga, Odesa sau Zurich. Teatrul Național din Iași are evenimente și spectacole aproape în fiecare zi. Vara majoritatea au fost ținute afară, în aer liber, în locul care este numit Parc Teatru și care este chiar în fața Mitropoliei Iași, la o distanță însă destul de mare.

În clădirea Teatrului Național își desfășoară activitatea și Opera Națională Română din Iași. Sala are 740 de locuri, 108 la lojă și 242 la balcon. Și aici

11. Biblioteca Universității Gheorghe Asachi, declarată în 2015 cea mai frumoasă din lume

”Poți vedea cea mai frumoasă bibliotecă din Europa, poți intra, poți răsfoi o carte, pentru că e bibliotecă funcțională”, o prezintă primarul Mihai Chirica.

Clădirea care adăpostește această bibliotecă este o adevărată bijuterie. Este construită în stil ecletic în 1860, fiind creația arhitectului elvețian Loius Blanc. Acesta a proiectat construcția după schițele lui Petru Poni. Aici se află în prezent peste 1 milion de unități de bibliotecă, reprezentând cărți românești și străine, colecții standarde și periodice sau microformate și este deschisă de luni până vineri între orele 8:00 și 14:00.

12. Ateneul Iași

Ateneul din Iași a fost deschis în cartierul Tătărași pe 25 aprilie 1920, în prezența Regelui Ferdinand și a Reginei Maria și a revenit abia în 2018 sub blazonul regal. Aici au loc spectacole de teatru, muzică, diferite cursuri sau festivaluri. Are trei corpuri, fiind construit doar cu parter și etaj și este localizat pe strada Ion Creangă, nr 14.

13. Casa de Cultură Mihai Ursachi

Casa de Cultură Mihai Ursachi din Iași se află chiar în Parcul Copou, la 100 de metri de Teiul lui Eminescu, fiind construită în 1989. Aici se încercă descoperirea și promovarea talentelor teatrale, literare, artistice, se găzduiește diverse evenimente, dar au și loc cursuri de fotografie, teatru, workshopuri de artă vizuale. De asemenea, aici se regăsesc expoziții și se organizează spectacole.

14. Biserica Sfântul Nicolae Domnesc

Acest monument istoric și religios din centrul Iașiului a fost construit de Ștefan cel Mare între anii 1491-1492 și a fost refăcută între anii 1884-1904 de către un arhitect francez. Este situată între pe strada Anastasia Panu, nr 65 și are încă serviciu religios, fiind o biserică ortodoxă. Lângă ea se află Casa Dosoftei, numită și Casa cu arcade, care găzduiește în prezent secția de literatură veche a Muzeului Literaturii Române din Iași. Ea a făcut parte inițial din biserică, în zidul de incintă a locașului de cult construit de Ștefan cel Mare.

15. Mănăstirea Sfinții Trei Ierarhi

Mănăstirea este un monument de arhitectură, fiind ridicată de domnitorul Vasile Lupu, între anii 1637-1639, ca necropolă domnească. Pentru construcție s-au combinat structuri și forme tradiționale cu materiale prețioase și o decorație deosebită. Aici au fost aduse prima dată de la Constantinopol moaștele Sfintei Parascheva, fiind strămutate abia în 1887 în Catedrala Patriarhală, care este la 2 minute de mers pe jos de mănăstire.