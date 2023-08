Alex Ioniță, despre cea mai mare deziluzie ca jucător al Rapidului: „Acel gol nu s-a mai pus!”

Alex Ioniță a fost cel de-al cincilea invitat al celei mai noi emisiuni dedicate suporterilor rapidiști și nu numai: . Mijlocașul ofensiv din Giulești s-a deschis precum o carte.

Alex Ioniță, moment de sinceritate la „SUFLET DE RAPIDIST”: „Acel gol practic nu s-a mai pus”

Lucian Ionescu, directorul de imagine al Rapidului, l-a provocat pe Ioniță II : „Alex, dând puțin timpul înapoi, înainte de momentul plecării, îți amintești acel baraj cu Concordia Chiajna, când tu ai dat golul victoriei în minutul 92? Și după două etape ne trezeam în Divizia B! Eu îți mărturisesc că am plâns la propriu atunci, n-am de ce să mă jenez!

O perioadă tristă. Mi s-a părut cea mai mare nedreptate care i se putea face Rapidului! Cum ai simțit tu ca jucător, care veneai după momentul înscrierii unui gol care însemna rămânerea Rapidului în prima divizie”.

Jucătorul în vârstă de 28 de ani și-a adus aminte cu tristețe de unul din cele mai dificile momente din carieră: „Acel gol practic nu s-a mai pus. Era primul gol la echipa mare. Eram adunați de o săptămână, când am fost anunțați că trebuie să jucăm barajul cu Concordia Chiajna. Nu știam că trebuia să jucăm”.

Alex Ioniță nu va uita niciodată barajul în fața Concordiei Chiajna: „Puteau să ne dea 2-3 goluri lejer în prima repriză!”

Alex Ioniță rememorează cum a strâns Rapid rândurile cu jucătorii aflați în vacanță: „Ne-am adunat de pe la echipa a doua, au mai rămas câțiva de pe la echipa mare… Am jucat un amical cu Urban Titu, ne-au bătut cu 1-0. Și mă și gândeam: Doamne, ce facem acum cu Concordia?!”.

De cealaltă parte, ilfovenii erau la cu totul alt nivel de pregătire și puteau să rezolve calificarea încă din primele 45 de minute: „Ei erau deja în cantonament de vreo 2-3 săptămâni, aveau lot format, în prima repriză cred că puteau să ne dea două trei goluri lejer! Ne-au dat 1-0 prin Florea dacă îmi aduc aminte bine”.

„Alb-vișiniii” au reușit să revină sprijiniți de un public fabulos chiar pe terenul rivalei Dinamo: „După care, în repriza a doua, susținuți de un număr mare de suporteri în Ștefan cel Mare, am zis că nu mai avem nimic de pierdut și trebuie să luptăm până la capăt”.

„Nu jucasem niciodată 120 de minute! Nu eram pregătit”

Ioniță a fost sincer și consideră că Rapid a fost norocoasă să câștige acel meci, care însă în final nu a mai contat: „Am egalat prin minutul 86-87, dacă îmi aduc aminte bine, am intrat în prelungiri, după care am reușit să marchez eu și să câștigăm acel meci. Nu jucasem niciodată 120 de minute! Nu eram pregătit, dar prin spirit și prin dorință, prin ajutorul publicului, am reușit să câștigăm acel baraj.

Am jucat două etape în Liga 1 apoi, nu eram clar pregătiți. Am jucat la Vaslui în prima etapă și ne-au bătut 2-1 și 1-1 cu Viitorul Constanța. Urma derby-ul cu Steaua, care era atunci, în cea mai bună formă, în perioada lui Reghe”.

Rapid nu a mai apucat însă să joace împotriva rivalei de moarte: „Ne era teamă de acel meci într-un fel. Ei merseseră până în optimi în Europa League, dar în același timp și doream să joc, pentru că știam că prin dorință și publicul de acasă puteam să facem față.

Asta a fost. N-am avut prea mult timp de regrete pentru că trebuia să ne pregătim pentru liga a doua! Drept dovadă, ne-am pregătit bine, eu am părăsit echipa după 6 luni, când m-au cumpărat cei de la Astra și Rapid a reușit să promoveze în acel an”, a mai spus fotbalistul.

„SUFLET DE RAPIDIST" e cea mai nouă emisiune FANATIK, care e LIVE în fiecare marți, de la ora 13:15. Rapidiștii și nu numai pot vedea ÎN PREMIERĂ podcastul joia, de la ora 10:30, pe canalele de YouTube și Facebook.