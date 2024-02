Cele mai ieftine telefoane. Nu ai nevoie de bani mulți ca să ai un smartphone performant

Cele mai ieftine telefoane. În ultimii ani, telefonul mobil a devenit un accesoriu indispensabil pentru majoritatea românilor. De cele mai multe ori, oamenii își aleg telefoanele în funcție de nevoile și necesitățile lor. Dacă aveți un buget limitat și nu dispuneți de bani mulți pentru a cumpăra un smartphone de ultimă generație, aflați că există și telefoane la prețuri mici care își fac treaba excepțional. În materialul următor vă prezentăm care sunt cele mai ieftine telefoane de pe piață în acest moment! Cu siguranță aveți de unde alege!

Topul celor mai ieftine telefoane

În prezent, , pentru toate buzunarele. Dacă sunteți în căutare de telefoane mobile ieftine, ați ajuns unde trebuie. Mulți preferă să cumpere telefoane Samsung, dar și iPhone, pentru că sunt convinși că le pot folosi pentru o perioadă mai mare de timp. Însă există și alte smartphone-uri la fel de performante, cu o memorie mare și conectivitate 4G sau 5G, care se vând la prețuri accesibile pentru toată lumea. Mai jos am făcut un top al celor mai ieftine și bune telefoane. Aveți de unde vă alege, iar sugestiile prezentate mai jos vă vor ajuta să faceți cea mai bună alegere!

ADVERTISEMENT

În prezent, cel mai popular sistem de operare este Android, urmat de iOS. Sistemul de operare Android se regăsește pe diverse smartphone-uri, dar specialiștii recomandă să nu folosiți versiuni Android mai vechi de opt. Așadar, cele mai ieftine telefoane în momentul de față sunt următoarele:

Telefon Samsung Galaxy A14

Telefon mobil Motorola Moto g13

Telefon Xiaomi Redmi 12

Telefon mobil Samsung Galaxy A02 Dual Sim

Telefon mobil Nokia C20 Dual SIM

Telefon mobil Samsung Galaxy M12

Telefon Xiaomi Redmi 12C

Telefon Samsung Galaxy A54

Telefon Xiaomi Poco X5 Pro 5G

Telefon Motorola Edge 40 Neo

Telefon Nothing Phone 1

Telefon OnePlus Nord CE 3 Lite

Telefon Huawei Nova 11i.

ADVERTISEMENT

Cele mai bune telefoane sub 1000 de lei în 2024

Dacă doriți să cumpărați un telefon sub 1000 de lei în 2024, aveți o gamă variată de unde puteți alege. Telefoanele inteligente au devenit tot mai accesibile la prețuri în ultimii ani. Conform experților în tehnologie, următoarele telefoane intră în categoria celor mai bune telefoane din acest an. Au o performanță impresionantă hardware, calitatea ecranului și camera foto este excepțională, iar sistemul de operare este de asemenea unul calitativ. În plus, aceste telefoane costă sub 1000 de lei:

Samsung Galaxy A14

Pe primul loc se află Samsung Galaxy A14 5G, care oferă utilizatorilor o autonomie mare a bateriei. Poate fi folosit o zi întreagă sau chiar mai mult, în funcție de perioada de utilizare. Și ecranul telefonului are dimensiuni generoase și oferă o experiență de vizualizare superioară.

ADVERTISEMENT

Motorola Moto g72

Și Motorola Moto g72 este o opțiune bună dacă nu aveți un buget mare la dispoziție. Senzorul de 108 MP oferă claritate și imagini luminoase. Obiectivul cu unghi extrem de larg de 118° vă permite să surprindeți mai mult în poze. Și camera Macro Vision permite să vă apropiați mai mult de subiectul pe care vreți să-l fotografiați.

Realme C55

Realme C55 a fost lansat în 2023 și își merită toți banii. Dacă vă doriți un smartphone accesibil la preț, dar care să aibă o autonomie bună a bateriei plus să se încarce rapid, atunci Realme C55 este alegerea perfectă. Vine în versiunile de 6GB RAM + 128GB stocare și 8GB RAM și 256GB stocare.

ADVERTISEMENT

Xiaomi Redmi 12s

Xiaomi Redmi 12 este un telefon la mare căutare în prezent. Punctul lui forte este bateria, care oferă o autonomie impresionantă. Îl puteți folosi mai mult de 24 de ore, fără să-l reîncărcați. Și ecranul a fost îmbunătățit și permite o vizualizare mai bună pentru navigarea web.

Cele mai ieftine telefoane de pe eMag

Aveți la dispoziție peste 2000 de modele de smartphone-uri. Vestea bună este că pot fi cumpărate cu prețuri între 100-1000 de lei. Iată ce telefoane ieftine are emag la vânzare:

Telefon mobil Motorola Moto E22, Dual SIM

Telefon mobil Nokia 230, Dual Sim

Telefon mobil iHunt S23 Plus, Dual SIM, 64GB

Telefon mobil Motorola Moto e13, Dual SIM, 64GB

Telefon mobil Maxcom MM724

Telefon mobil realme C30, Dual SIM, 3GB RAM

Telefon mobil Samsung Galaxy A04e, 32GB

Telefon mobil iHunt S21 Plus 2021, Dual SIM

Telefon rezistent la apă, baterie de 4000 mAh

Telefon mobil Motorola Moto E32s, Dual SIM.

Telefoane ieftine pe OLX

Dacă preferați să cumpărați un telefon nou sau la mâna a doua doua, puteți accesa și OLX, cel mai mare site de vânzări de pe piața online. Aici, regăsiți o varietate mare de telefoane mobile inteligente la prețuri extrem de mici. Și iubitorii de iPhone pot găsi telefoane la prețuri accesibile. Iată cum arată clasamentul telefoanelor ieftine de pe OLX:

iPhone 8 64 GB – de la 500 de lei

iPhone 15 128GB 5G Black nou – preț pornind de la 3850 lei

Xiaomi Mi 11 Ultra 256/12GB nou – preț pornind de la 1500 de lei

Samsung A13 5G Black Duos 4/128 GB – de la 600 de lei

IPhone SE, puțin utilizat – de la 650 de lei

Motorola edge 20 lite nou – preț pornind de la 700 de lei

Samsung galaxy A54 8gb ram 128 gb nou – de la 1500 de lei

Iphone 13 Pro Max 512 GB Blue nou – preț începând de la 2 899 lei.