Cele trei scenarii pe care le are PNL la îndemână. Riscurile și avantajele fiecărei variante de ieșire din criză

Odată cu depunerea mandatului de premier desemnat de către Nicolae Ciucă, PNL a admis că posibilitatea instaurării unui guvern minoritar este iluzorie, iar conducerea partidului a decis ca viitoarul premier desemnat să primească un mandat mai flexibil de negociere.

Asta presupune automat ca PNL să formeze o alianță la guvernare care să-i asigure o susținere majoritară în Parlament, ceea ce înseamnă liberalii au de ales între refacerea coaliției cu USR și cooptarea la guvernare a social-democraților, fiecare variantă având atuurile și dezavantajele sale.

Deși cu șanse mai mici, rămân posibilă și varianta alegerilor anticipate, însă aceasta trebuie să întrunească mai multe condiții care, cel puțin în momentul de față, par improbabile.

Refacerea coaliției disfuncționale cu USR

În timpul negocierilor duse de către Nicolae Ciucă, liberalii au cerut USR să susțină doar din Parlament guvernul minoritar PNL-UDMR ca o soluție tranzitorie pentru depășirea perioadei de iarnă până când refacerea coaliției va devenit posibilă. În mod previzibil, Dacian Cioloș a refuzat această soluție.

Acum însă, „flexibilizarea mandatului” ar deschide calea către refacerea coaliției de guvernare creată după alegerile din 6 decembrie 2020, iar USR să revină în viitorul cabinet. Pentru prima dată de la declanșarea crizei, în interiorul echipei instalate la conducerea PNL după congresul din 25 septembrie se vorbește despre această variantă, susținătorul ei fiind chiar secretarul general al PNL, Dan Vîlceanu.

„Pot să vorbesc pentru mine, personal, şi prima opţiune, pentru mine, şi singura de altfel, este USR-ul”, a spus, marți dimineață, ministrul interimar al finanțelor.

Însă această variantă înseamnă că Florin Cîțu nu mai poate fi din nou prim-ministru, condiție pusă de către USR încă de la începutul crizei și la care nu a renunțat niciun moment până acum.

Soluția are avantajul că programul de guvernare va fi unul de dreapta, fără politici de stânga care ar putea fi determinate de prezența PSD la guvernare. De asemenea, PNL va rămâne principalul partid de guvernare, lucru care nu s-ar întâmpla în situația unei coaliții cu social-democrații.

Revenirea la vechea formulă guvernamentală ar putea avea o miză și pentru situația internă din PNL existând varianta ca măcar o parte din parlamentarii taberei Orban să devină mai reținuți în ce privește părăsirea partidului și înființarea unei noi formațiuni.

Refacerea coaliției nu este însă lipsită de riscuri. Este greu de anticipat cum va funcționa un nou guvern PNL-USR-UDMR după ce principalele partide s-au atacat cu duritate, iar ranchiuna este mare. Cum criza s-a adâncit și din cauza orgoliilor personale ale protagoniștilor, este posibil ca aceste orgolii să provoace în viitor o altă situație de criză.

De asemenea, liberalii și președintele Iohannis vor trebui să motiveze de ce a fost nevoie de această perioadă de incertitudine politică, în plină criză sanitară, pentru a se reveni la situația dinainte. În plus, USR ar putea clama că a avut dreptate tot timpul, iar liberalii au greșit când i-au împins să plece din guvern.

Deocamdată, USR este dispusă să discute cu PNL refacerea coaliției, Dacian Cioloș afirmând că depunerea mandatului de către Ciucă este „un lucru bun, o primă etapă pentru a putea construi o majoritate în Parlament.”

Alianța inconfortabilă cu PSD

Liberalii au la îndemână și . Până acum, PSD s-a ținut tare pe poziții și a exclus varianta să susțină doar din Parlamentul guvernul liberal, astfel că PNL a fost nevoit să renunțe la varianta cabinetului minoritar.

În momentul de față, social-democrații dau semnale că sunt dispuși să guverneze împreună cu PNL. „Nu este prima oară când am spus că PSD îşi asumă şi în această criză să intre la guvernare (…) Am constatat că, după încă zece zile de criză, anumiţi lideri politici au spus clar că nu poate să treacă prin Parlament un guvern minoritar, lucru pe care noi îl spunem de la începutul crizei. Indiferent dacă este un guvern USR, PNL, PSD, România nu are nevoie în acest moment de un guvern minoritar”, a declarat Marcel Ciolacu.

Olguța Vasilescu a fost și mai explicită în ce privește drumul pe care ar trebui să meargă PSD. „Cred că s-ar impune o intrare la guvernare a PSD. De altfel, noi ne-am şi oferit în această perioadă cu specialiştii noştri şi ni s-a spus tot timpul: vă e frică să intraţi la guvernare, aşteptaţi să treacă iarna. În niciun caz nu s-a pus problema aşa. Dimpotrivă, s-a pus problema să putem să intrăm la guvernare şi să ne continuăm reformele pe care le-am început”, a spus Vasilescu, citată de .

La rândul său, vicepreședintele PNL Florin Roman s-a declarat în favoarea unei asemenea soluții. „O alianţă PNL-USR-UDMR ar înseamna în jur de 244 de voturi, o majoritate la limită, în timp ce, pe cealaltă variantă, cu cele 157 de voturi ale PSD, 120 voturi PNL şi 30 voturi UDMR, se conturează o majoritate mai mult decât confortabilă, care ar permite discuţii serioase despre o revizuire a Constituţiei”, a spus Roman.

În pofida majorității mai confortabile din Parlament și chiar dacă PNL va desemna viitorul premier, liberalii riscă să se trezească în postura de a fi vioara a doua la guvernare. PSD are cea mai mare pondere în Parlament și este probabil să ceară mai multe ministere în viitorul guvern decât și-ar putea permite să solicite cei de la USR. Deja lideri social-democrați au menționat Sănătatea, Munca sau chiar Finanțele.

Mai mult, o asemenea alianță ar face inevitabilă scindarea PNL întrucât aripa Orban din partid este virulent anti-pesedistă. Un nou partid liberal grupat în jurul lui Ludovic Orban ar intra în opoziție, iar ponderea PNL în cadrul unei coaliții cu PSD și UDMR s-ar reduce și mai mult.

Alegerile anticipate, varianta de coșmar pentru liberali

În cazul în care PNL nu ar reuși să ajungă la un acord nici cu PSD, nici cu USR, o posibilă soluție ar fi dizolvarea Parlamentului și organizarea de alegeri anticipate. Varianta este susținută necondiționat de către AUR, însă și președintele PSD Marcel Ciolacu a evocat această posibilitate. „Toate scenariile rămân deschise în continuare şi cred cu tărie că întoarcerea la popor este cea mai corectă”, a spus liderul PSD.

Potrivit unui , dacă s-ar organiza alegeri, PSD ar obține circa 40% din voturi. PNL s-ar situa pe locul secund, cu 17%. Pe locul 3 ar fi AUR cu 14%, iar apoi USR cu 13%. Social-democrații ar fi marii câștigători ai scrutinului, în timp ce PNL ar deveni un partid de mâna a doua, în aceeași categorie cu USR și AUR.

Dacă aripa Orban ar grăbi sciziunea din partid și ar reuși să înscrie repede noul partid la tribunal astfel încât să poată participa la alegeri, scorul PNL ar putea să scadă și mai mult astfel că un scrutin anticipat ar face ca un partid de stânga să dețină o majoritate confortabilă, în timp ce este posibil ca principala forță de opoziție să devină partidul dreptei ultraconservatoare, AUR.

Există însă obstacole majore pentru acest scenariu. Chiar și PSD admite că nu ar fi posibil până la primăvară din cauza situației epidemiologice și a crizei energetice, care ar trebui gestionate de un guvern cu puteri depline, chiar și unul alcătuit din tehnocrați.

Liberalii pot evita situația întrucât dizolvarea Parlamentului este atributul exclusiv al președintelui României. Chiar dacă mai multe guverne sunt respinse de către Parlament, președintele Iohannis nu este obligat să dizolve actualul Legislativ. Un refuz al lui Iohannis de a convoca alegerile anticipate, ar putea forța partidele să ajungă la o înțelegere pentru a pune capăt crizei politice.