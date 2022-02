Celia, prima apariție la TV după ce a născut: „Mă simt lovită de tren”. Cu ce problemă se confruntă

Celia a devenit, pe 16 februarie, mamă pentru a doua oară. Artista a adus pe lume o fetiță perfect sănătoasă care a primit numele Sara Maria. Artista era programată pentru operația de cezariană, pe 20 februarie, dar micuța a avut alte planuri.

Celia mai are acasă un băiețel, în vârstă de 7 ani, și mărturisește că se confruntă, după ce a născut, cu o problemă pe care speră să o rezolve cât mai repede.

Celia, mamă pentru a doua oară: „Încă mă simt lovită de tren”

Celia a intrat în direct, prin apel video, în emisiunea Vorbește lumea, unde a povestit Cântăreața și micuța au petrecut deja prima noapte acasă.

„Încă mă simt lovită de tren, dar sunt extrem de fericită. Eu trebuia să nasc ieri, dar chiar și domnul doctor mi-a spus că trebuie pus mai repede, pentru că el nu credea că pot să ajung la termen. Pe 16 micuța mea a decis să vină. La ora 1 noaptea mi s-a rupt apa și am intrat în panică.”, a spus Celia.

Faptul că Sara Maria a venit pe lume mai repede decât era preconizat a speriat-o pe Celia care, pentru câteva momente, s-a pierdut cu firea și nu a mai știut cum să reacționeze.

„Nu știam ce am de făcut. Nu știam încotro s-o iau. Nu aveam făcut bagajul. Eu sunt genul care-l fac pe ultima sută de metri. Am noroc că am născut la o clinică privată și n-am avut nevoie de prea multe la spital. Dar, totuși, panica aia că nu eram pregătită.”, a povestit artista.

După 5 ore de travaliu, vedeta a fost nevoită să nască prin cezariană, așa cum era stabilit inițial. Artista spune că, în ultima jumătate de oră, înainte de operație, a avut contracții greu de suportat. La naștere,

Ce probleme întâmpină Celia după ce a născut?

Celia își dorește mult să o alăpteze pe fiica sa, însă, momentan, întâmpină dificultăți în această privință și spune că se confruntă cu dureri groaznice.

„Cred că sunt enorm de multe mămici care au trecut prin etapa venirii laptelui. Pui bebelușul la sân și-ți vine pur și simplu să muști din… Eu îmi iau tot timpul ceva să nu-mi macin dinții de durere. Mușc pe ceva.

Dar îmi doresc atât de mult să o alăptez încât o să trec și de chinul ăsta. Sper din suflet să fie ultimul care ține de sarcină.”,

Cum a primit-o Angelo pe sora lui?

Celia a dezvăluit că Angelo, fiul său în vârstă de 7 ani, este încântat să fie frate mai mare și își ia rolul în serios. Băiatul a fost nerăbdător să-și cunoască surioara. Vedeta spune că micuța seamănă fizic atât cu ea, cât și cu soțul său, dar că nu țin cont de acest lucru și că întreaga familie este topită după bebeluș.

„A fost foarte, foarte fericit. Abia aștepta să ajung acasă cu ea. Toată ziua îmi spunea, înainte de a naște, ‘Noi când naștem, mami?’. Totul se făcea împreună. După ce am născut îi spunea soțului meu ‘Nu pot să cred că azi-noapte am născut’.”, a dezvăluit Celia.