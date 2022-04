Cererile românilor de a-și cumpăra o locuință, în scădere. Sunt de patru ori mai puține decât 2021. Care este explicația

Programul Noua Casă nu pare a mai reprezenta un interes atât de mare pentru români. Dacă anul trecut făceau chiar și câte 200 de cereri pe zi, în 2022 s-au limitat la 50-60, spun reprezentanții Fondului de Garantare.

De ce sunt mai puține cereri în 2022 pentru Programul Noua Casă

În 2022, sunt de patru ori mai mici. Scumpirile din ultima perioadă sunt o explicație pentru acest lucru, dar și faptul că proprietarii refuză să mai scadă din prețul locuințelor.

ADVERTISEMENT

Pandemia și Războiul din Ucraina nu pot trece neobservate ca fiind cauze ale potențialului mai slab al românilor de a-și achiziționa o locuință.

Piața imobiliară resimte foarte mult acum criza economică pe care o traversăm. O recunoaște și președintele Fondului de Garantare.

ADVERTISEMENT

”Anul trecut primeam în jur de 200 de cereri pe zi. Anul acesta suntem undeva la 50-60 de cereri pe zi. E clar că românii sunt într-un moment de aşteptare.

Mulţi aşteptată să vadă cum va evolua piaţa. Momentul şi contextul actual a încetinit puţin ritmul de acordare a garanţiilor”, a declarat Dumitru Nancu, liderul Fondului de Garantare, pentru

ADVERTISEMENT

Cât costă un apartament

De altfel, este mai mare în acest an cu 20%. Cel care se oferă se vândă are așteptări la un profit generos. La nivel național, un apartament are un preţ mediu de aproape 1.650 de euro per metru pătrat.

”Dacă facem o comparaţie între câştigul din Romania si câştigul din ţările occidentale, diferenţa este foarte mare, adică de la 12-13 procente în piaţa vestica, la 30 -40% profit în România.

ADVERTISEMENT

Atâta timp cât se vinde, normal că preţul poate fi păstrat mai mare”, a declarat și Adriana Iftime, directorul Patronatului Societăților de Construcții.

ADVERTISEMENT

Materialele de construcții s-au scumpit

Pe lângă toate acestea, materialele de bază pentru construcții se cumpără cu un preț mai mare în 2022. Oțelul de beton, care se aducea din Ucraina, este de așteptat să fie și mai scump în viitoarele luni.

”Au fost creşteri de preţuri de până la peste 100% la materiale de bază, cum ar fi oţelul beton, fără de care nu se pot realiza costrucţii. Pentru oţelul beton, cel mai important furnzior de minereu de fier pentru România era Ucraina. Acum nemaimportându-se această materie primă, sigur că se cauta alte pieţe care evident că vor fi mai scumpe”, a mai declarat Adriana Iftime.