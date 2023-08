Cezar Ouatu împarte platourile de fimare cu Maia Morgenstern: „Ne vedem la Hollywood”

Cezar Ouatu a pășit pentru prima dată pe platourile de filmare ale unei producții de film. Și nu orice producție, ci una cu o distribuție impresionantă. Nume mari ca Maia Morgenstern, Adriana Trandafir vor apărea curând pe micile și marile ecrane. Dar și artiste precum Alina Eremia și Lora, care s-au alăturat bucuroase proiectului.

Cezar Ouatu, în curând în cinematografe. Tenorul a bifat primul său rol într-o producție de film

Experiențele de pe scena Operei sau din platoul Te cunosc pe undeva l-au făcut pe Cezar Ouatu să interpreteze fără pic de emoții. Până și regizoarea, extem de exigentă spune el, a fost impresionată de prestația lui. Semn că are toate șansele să-și paveze calea spre Hollywood.

ADVERTISEMENT

„Nu am avut emoții, mi s-a părut că făceam asta dintotdeauna. Asta mi s-a părut ciudat. Dar probabil a contat experiența mea de pe scenă și din televiziune.

Am condus și produs tot felul de proiecte la Free Tenors, ca prima trupă de stand-up comedy de muzicanți, am scris scenarii. În plus de asta, sunt și un cinefil convins. Dar nu am fost niciodată pe platourile unui film în calitate de actor.

ADVERTISEMENT

Cezar Ouatu, despre debutul său în actorie: „Și eu am rămas un pic impresionat de mine, chiar dacă sună a narcisism”

Și-atunci am îmbrățișat cu mare drag această propunere. E cu totul altceva, comparativ cu ce am făcut eu până acum. Pot să vă spun doar că a fost extraordinar. Ca o chestie de culise, am tras doar două duble.

Regizoarea a fost extrem de încântată, o regizoare care, de obicei, e foarte exigentă. Iar asta m-a flatat și m-a stimulat și mai mult să merg inclusiv pe această direcție. Și eu am rămas un pic impresionat de mine, chiar dacă sună a narcisism. Părea ca și cum fac asta de ceva vreme”, a spus tenorul.

ADVERTISEMENT

Iar în ceea ce privește rolul interpretat, acesta i s-a potrivit mănușă . Ba mai mult, recunoaște că a fost sfătuit în repetate rânduri să îngroașe rândul actorilor.

„Debutez cu un rol cameo, adică nu un rol foarte mare, dar cu într-o distribuție importantă, ceaa ce mă bucură. Mai ales că eu aveam în casetuța mea de vise inclusiv acest aspect. Chiar dacă nu sunt străin de această lume, fiind cumva actor pe muzică numit cântăreț de operă.

Cezar Ouatu, de pe scena Operei, direct pe marile ecrane: „Mie mi se sufla în cască de mai mult timp că am aceste veleități”

E un rol care mă caracterizează. Personajul este un gentilom, un gentleman în adevăratul sens al cuvântului. E adevărat că foarte mulți prieteni și oameni din televiziune mi-au zis că aș putea juca inclusiv roluri comice, chiar dacă este în contrast cu apariția din punct de vedere estetic. Cine știe, vom vedea.

ADVERTISEMENT

Mie mi se sufla în cască de mai mult timp că am aceste veleități, interpretând și rolurile de la Te cunosc de undeva. Însă e diferit de ideea de a-ți lua un scenariu, a-l citi și a juca un personaj. Este un început pentru mine și un prim contact cu toți oamenii din acest domeniu”, a mai spus Cezar Ouatu pentru FANATIK.

Și cum succesul e ca și bifat în plan cinematografic, lui Cezar Ouatu îi surâde ideea de a îmbrățișa pe viitor meseria de actor. Cu atât mai mult, cu cât producțiile în care joacă personaje cunoscute din showbiz fără diplome de talentați actori, apar în ultima vreme ca ciupercile după ploaie.

„Mă bucur că am avut un feedback foarte bun și abia aștept să iasă această primă producție în care eu apar. Mai departe mergem pe vorba unui proverb italian care spune ‚cosa nasce cosa’, adică un lucru naște alt lucru. Din moment ce am avut ecouri foarte bune pentru ce am făcut acolo, asta nu a făcut altceva decât să mă bucure și voi merge înainte și pe această direcție.

„În România se încearcă o îmbinare între personaje cunoscute și actori pentru o marketizare mai bună a produsului final”

Totul pleacă de la mic la mare. Este un prim proiect în care văd o evoluție pe mai departe. Foarte multă lume joacă, cred că am și eu loc. Eu am zeci de producții operistice. Un cântăreț de operă la bază citește tot așa un scenariu și joacă cântând. Nu sunt chiar habarnist. Faptul că sunt cinefil convins, fanatic aș putea spune, m-a ajutat și asta.

M-a bucurat când am aflat distribuția de nume importante ca Maia Morgenstern, Adriana Trandafir. E adevărat că în România, tot ce înseamnă cinematografie, se încearcă o îmbinare între personaje cunoscute și actori pentru o marketizare mai bună a produsului final. Cred că asta e o strategie pe care mulți o aplică. Mai nou, se fac filme din partea foarte multor influenceri, vloggeri, etc. Cred că este o piață bună și cumva țara tuturor posibilităților”, a mai mărturisit tenorul.

„Nu mă iubesc foarte mult, nici să mă văd pe sticlă, nici să mă ascult”

Iar Cezar Ouate promite multe în materie de actor. Nu o spunem noi, ci o recunoaște singur. E plăcut surprins de prima lui prestație pe platourile de filmare și nu are nici cea mai mică emoție că nu va impresiona publicul cu harul său actoricesc.

„Fără fasă modestie, nu am niciun fel de emoție în ceea ce privește rolul meu mic și abordarea lui. Lumea va fi plăcut surprinsă, iar eu, în general, sunt un spirit extrem de autocritic. Nu mă iubesc foarte mult, nici să mă văd pe sticlă, nici să mă ascult.

Știu că pare un paradox, dar asta înseamnă că nu mă mulțumesc cu puțin. Nu caut perfecțiunea, dar cred că ce am făcut eu pentru acest rol va fi apreciat. Ne vedem la Hollywood”, a spus amuzat Cezar Ouatu.