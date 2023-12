CFR Cluj face cel mai scump transfer din SuperLiga. Neluțu Varga: „Argentinian, de două ori mai bun decât Culio”

Neluțu Varga îi răspunde „cu aceeași monedă” lui Gigi Becali. Motivat de , dezvăluite în exclusivitate de FANATIK, patronul CFR-ului promite să aducă în pauza de iarnă nu mai puțin de cinci sau șase jucători străini.

Neluțu Varga promite cel mai scump transfer din SuperLiga. Ce lovitură dă CFR Cluj în iarnă: „Vin 5-6 transferuri”

CFR Cluj este gata să se despartă de Ermal Krasniqi. Atacantul kosovar a intrat în vizorul Rapidului, conform , dar Neluțu Varga i-a găsit deja înlocuitor. Patronul echipei de pe locul 2 din SuperLiga promite că va transfera un argentinian și doi nigereni. Cei trei fotbaliști nu sunt însă singurele achiziții pe care le va face fosta campioană.

„Pot să vă dezvălui un singur lucru și anume că vom face o campanie spectaculoasă de transferuri. Avem în vizor 5,6 jucători. 5 aducem sigur, mai ales pe parte de atacanți și la mijloc.

Din cei 5 sunt doi nigerieni și unul argentinian. Un fotbalist de primă ligă din Argentina, un atacant formidabil, genul de mijlocaș-atacant care face diferența și dă multe goluri și care va fi adus probabil pe o sumă record pentru România și SuperLiga.

Dacă vi-l aduceți aminte, și sunt convins că nu l-ați uitat pe Culio, acest argentinian e de două ori mai bun decât Culio, unul dintre fotbaliștii emblematici din istoria CFR Cluj.

Un jucător care va fi adus pe bani grei și care va face diferența dacă ne înțelegem cu el. Joacă în prima ligă din Argentina, face spectacol acolo. E un fotbalist care ne va ajuta să luăm titlul în România. Vreau neapărat titlul, voi aduce sigur 5 jucători, poate chiar 6 sau 7.

Va fi cea mai spectaculoasă campanie de transferuri a CFR-ului de când am preluat această echipă”, a declarat Neluțu Varga, în exclusivitate pentru

Până să dea start campaniei de transferuri, CFR Cluj are misiunea de a micșora ecartul în SuperLiga față de liderul FCSB. Ardelenii sunt acum la 8 puncte în spatele roș-albaștrilor. Până la finalul anului, FCSB mai are de jucat un meci, la Iași, în timp ce CFR Cluj are un program infernal, meci la Sf. Gheorghe, cu Sepsi, și derby-ul cu „U” Cluj.

