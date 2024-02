CFR Cluj – Rapid, ora 21:15 în etapa 25 din SuperLiga. Echipele de start alese de Mutu și Bergodi

Meciul CFR Cluj – Rapid are loc sâmbătă, 10 februarie, cu începere de la ora 21:15, în cadrul etapei a 25-a din SuperLiga. Cele două echipe sunt la egalitate de puncte, 42, nouă în urma liderului FCSB și amândouă țintesc victoria, pentru a rămâne în lupta pentru titlu după ce punctele se vor înjumătăți la intrarea în play-off.

Unde se joacă meciul CFR Cluj – Rapid

Confruntarea – Rapid se desfășoară sâmbătă, 10 februarie, de la ora 21:15, pe stadionul dr. Constanin Rădulescu din cartierul Gruia al orașului de pe Someș, în etapa a 25-a din SuperLiga. Se anunță o partidă foarte interesanta între actuala și fosta echipă a lui Adrian Mutu.

Va fi un joc echilibrat, lucru sugerat și de numărul egal de puncte, care cu siguranță va atrage un număr net superior de spectatori în tribune față de alte partide. Ambele echipe vor să rămână în cursa pentru titlu cu FCSB. Clujul are o înfrângere neașteptatâ la Botoșani și două victorii, acasă cu Voluntari, cu 4-1 și la Ploiești, cu 2-1, Rapid a luat toate punctele, 4-3 acasă cu FC U Craiova 1948, după ce oltenii au avut 3-1 în minutul 75, 2-1 cu Dinamo și 2-1 cu Oțelul Galați.

Cine transmite la TV partida CFR Cluj – Rapid

Partida CFR Cluj – e joacă sâmbătă, 10 februarie, de la ora 21:15, pe stadionul dr. Constanin Rădulescu din cartierul Gruia al orașului de pe Someș, în etapa a 25-a din SuperLiga. va fi transmisă în direct pe programele Digi Sport 1, Orange Sport 1 și Prima Sport 1. O mai puteți viziona intrând pe site-ul FANATIK.RO, în format LIVE VIDEO.

La Cluj sâmbătă, 10 februarie, nu va mai fi același cer senin din zilele precedente, mai degrabă va fi unul acoperit cam pe tot parcursul zilei. Din fericire, posibilitatea ca să și plouă pare a fi destul de scăzută, undeva la 15 la sută. Maxima zilei va atinge la amiază 15 grade, dar la ora jocului vor mai rămâne 10, perfect pentru un spectacol sportiv. Dreptatea va încerca să o împartă craioveanul Sebastian Colțescu.

Ce absențe sunt în întâlnirea CFR Cluj – Rapid

Meciul care îl pune pe Adrian Mutu, noul antrenor al CFR-ului față în față cu echipa pe a cărei bancă a început campionatul este unul foarte greu și din punct de vedere psihologic pentru acesta. Din fericire, Mutu are absolut tot lotul la dispoziție și își poate face toate calculele pentru formula de start din care, sunt șanse mari, să lipsească din nou fostul căpitan Mario Camora, din rațiuni tactice.

La Rapid Cristiano Bergodi stă și el mult mai bine decât a făcut-o spre finalul anului trecut, pentru că singurii absenți pe care îi mai are acum sunt mijlocașii Kait și Emmers, la ultimul situația fiind mai complcată, pentru că încă nu a terminat perioada de recuperare.

Cote la pariuri la jocul CFR Cluj – Rapid

Deși este un derby între urmăritoarele lui FCSB, aflate la egalitate de puncte, din punctul de vedere al caselor de pariuri echipa ardeleană este văzută favorită la cota de 1,85. Rapid are cotă de 3,80 pentru a pleca din Gruia cu toate punctele iar șansă dublă X2 are cotă de 1,65. Un gol marcat de Rapid are cotă de 1,35.

Sunt 21 de meciuri jucate între cele două echipe în orașul de pe Someș. Din aceste 21 zece au revenit gazdelor. șase s-au terminat la egalitate iar de cinci oei s-a impus Rapid. În tur, la București a fost 3-1 pentru giuleșteni, goluri Rrahmani dublă și Petrila, fostul jucător al ardelenilor, respectiv Deac.