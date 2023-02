CFR Cluj schimbă radical strategia pentru a atrage suporterii la stadion: „Poate aducem și majorete!”. Video Exclusiv

CFR Cluj a încheiat la egalitate, . A ratat calificarea în optimile Conference League, după ce cedase, 0-1, la Roma. Fanii clujeni, care au umplut până la refuz arena din Gruia, au fost însă la înălțime.

Cristi Balaj, președintele lui CFR Cluj, a analizat în partida de joi cu Lazio, din play-off-ul Conference League.

ADVERTISEMENT

Cristi Balaj, președintele lui CFR Cluj, dezvăluie strategia prin care clubul vrea să umple stadionul la fiecare joc

”Nu putem să spunem că nu am dorit să ne calificăm. Modul în care Dan Petrescu a alcătuit primul 11, cu Malele, cu Janga, cu Krasniqi, chiar și Deac, jucători ofensivi. Și comparativ cu alte jocuri am arătat de la început că vrem să înscriem.

Am avut publicul de partea noastră, atmosfera a fost incendiară”, a spus Cristi Balaj la FANATIK SUPERLIGA.

ADVERTISEMENT

Președintele lui CFR Cluj spune că gruparea din Gruia își dorește ca lucrurile să fie la fel și în campionat. Și dezvăluie strategia pe care intenționează să o folosească în acest scop.

Una care ia în calcul inclusiv majoretele, la sugestia lui Horia Ivanovici, care a a adus în discuție spectacolul oferit de acestea în Statele Unite.

ADVERTISEMENT

”Prețurile sunt mici, sau, probabil, cele mai mici din campionat. Încercăm să asigurăm condiții spectatorilor care vin la stadion. Zonele fast-food, băuturi, au fost mult dezvoltate.

Sistemul de sonorizare este la cel mai înalt nivel. Pentru că s-a lucrat și acesta. S-au creat lounge-uri, unde se servește masa, se socializează, vin oameni importanți.

ADVERTISEMENT

Facem tot ce depinde de noi. Vom aduce în viitorul apropiat un DJ, care să creeze o atmosferă frumoasă înainte de meci, în pauză. Încercăm să lucrăm la o mascotă, iar aici vom implica și suporterii noștri, pentru a avea și ei o opinie.

ADVERTISEMENT

Majoretele? Nu există această cultură în România. Dar este un subiect pe care-l vom lua în calcul cu seriozitate”, a spus președintele clujenilor la FANATIK SUPERLIGA.

VEZI VIDEO MAI JOS

”Am avut multe momente în care am jucat de la egal la egal”

În ceea ce privește jocul echipei, Cristi Balaj a afirmat la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI că există lucruri care îi dau o oarecare doză de supărare. Dar, la polul opus, a găsit și motive de mândrie, legate de modul în care a fost abordat returul cu Lazio.

”Am așa o stare confuză. Pentru că am oarecare supărare, nu neapărat frustrare. Mi-aduc aminte meciul de la Roma, în care am primit gol la o fază fixă. O fază și o situație care putea să fie evitată cu mai multă atenție. Chiar dacă a fost pe final de repriză.

Am o frustrare că ieri am avut situații de gol, în care am fi putut să înscriem. În alte jocuri am înscris, acum, din păcate, nu s-a nimerit spațiul porții, chiar dacă ocaziile au fost foarte mari.

În altă ordine de idei, sunt mulțumit de atitudinea jucătorilor. Chiar și la meciul de la Roma, spuneam și eu, dar spuneau și cei din anturajul clubului Lazio, că ei chiar jucând și în 10 oameni, căci s-a mai întâmplat și-n alte partide să aibă jucător eliminat, nu își aduceau aminte ca în alte ocazii să fi avut atât de puține ocazii de poartă sau de a înscrie într-un meci. Și asta s-a datorat, la Roma, în primul rând jucătorilor noștri.

Iar legat de meciul de ieri, am avut multe momente în care am jucat de la egal la egal. Am ajuns să-i determinăm pe cei de la Lazio să tragă de timp chiar și atunci când am fost în 10 oameni.

Probabil, dacă Yeboah ar fi ținut latul mai bine, pe final de meci, am fi avut o șansă să înscriem. Și, din acest punct de vedere, nu pot decât să-i felicit pe băieți, pe antrenori.

”Diferența de valoare s-a simțit”

Diferența de valoare s-a simțit. Mai ales dacă ai privit meciul din apropierea terenului de joc. La televizor este altfel. Pentru că am urmărit înregistrarea, aseară, și se vede mult diferit.

Iar nea Mihai (n.r. Stoichiță), care este în studio, știe. Atunci când vrei să-i faci o imagine asupra unei echipe, te prezinți la teren și vezi meciul din tribune. Forța lor, a jucătorilor, am simțit-o mult diferit acolo, față de cum am receptat-o la televizor”, a fost concluzia lui Cristi Balaj la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI.

Nu uitați: puteți urmări Fanatik SuperLiga în fiecare luni, marți și vineri, începând de la ora 10:30, pe toate căile de comunicare ”fanatice” de pe mediile sociale, de la site-ul FANATIK.RO la canalul de , de la pagina de la contul FANATIK de pe Tik-Tok, dar și pe contul de .