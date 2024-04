Charalambous, reacție surprinzătoare după declarațiile-șoc ale lui Florinel Coman! Ce mesaj are pentru Gigi Becali

FCSB a câștigat derby-ul cu Universitatea Craiova pe Arena Națională și s-a distanțat la 10 puncte de urmăritoare. Florinel Coman și autogolul lui Vlădoiu au decis meciul încheiat cu scorul de 2-0.

Charalambous, reacție surprinzătoare după declarațiile-șoc ale lui Florinel Coman!

Elias Charalambous și-a felicitat echipa pentru victorie și a avut un mesaj special și pentru Florinel Coman, care în ciuda realizărilor din acest meci, a declarat la finalul partidei că a fost cel mai slab de pe teren.

“Jucătorii, prin atitudinea lor, au reușit să facă meciul ușor în prima repriză. Sunt foarte fericit pentru băieți. Am spus de la început că indiferent de rezultat, titlul e decis atunci când este matematic. Mai sunt puncte în joc și luăm pas cu pas”, a spus Charalambous la DigiSport.

, antrenorul celor de la FCSB s-a arătat încântat. Cipriotul laudă ambiția atacantului său și atmosfera foarte bună de la echipă.

“Sunt fericit dacă după un astfel de meci spune asta. Avem un vestiar foarte bun, sunt încântat că băieții sunt uniți, au fost uniți și când am avut zile mai proaste. Se vede asta și la cum sărbătoresc. Caracterul face diferența”, a completat Charalambous.

Antrenorul roș-albaștrilor a avut un mesaj și pentru Gigi Becali. , pentru că-și propune un parcurs cât mai lung în Liga Campionilor.

“Nu am nicio idee, dar nu cred că e momentul acum să vorbim despre astfel de lucruri. Avem alte lucruri mai importante de făcut. După ce le terminăm, atunci putem vorbi”, a spus cipriotul când a auzit că patronul a dat câteva nume de jucători pe care vrea să-i transfere.

Ce a spus Gigi Becali despre transferuri

“Nu schimb echipa. O dublez. Dacă am nevoie de două echipe să iau și campionatul să intru și în grupe, de ce nu. E o chestiune de business. Nu știu dacă vor fi jucători români sau străini.

Louis Munteanu ne interesează. Am luat legătura cu el. Cu Alibec am vorbit. A vorbit și Coman la națională. Mai sunt și din România doi jucători, nu vă mai spun acum”, a declarat Gigi Becali la .

Florinel Coman, reacție-șoc după FCSB – Universitatea Craiova 2-0

Florinel Coman a decis scorul de 2-0 la pauză, dar a surprins la final la declarații. A deschis scorul în minutul 29 din lovitură liberă, apoi mingea trimisă de el din corner a fost deviată în plasă de fundașul Vlădoiu.

Aceste realizări nu l-au mulțumit pe Coman, care s-a declarat extrem de dezamăgit de jocul său. ”Un meci prost făcut de mine, jalnic! Am fost cel mai slab de pe teren, dar Dumnezeu… ce pot spune, m-a făcut să marchez.

Așa a fost, un meci foarte slab, mai ales prima repriză. M-au ajutat colegii, jocul echipei a fost foarte bun, am verticalizat, am cerut mingea în profunzime. Nu am câștigat dueluri, nu am jucat foarte bine. La primul gol a fost greșeală de portar”, a declarat Coman la DigiSport.