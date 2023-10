Chipciu, în război cu Steaua! Fotbalistul a fost reclamat și riscă suspendarea

Alexandru Chipciu a intrat în război cu CSA Steaua, după , scor 1-3 în prima etapă a grupelor Cupei României. Jucătorul de 34 de ani este acuzat de declarații calomnioase și defăimătoare la adresa „militarilor”.

Chipciu, în război cu CSA Steaua! Fotbalistul a fost reclamat și riscă suspendarea

Alexandru Chipciu a distrus-o pe CSA Steaua, la finalul meciului câștigat de U Cluj în Ghencea, scor 3-1. Într-un mod radical, și a făcut declarații ironice atât la adresa clubului lui Daniel Oprița, cât și la adresa fanilor.

Totuși, CSA Steaua nu a rămas indiferentă la declarațiile lui Chipciu, iar clubul deținut de Ministerul Apărării Naționale a depus un memoriu la Comisia de Etică și Disciplină din cadrul Federației Române de Fotbal, conform .

Chipciu este acuzat de declarații calomnioase și defăimătoare la adresa clubului CSA Steaua și riscă să fie suspendat. Acuzațiile „militarilor” are la bază articolul 52 din Regulamentul Disciplinar FRF, care presupune suspendarea jucătorului pentru 2-6 etape, dacă „prin orice mijloace, cum ar fi gesturi sau cuvinte jignitoare, aduce atingere onoarei, reputaţiei, demnităţii sau imaginii publice a unei persoane”.

Mai mult decât atât, Chipciu riscă o pedeapsă mai mare, între 4 și 8 runde, deoarece declarațiile sale au fost făcute publice prin intermediul mass-media.

Declarațiile lui Alexandru Chipciu despre CSA Steaua: „Dacă asta e Steaua, am luat-o razna!”

Alexandru Chipciu a revenit în Ghencea la meciul CSA Steaua – U Cluj, încheiat 3-1 în favoarea „Șepcilor roșii” în prima etapă a grupelor Cupei României. Fotbalistul de 34 de ani a îmbrăcat tricoul celor de la FCSB în perioada 2012-2016.

„Dacă asta e Steaua, am luat-o razna, să îmi bag piciorul! Dacă eram copil, nu mai țineam cu Steaua. Dacă asta e Steaua, Doamne!.. Cum Steaua? Cu echipamentul ăla ‘fake’ (n.r. – fals, în limba engleză)? Bătaie de joc în țara asta!

Am jucat la ultimul meci al FCSB-ului înainte să plece de aici, în 2015 (n.r. 4-1 cu Viitorul), sunt 7-8 ani de atunci. E un stadion fabulos, dar nu are nicio legătură cu Steaua de când eram eu mic. E ceva fantomă aici. Peluza Sud nu îmi e indiferentă, am trăit niște momente cu cei de acolo, chiar dacă m-au făcut sclavul domnului Gigi Becali.

Nu mă interesează, ei sunt sclavii Armatei! Eu am câștigat ceva măcar la viața mea. Bine, și noi suntem, într-un fel, sclavi ai statului, ca români. Păcat de stemă, că e frumoasă rău de tot! Au fost fotbaliști mari de tot aici, Pițurcă, Lăcătuș. Să continui tradiția asta cu jucătorii ăștia, cu echipamentul ăsta ‘fake’… Asta e părerea mea, nu mă mai interesează trecutul, nu mai contează nimic.

Contează doar prezentul. Peluza era mare, erau oameni, dar în restul stadionului erau 5 suporteri.. Copiii făceau poze cu mine, e cam dubioasă asta cu FCSB și CSA Steaua. Nu mai înțeleg nimic”, au fost cuvintele lui Chipciu.