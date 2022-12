Christmas Day în NBA. Cifrele și recordurile zilei speciale în care se joacă cele mai tari meciuri de baschet

Primul joc de NBA disputat de Crăciun a avut loc în 1947, la un an de la înființarea ligii. Atunci, New York Knicks învingea pe Providence Steamrollers la Madison Square Garden, 89–75. Confruntările s-au succedat de-atunci an de an, cu excepția lui 1998, când era în lockdown. Iar tradiția merge mai departe și-n acest an.

LeBron James mai bate un record cu prilejul Christmas Day NBA 2022

Cinci partide sunt în program în acest an pentru tradiționalul Christmas Day NBA. Așa cum se întâmplă de fiecare dată din 2007 încoace. Show-ul este deschis de New York Knicks, care, am amintit deja, a inaugurat tradiția acestor partide.

Knicks va da piept cu Philadelphia. Pentru a 12-a oară, aceasta fiind și confruntarea care deține recordul pentru programul de Crăciun. O confruntare deloc lejeră pentru gazde, pentru că evoluează contra lui Joe Embiid. Cel ce este cel mai bun marcator al momentului în liga nord-americană, cu o medie de 33 de puncte.

Urmează vizita lui LA Lakers la Dallas. Este al 17-lea meci de Crăciun jucat de , care va deține recordul all-time al aparițiilor în confruntările din 25 decembrie. Pe care, până acum îl deținea la egalitate cu regretatul Kobe Bryant.

Pentru ca după miezul nopții la noi să avem alte trei jocuri. Boston Celtics îi va găzdui pe cei de la Milwauke Bucks, iar după, Golden State Warriors, fără Stephen Curry, vor da piept cu Memphis Grizzlies. În fine, către dimineață, Phoenix Suns se va confrunta cu Denver Nuggets.

Meciuri în care, alături de Embiid sau LeBron, fanii baschetului pot vedea la lucru și alte staruri din NBA. Precum Luka Doncic, Giannis Antetokounmpo, Jayson Tatum, Ja Morant, Nikola Jokic sau Chris Paul. Și, de ce nu, să asiste la noi recorduri.

Cifre de referință

Se știe că americanii sunt mari amatori de statistică. Mai cu seamă când vine vorba despre evenimente de referință. Așa cum sunt și partidele disputate în Christmas Day NBA. Lista este extrem de lungă, astfel că am selectat câteva dintre cele mai importante.

60 de puncte : Recordul este deținut de Bernard King. Și a fost stabilit în derby-ul Big Apple, împotriva lui New Jersey, în 1984.

: Recordul este deținut de Bernard King. Și a fost stabilit în derby-ul Big Apple, împotriva lui New Jersey, în 1984. 43,3 puncte : Cea mai bună medie reușită în partidele jucate de Crăciun. Este recordul lui Tracy McGrady, realizat în 3 meciuri pentru Houston (43 de puncte – 2000, 46 – 2002 și 41 – 2003). Ultima partida oferind un duel antologic cu LeBron James, aflat la prima sa apariție în Christmas Day NBA.

: Cea mai bună medie reușită în partidele jucate de Crăciun. Este recordul lui Tracy McGrady, realizat în 3 meciuri pentru Houston (43 de puncte – 2000, 46 – 2002 și 41 – 2003). Ultima partida oferind un duel antologic cu LeBron James, aflat la prima sa apariție în Christmas Day NBA. 54 de meciuri : Dacă LeBron este liderul jucătorilor, New York Knicks deține performanța în rândul franchiselor. Locurile următoare sunt ocupate de Los Angeles Lakers (48) și Boston Celtics (35).

: Dacă LeBron este liderul jucătorilor, New York Knicks deține performanța în rândul franchiselor. Locurile următoare sunt ocupate de Los Angeles Lakers (48) și Boston Celtics (35). 23 de jocuri : Este seria aparițiilor consecutive, performanță trecută în contul lui LA Lakers, care n-a ratat vreun Crăciun din 1999 încoace.

: Este seria aparițiilor consecutive, performanță trecută în contul lui LA Lakers, care n-a ratat vreun Crăciun din 1999 încoace. 24 de victorii : Tot Lakers deține recordul de succese. Pe de altă parte, Miami este echipa cu cea mai bună rată de victorii (11 din cele 13 participări).

: Tot Lakers deține recordul de succese. Pe de altă parte, Miami este echipa cu cea mai bună rată de victorii (11 din cele 13 participări). 31 de înfrângeri: Recordul negativ le aparține celor de New York Knicks. Care, în plus, au pierdut șase dintre ultimele 7 confruntări. Singura veste bună este că s-au impus în ultima, disputată anul trecut, 101-87 cu Atlanta.